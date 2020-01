Disneyland va lancer un robot Spider-Man grandeur nature sur le campus Avengers

Avec la dernière pièce de Star Wars: Galaxy’s Edge mise en place maintenant que Rise Of The Resistance est enfin ouvert sur Disneyland et Disney World’s Batuu, nous pouvons maintenant commencer à nous concentrer sur le prochain grand projet à l’horizon: Disneyland’s Avenger’s Campus, le nouvelle terre dans California Adventure, sur le thème des personnages et franchises Marvel Studios. L’année dernière, la D23 Expo nous a donné un aperçu de ce que nous pouvons attendre de la nouvelle zone du parc, y compris un aperçu du nouveau trajet sur le thème de Spider-Man et du restaurant sur le thème Ant-Man et The Wasp – mais maintenant, avec l’ouverture du campus Avengers à quelques mois à peine, les détails les plus subtils commencent à être étoffés.

Et, sans surprise, compte tenu du type de personnages et d’histoires que le MCU a tendance à traiter, ils deviennent assez étranges.

Le blog officiel des parcs Disney a annoncé que Avengers Campus mettra en vedette un Spider-Man animatronique grandeur nature qui se lancera périodiquement d’une manière que seule une araignée peut sur les toits des nombreux bâtiments sur le thème Marvel d’Avengers Campus. Et si vous avez du mal à comprendre exactement ce que cela pourrait impliquer, ils ont également publié un clip officiel de l’animatronic en action.

Un aperçu encore meilleur de ce à quoi on peut s’attendre se trouve dans ce clip de la série originale Disney +, Imagineering Story, qui présente les Imagineers testant le Spidey-Bot en le jetant littéralement dans les airs comme un acrobate du Cirque Du Soleil.

Rien ne dit “ce qui pourrait mal tourner” comme regarder une animatronique très lourde et très coûteuse lancée à quelques mètres de hauteur pour effectuer des cascades au-dessus d’un parc à thème bondé. Mais tous les dangers potentiels (et / ou les soulèvements inévitables de robots de style Westworld) mis à part, nous sommes assez excités de voir exactement ce que cette tête de web pas si petite peut faire lorsque le terrain s’ouvre enfin.

Avenger’s Campus arrive à Disneyland à Anaheim à l’été 2020.