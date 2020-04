Disney Plus et la longue ombre de la censure

Pour beaucoup d’adolescents – et ceux qui ne le sont pas tellement – des années 80, Splash de Ron Howard est devenu un favori instantané dont ils se souviennent encore avec une grande nostalgie.

L’histoire – qui a réinventé le conte classique La Petite Sirène de l’écrivain Hans Christian Andersen dans le monde contemporain – a ouvert les portes du succès à un très jeune Tom Hanks et à l’éblouissante Daryl Hannah. Aujourd’hui c’est sans aucun doute l’un des films les plus attrayants du vaste catalogue Disney Plus.

Cependant, à la surprise d’une grande partie du public, le film n’est pas arrivé comme prévu par le cinéma il y a près de 30 ans. Aussi déconcertant que cela puisse paraître, Disney a décidé que la splendide silhouette de l’actrice était excessivement érotique ou sexuelle pour le public de sa chaîne.

Ou du moins il semble que l’une des scènes emblématiques du film a été modifiée numériquement pour couvrir les courbes du cul du personnage joué par Daryl Hannah. Il s’agit d’une décision inexplicable pour une grande partie du public, qui a immédiatement transformé son mécontentement via les réseaux sociaux. Comme si la décision inexplicable n’était pas suffisante, la retouche est tellement maladroite qu’elle est perceptible et même grotesque pour une grande partie du public.

Dans la vidéo, la scène mémorisée dans laquelle le personnage de Tom Hanks tente de converser avec la femme blonde et silencieuse qui l’observe à une certaine distance peut être clairement vue. Puis elle décide de se rapprocher et l’embrasse. Enfin, la blonde inconnue court au bord de la mer et il est notoire qu’elle est complètement nue. Dans la version originale, les très longs cheveux dorés de Daryl Hannah Je pouvais à peine couvrir les courbes de ses fesses, qui a néanmoins été montré dans une scène naturiste et suffisamment bref pour rendre son corps presque imperceptible.

Pour la version actuellement diffusée sur la chaîne d’abonnement en ligne, il est à noter que des tentatives ont été faites pour ajouter des cheveux numériquement, bien que l’effet final soit si épuré qu’il ait toute l’apparence d’un carré de pixels qui déforment le -al semblent – partie controversée du corps de l’actrice.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le matériel du catalogue Disney subit des modifications et même directement des formes de censure avec l’intention de l’adapter à la sensibilité actuelle; une idée d’une importance considérable pour l’entreprise.

À l’approche du lancement de la chaîne, plusieurs fans ont commencé à se demander si leurs œuvres emblématiques – réalisées dans un moment politique et culturel complètement différent du moment contemporain – pouvaient atteindre l’écran en ligne intactes. Après le lancement, il était évident que plusieurs œuvres incluses dans l’offre de la chaîne avaient subi des ajustements et même une retouche directe pour rendre leur contenu moins raciste, classiste ou directement violent.

En novembre 2019, un rapport de la CNBC a détaillé que Disney censurerait plusieurs de ses films classiques avant d’être ajouté au catalogue Disney Plus dans le but d’adoucir son contenu. Pour l’entreprise, il semble primordial que le matériel mis à la disposition de ses abonnés soit suffisamment inoffensif pour ne pas nuire aux susceptibilités ni susciter un débat sur les différentes options du service.

Plusieurs des cas les plus emblématiques rappellent également que, bien que Disney soit devenu beaucoup plus permissif quant à la façon dont il traite les thèmes et le contenu de ses différents produits audiovisuels, il continue d’être une chaîne axée directement sur les jeunes et les enfants, quelque chose qui est plus évident que jamais dans son service d’abonnement en streaming.

L’histoire de Springfield que vous ne verrez jamais

L’une des premières nouvelles qui est sortie de l’éventuelle censure que subirait le matériel du catalogue Disney Plus a été celle de la suppression d’un chapitre de la série emblématique Les Simpson, dont les saisons complètes sont actuellement disponibles sur la plateforme.

Il s’agit du premier épisode de la troisième saison, dans lequel le défunt Michael Jackson a donné sa voix pour un très bref caméo pour lequel il n’a jamais été crédité.

Malgré tout, c’est grâce à la connaissance du monde du spectacle que l’artiste avait accepté de chanter l’une des chansons emblématiques du spectacle, tout comme le joyeux anniversaire que Bart et un personnage nommé Leon Kompowsky – patient d’une institution de santé mentale dans laquelle terminé Homer Simpson enfermé après une série de situations folles— ils chantent dans un duo mémorable et curieux.

Cependant, après la diffusion mondiale du documentaire HBO de Dan Reed Leaving Neverland, FOX a pris la décision controversée de supprimer le chapitre en réponse aux dures allégations d’abus sexuels sur des enfants pesant sur l’histoire de Jackson et que le documentaire ramené au débat public.

En fin de compte, Disney a également accepté la modification dans l’ordre des chapitres, de sorte que l’épisode a disparu de la liste qui résume le contenu de la troisième saison de l’un des programmes les plus anciens à la télévision et est une partie spéciale du catalogue de Disney Plus.

Ce léger changement dans Gravity Falls et le chapeau du grand-oncle Stan.

Bien qu’elle n’atteigne que quelques saisons, la série Disney originale Gravity Falls est considérée comme l’une des meilleures du réseau, non seulement pour son équilibre entre le contenu pour adultes et pour enfants dans son intrigue, mais aussi pour sa brillante utilisation du sens. d’humour mélangé à une dose de mystère.

Le résultat est une combinaison intéressante de genres, qui parvient à élaborer une perspective intelligente sur la manière de raconter des histoires dédiées à un public spécifique.

Malgré cela, en novembre de l’année dernière, le créateur de la série Alex Hirsch lui-même a dénoncé via Twitter que pour sa première sur la plateforme, le chapeau bien connu du grand-oncle Stan et qui est une partie essentielle des vêtements du personnage , Il avait été modifié pour effacer complètement la petite faucille dorée qui est brodée sur le tissu rouge de la pièce. Le changement a semblé répondre à l’intention de Disney Plus d’éviter que la combinaison du symbole et de la couleur puisse être interprétée de manière politique.

Toy Story 2 et sa scène maladroite

Un autre des films qui a subi une censure précoce avant d’entrer dans le catalogue Disney Plus était l’emblématique Toy Story 2 de John Lasseter.

La chaîne a décidé de supprimer une scène dans laquelle le personnage de Stinky Pete (exprimé par l’acteur Kelsey Grammer) est apparu au milieu d’une conversation avec deux poupées Barbie, à ceux qui ont promis un rôle dans le prochain film. Sorti en 1999 à l’époque, personne n’a remarqué l’ingrédient sexuel maladroit qui pouvait être joué sur la scène post-crédit. Mais de nos jours et au milieu de mouvements tels que #MeToo #Timeup et d’autres, cela peut sembler un peu moins qu’insuffisant.

C’est une décision qui a provoqué une certaine gêne chez le personnel de Pixar, qui inclut généralement de petites blagues et des blagues privées dans les arguments de leurs films. Selon certaines rumeurs, plusieurs membres de l’équipe créative se seraient directement plaints au PDG de The Walt Disney Company, Bob Iger, de la censure inexplicable subie dans une scène mineure de l’intrigue. Mais apparemment, la décision de Disney était définitive et Toy Story 2 a été intégré aux options de Disney Plus dans sa version la plus inoffensive.

Un oscar pour l’oubli.

À la surprise d’une grande partie du public, l’une des premières annonces de Disney Plus, car le film classique 1946 Song of the South ne serait pas disponible sur la plateforme en ligne du studio.

Une décision qui laissait entendre que l’entreprise était disposée à prendre des décisions drastiques pour assouplir suffisamment le contenu de sa plateforme pour s’adapter à la sensibilité contemporaine sur des questions telles que le racisme, l’exclusion sociale et le machisme.

Le film – une comédie musicale qui combine l’animation avec des images réelles et a fait sensation au moment de sa sortie – a été accusé à différents moments de l’histoire récente d’idéaliser et de romantiser l’esclavage, critiques que Disney semble avoir écouté attentivement et qui ont motivé décision finale sur l’incorporation du matériau classique dans son catalogue le plus récent.

Disney dans l’œil de la controverse

Peut-être en raison de la discussion gênante qui a déclenché plusieurs décisions de Disney sur le matériel original dans son catalogue, la société a pris la curieuse décision d’inclure un avertissement dans les films qu’elle considère comme du matériel sensible ou offensant pour les nouveaux public, plutôt que de modifier son contenu.

L’avertissement peut être lu dans la description du classique de 1955 The Lady and the Tramp (contenant la chanson controversée du chat siamois, considérée comme chic et raciste par plusieurs voix concernées) et également dans la version originale de Dumbo de 1941, avec diverses séquences qui a inquiété la chaîne de son contenu ambigu et transgressif.

«Ce programme est offert comme il était initialement prévu. Il peut contenir des références culturelles obsolètes », précise les informations supplémentaires sur les deux films et il est prévu qu’à l’avenir, le dimensionnement fera partie de certains d’autres pièces classiques avec un matériau controversé qui peuvent nuire à la connotation actuel sur certains sujets d’actualité.

Une décision controversée

Bien sûr, la prudence n’est pas moins troublante que la tendance de Disney pour cassurer le matériel quel que soit le contexte de sa création ou des conditions très particulières qui ont entouré sa création.

Au moment de sa sortie en 1984, la Motion Picture Association of America a évalué Splash PG, indiquant que son contenu était adapté à tous les publics, y compris les jeunes téléspectateurs. Selon le même catalogue Disney Plus, le film est classé PG-13; en d’autres termes, il est toujours enregistré pour tous les publics, mais il ajoute la société paternelle nécessaire, de sorte que la décision de censurer la scène est moins que déroutante, compte tenu du fait que depuis sa première Splash a été considéré comme un matériau inoffensif et sans contenu sexuel.

Bien qu’il ne soit pas clair si la chaîne continuera de censurer plusieurs de ses œuvres les plus emblématiques, il reste à voir si elle deviendra une tendance dans la manière de classer les contenus sur votre plateforme.Une idée qui inquiète déjà certains abonnés et qui inquiète beaucoup d’autres.