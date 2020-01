Disney tue le nom du renard pour deux studios de cinéma

La dernière décision de Disney avec l’une de ses acquisitions est certainement intéressante. En mars 2019, Disney a acheté la majorité des franchises de Fox. Maintenant, il change les noms de divers studios pour faire de Fox une relique du passé.

Le studio de cinéma 20th Century Fox deviendra les studios 20th Century, et Fox Searchlight Pictures sera simplement connu sous le nom de Searchlight Pictures à l’avenir, selon Variety. Cela pourrait changer du côté de la télévision, mais les noms officiels de 20th Century Fox Television et Fox 21 Television Studios ont été choisis, selon le rapport.

Les membres du personnel de Fox Searchlight ont déjà vu leur adresse e-mail modifiée, passant de l’adresse fox.com à searchlightpictures.com. Le changement de nom serait en cours en ce qui concerne la promotion des futurs films. La bande-annonce de décembre du film Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus Downhill contient toujours le logo Fox Searchlight Pictures, et Variety rapporte que l’affiche du film a été modifiée et que le logo indique Searchlight Pictures. Toutes les affiches officielles du prochain film que nous avons trouvé ont toujours “Fox” dans le logo, mais cela pourrait changer très bientôt.

Tout de Fox n’a pas été vendu à Disney; d’autres actifs de 21st Century Fox ont été achetés par Comcast, Sinclair Broadcast Group et Yankee Global Enterprises. Ce qui restait est devenu une partie de Fox Corporation, donc Disney prenant ses distances avec Fox est un film intelligent, car la société existe toujours sous une forme ou une autre.