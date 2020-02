Disney Star Wars n’a pas fait un mauvais mouvement, dit le compositeur de Clone Wars

Kevin Kiner, qui compose la musique pour Star Wars: La guerre des clones, ne croit pas que Disney ait pris une mauvaise décision jusqu’à présent avec sa gestion de l’univers Star Wars. Son opinion est probablement controversée, étant donné qu’il existe de nombreuses opinions extrêmement fortes des fans sur la façon dont Disney a traité la dernière trilogie de films.

Il pourrait sembler que personne ne déteste Star Wars plus que les fans de Star Wars. Malheureusement, cela a provoqué beaucoup de haine pour des personnages particuliers, qui a saigné dans la haine pour les acteurs qui les représentent, laissant certains se sentir forcés de quitter les médias sociaux après avoir été harcelés, menacés et maltraités. La réponse à Star Wars: The Last Jedi a également reçu une hostilité considérable de la part des fans. Beaucoup ont signé une pétition pour fermer le site d’agrégats Rotten Tomatoes sur ses critiques pour la plupart positives du film. Même le dernier film de la saga Skywalker, The Rise of Skywalker, n’est pas sans ennemis. La plupart des fans blâment Disney pour ce qu’ils perçoivent comme les problèmes avec les nouveaux films, beaucoup maudissant le leadership de la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, qui gère la franchise.

Cependant, Kiner, qui a composé la musique de l’animation Star Wars: The Clone Wars depuis 2008, pense que Disney a pris les bonnes décisions avec la façon dont il a géré Star Wars. Dans une interview exclusive avec ., Kiner a déclaré:

“… J’ai en quelque sorte toujours toujours baissé la tête et composé pour ce qui est en face de moi et donc en termes d’avancement avec le prochain quoi que ce soit dans Star Wars, j’adore le faire. Je ne ‘ Je pense que des gars comme Dave Filoni et Kathleen Kennedy et les gens qui dirigent le navire, ils n’ont pas fait un mauvais appel pour autant que je puisse voir, donc je suis heureux de faire ce qui vient ensuite et tout ce que je peux dire, c’est que j’espère Je peux composer pour Star Wars aussi longtemps que John Williams l’a fait, donc dans mes années 80 et toujours à fond, j’en serai très heureux. “

Chose intéressante, la plupart des fans de Star Wars citent la série animée comme l’une des meilleures de la franchise. Il y avait beaucoup d’excitation lorsque Disney a annoncé une septième et dernière saison de The Clone Wars en exclusivité pour son service de streaming Disney +. Star Wars Rebels semble également susciter beaucoup d’amour et de respect de la part des fans. Les fans semblent oublier cela, quand ils maudissent la société pour son prétendu mauvais traitement de la franchise. Disney a également été à l’origine de la série bien reçue Disney + The Mandalorian, qui a donné au monde le cadeau de ce que les fans ont surnommé avec amour “Baby Yoda”.

Il est apparemment devenu à la mode de détester Disney contre Star Wars, même si les souvenirs des fans semblent assez courts. Ils détestaient également la prise de position de George Lucas sur les préquelles, ce qui a entraîné l’intimidation, le harcèlement et la menace d’acteurs de Star Wars – et c’était avant que Disney n’achète Lucasfilm. Pourtant, c’est agréable de voir quelqu’un comme Kiner parler de Disney et de Star Wars de manière positive, rappelant à tout le monde que peut-être Guerres des étoiles est en fait entre de très bonnes mains après tout.

