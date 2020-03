Disney révèle comment Palpatine s’est moqué de la mort dans «Star Wars: Le retour des Jedi»

Star Wars: Le retour des Jedi se termine par Luke Skywalker battre le Empereur Palpatine après quoi Dark vador, son père, entre dans la raison et rejette le côté obscur dont il faisait partie de sa vie.

Dans le film, il finit par être jeté par une grande fosse qui semble infinie, quelques minutes plus tard la deuxième étoile de la mort – encore inachevée – explosait à nouveau.

Mais avec la première de L’ascension de Skywalker Palpatine revenait, toujours en vie. Comment est-ce possible? Beaucoup s’attendaient à ce que le film l’explique, mais le script de JJ Abrams et Chris Terrio l’a complètement évité. Maintenant, la romanisation du film comblera certaines des lacunes de l’intrigue laissées par le long métrage.

Le livre commencera à se vendre le 17 mars, mais Disney / Lucasfilm Publishing a commencé à vendre des copies anticipées et certains passages commencent à fuir en ligne. L’un d’eux explique comment Palpatine est revenu à la vie.

Il s’avère que c’était un clone. Oui, le corps de Palpatine n’est pas “l’original” mais une copie clonée, qui se détériorait également rapidement. Kylo Ren l’observe dès son arrivée à Exegol:

L’histoire est étrangement similaire à Star Wars: Dark Empire que George Lucas aimait tant

“Toutes les bouteilles étaient vides de liquide sauf une, qui était sur le point. Kylo a regardé de plus près, il a déjà vu ces appareils avant, quand il a étudié la Guerre des Clones quand il était enfant. Le liquide qui est entré dans le corps, le cauchemar vivant” c’était avant lui, il perdait la bataille pour garder la chair pourrie de l’empereur en vie. “

“Kylo pouvait sentir comment ce corps de clone abritait l’esprit de l’empereur. C’était un navire imparfait, incapable de conserver son immense pouvoir et ne durerait pas beaucoup plus longtemps.”

Avant que Disney s’acheter Lucasfilm, une bande dessinée produite en 1991 et 1992 intitulée Dark Empire a raconté l’histoire de Palpatine revenant à la vie, oui, étant un clone. George Lucas adorait la mini-série et la considérait comme la plus proche de son idée d’une nouvelle trilogie.

