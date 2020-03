Disney Plus UK: 5 points forts majeurs de la programmation de lancement

Il reste un peu plus d’une semaine avant l’expiration de l’accord de précommande de 10 £ pour Disney Plus UK et le service sort enfin le 24 mars. Eh bien, nous avons beaucoup utilisé le service depuis son lancement aux États-Unis, et pour 49,99 £, qui est le prix d’un nouveau jeu, il est assez décent pour ce qu’il est. La cadence des émissions originales est plus lente que nous le souhaiterions, mais l’archive de contenu est imbattable si vous aimez Disney ou l’une des nombreuses choses qu’il possède, comme Marvel ou Pixar.

L’application est également très agréable à utiliser, avec un contenu groupé et des restrictions d’âge si vous ne voulez pas que vos enfants regardent l’épisode des Simpsons où Frank Grimes s’électrocute.

Pour la plupart des adultes, Disney Plus UK ne sera pas leur service de streaming numéro un, car la gamme de contenu est trop limitée en fonction de l’âge. Mais si vous avez des enfants, c’est parfait, et les nouveaux spectacles Marvel et la deuxième saison de The Mandalorian signifient qu’il y a beaucoup à attendre pendant la première année pour tout le monde. Ci-dessous, nous avons rassemblé cinq raisons pour lesquelles vous devriez être enthousiasmé par la gamme de lancement.

1. Un nombre surprenant de films X-Men

(Crédit d’image: Fox / Marvel)

Les films X-Men de Fox ne sont pas arrivés sur Disney Plus aux États-Unis le premier jour, donc c’était une bonne surprise d’apprendre que deux films Wolverine, la trilogie originale X-Men et Days of Future Past seront tous là au lancement. Seuls X-Men: Apocalypse, Dark Phoenix et First Class sont manquants, ainsi que des films matures comme Deadpool et Logan.

2. Tous les Simpsons (évidemment)

(Crédit d’image: Fox)

Cela semblait précaire, mais Disney UK a confirmé en fin de partie qu’il y aurait 30 saisons des Simpsons à regarder le premier jour. Les meilleures années de la série sont sans aucun doute les saisons 2 à 10, mais ce sera certainement une aventure pour diffuser tous ces autres épisodes au cours des prochains mois.

3. Plus de films Marvel que Disney Plus US

(Crédit d’image: Disney Plus)

Aux États-Unis, Disney Plus n’a pas encore obtenu les films Marvel Avengers: Infinity War et Ant-Man and the Wasp, mais au Royaume-Uni, nous aurons ces films le premier jour, avec la plupart des MCU. Les films manquants appartiennent à d’autres studios: les deux films Tom Holland Spider-Man et The Incredible Hulk.

4. Marvel TV mérite le détour

The Runaways est l’une des meilleures séries télévisées de Marvel, après avoir récemment terminé sa série de trois saisons sur Hulu aux États-Unis. Les deux premières saisons seront disponibles en streaming au lancement. Les deux saisons d’Agent Carter valent également la peine d’être vérifiées, et c’est le seul spectacle qui se connecte vraiment à la continuité des films, avec Jarvis (James D’Arcy) apparaissant plus tard dans Avengers: Infinity War.

5. Série animée classique

Votre appétit pour la télévision pour enfants classique est probablement beaucoup plus petit que vous ne le pensez, mais les séries Spider-Man et X-Men des années 90 sont légitimes, et les deux sur Disney Plus au lancement. Vous êtes plus susceptible de les apprécier en 2020 que les Gummi Bears, mais Recess et Disney’s Doug valent toujours la peine d’être vérifiés.