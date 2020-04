Disney & # 039; s Jungle Cruise Movie: Date de sortie, distribution et histoire

Dernière mise à jour: 28 avril 2020

Disney’s Croisière dans la jungle le film arrive bientôt et voici tout ce que nous savons à ce sujet, y compris sa date de sortie, sa distribution et plus encore. Jungle Cruise a été des années dans la fabrication. En 2011, on pensait que le super duo Toy Story Tim Allen et Tom Hanks jouerait avant de quitter le projet. Quelque part en cours de route, la version Allen-Hanks de Jungle Cruise a été abandonnée et le casting de Dwayne “The Rock” Johnson a inauguré le besoin d’un nouveau script, d’un casting et de tout le reste.

Ce qui est toujours resté le même pour le film Disney’s Jungle Cruise est l’intention de créer un autre film d’aventure massif similaire à la franchise Pirates des Caraïbes, qui est basé sur une autre balade dans les parcs Disney. Baser un film sur la croisière Disney Jungle Cruise, qui existe depuis les années 1950, est donc parfaitement logique d’un point de vue commercial. Un décor de jungle offre une variété de possibilités d’aventures – tout ce qu’il faut, c’est le bon casting, le bon réalisateur et la bonne histoire pour l’aider à prendre vie.

Voici tout ce que nous savons sur le film Disney’s Jungle Cruise jusqu’à présent, qui met en vedette Dwayne Johnson et Emily Blunt, entre autres, et sortira en 2020.

Jungle Cruise sort le 30 juillet 2021. Le choix d’une date de sortie exacte a été difficile pour ce film, car il a contourné le calendrier de Disney avant d’être prévu pour une sortie estivale 2021. Auparavant, la sortie de Jungle Cruise était prévue pour le 11 octobre 2019, avant d’être repoussée au 24 juillet 2020. Malheureusement, la pandémie de coronavirus n’a pas permis de savoir avec certitude quel sera l’état du film en juillet, ce qui a conduit Disney à retarder Jungle Cruise. une année entière à sa date actuelle. Pour sa part, Johnson promet que cela vaudra la peine d’attendre.

Le retard de la date de sortie de Jungle Cruise a du sens, car le film semble être un blockbuster d’été naturel, et le publier à un moment où les consommateurs peuvent se méfier d’aller au cinéma – s’ils sont même ouverts d’ici là – ne rendrait pas service à son potentiel . Une grande aventure se déroulant dans la jungle avec deux tirages au box-office notables – Johnson et Blunt – et basée sur une balade Disney populaire se sent sur mesure pour la saison des films d’été. De plus, l’été a toujours été bon pour Johnson, qui a vu des films passés – Skyscraper, Baywatch, Central Intelligence – avoir des ouvertures d’été réussies.

Dwayne Johnson et Emily Blunt dirigent le casting de Jungle Cruise, mais ils ne sont pas les seuls grands noms du film. En plus de Johnson et Blunt, le casting de Jungle Cruise comprend Jack Whitehall, Paul Giamatti, Edgar Ramirez et Jesse Plemons. Johnson jouera Frank, un “capitaine spirituel de bateau fluvial”. Blunt jouera Lily Houghton, une “scientifique courageuse”, avec Whitehall dans le rôle de son frère, McGregor Houghton.

En août 2018, il a été révélé que le personnage de Whitehall serait ouvertement gay dans le film, mais la nouvelle a reçu un contrecoup lorsque son personnage a été décrit comme “extrêmement effet, très camp.” Des inquiétudes ont été exprimées par le public, car le mécontentement à propos d’un homme hétéro jouant une représentation stéréotypée de l’homosexualité, plutôt qu’une honnête, a été éclairé par un studio qui a historiquement évité ouvertement les personnages LGBTQ. Quant au reste du casting, Giamatti jouera un “harbormaster croustillant”. Et dans une tournure intéressante, Jungle Cruise aura deux méchants: l’un joué par Ramirez (qui a un fond de conquistador) et l’autre par Plemons.

Jaume Collet-Serra dirige Jungle Cruise. C’est la première fois que Collet-Serra travaille sur un film Disney, ainsi que sa première fois avec Johnson (ils se remanieront pour Black Adam de DC ensuite) et Blunt. La spécialité de Collet-Serra en tant que réalisateur a été de livrer aux masses des films de long métrage tendus et pleins d’action. Depuis ses débuts de réalisateur en 2005, un remake du classique d’horreur House of Wax, Collet-Serra a continué à diriger Orphan, Run All Night, Non-Stop, The Shallows et The Commuter. S’il y a un réalisateur qui travaille aujourd’hui qui comprend comment mélanger le drame et l’action ensemble dans quelque chose d’aussi fantastique que ancré dans la réalité, c’est Collet-Serra, qui devrait signaler aux publics potentiels que Jungle Cruise va être une aventure à sensations fortes.

Jungle Cruise a été comparé à la fois à un film d’Indiana Jones et à un film de Pirates des Caraïbes à divers stades de son développement; il est facile de voir les deux comparaisons compte tenu des autres détails de l’histoire confirmés ainsi que du cadre du film – la jungle. Peu de temps après que Dwayne Johnson a signé pour jouer dans Jungle Cruise en 2015, il a partagé des détails sur l’histoire, qui a depuis été retravaillée par le duo de scénaristes John Requa et Glenn Ficarra (Smallfoot, Focus) dans la version finale du film.

Jungle Cruise a lieu au début du 20e siècle. L’histoire de Jungle Cruise suivra le capitaine du bateau fluvial Frank (Johnson) alors qu’il emmène Lily et McGregor Houghton (Blunt et Whitehall) à travers la jungle jusqu’à l’endroit où l’on pense que l’Arbre de Vie, qui possède des propriétés incroyables, est toujours debout. Frank, Lily et McGregor ne seront pas les seuls à poursuivre l’Arbre de Vie, qui mènera leur petite équipe sur une série de rebondissements pour se diriger vers la destination légendaire, car ils seront également en compétition avec les membres d’une expédition rivale dirigée par les personnages de Ramirez et Plemons.

Le 11 octobre 2019, la première bande-annonce complète et l’affiche officielle de Jungle Cruise ont été publiées, promettant un bon moment à tous ceux qui recherchent de l’action et de l’aventure, et peut-être même de la romance, à en juger par l’interaction entre les personnages de Johnson et Blunt. En mars 2020, une deuxième bande-annonce est arrivée, tout comme les affiches individuelles pour Johnson et Blunt. Toutes les bandes-annonces et affiches peuvent être vues ci-dessus, et il n’est pas difficile de faire vibrer à la fois Indiana Jones et The Mummy Croisière dans la junglepour l’instant. Là encore, si l’on veut emprunter, il est préférable d’emprunter à des films que la plupart des gens ont aimés.

