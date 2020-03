Disney retarde la date de toutes ses sorties à cause du Coronavirus

La règle est claire, restez à la maison, ne laissez que le strict minimum. Cette règle s’accompagne de la fermeture de tous les établissements ouverts au public qui ne sont pas de première nécessité. C’est la raison pour laquelle les cinémas ont dû fermer dans notre pays et cette règle devrait devenir institutionnelle dans le reste de l’Europe et aux États-Unis. Mais qu’en est-il des premières? Est-il judicieux de sortir quelque chose que personne ne peut aller voir? Clairement non, c’est pourquoi Disney, entre autres producteurs, a retardé la date de toutes ses premières jusqu’à ce que la situation se stabilise.

Le dernier film Disney sorti en salles était Onward, le dernier de Pixar, qui a obtenu une collection très tiède, qui dans cette situation ne pourra pas s’améliorer. Je le suivrais Mulan, dont la sortie en Espagne et aux États-Unis a eu lieu le 27 mars.

Les productions héritées de Fox sont également retardées, Nouveaux mutants y Antlers: Dark Creature. La sortie de l’un des films les plus attendus de Marvel sera également retardée, La veuve noire, prévue pour le 30 avril. Gardez à l’esprit que retarder la Black Widow signifierait également retarder la date de sortie d’autres films dans le nouveau MCU.

Pour résoudre cette situation, de nombreux fans ont proposé une solution, que la première de Viuda Negra se fasse sur sa plateforme de streaming, Disney +, qui commencera à diffuser en Espagne le 24 mars. Depuis Disney n’a donné aucune réponse à cet égard, mais il semble très difficile que la première se produise en streaming.

Déposez simplement Black Widow sur Disney plus demain ou quelque chose comme pic.twitter.com/uEoyCaiyuM

– SacredScofield (@ScofieldSpecter) 17 mars 2020

Ces retards ne se produisent pas seulement dans les films appartenant à Disney, d’autres producteurs tels que Paramount avec Un endroit calme 2 y L’inséparableset universel avec Fast & Furius 9, ont également été contraints de retarder la date de sortie.