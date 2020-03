Disneyland’s Avengers Campus fixe la date d’ouverture de juillet

Disney’s Avengers Campus devrait ouvrir ses portes le 18 juillet au Disneyland Resort en Californie, comme annoncé lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Walt Disney Company. Avengers Campus donnera aux invités la possibilité de se transformer en leurs super-héros de bandes dessinées et de films Marvel préférés.

Alors que le coronavirus continue de suspendre les dates de sortie des films, de fermer les magasins et même de fermer les portes de son propre Disneyland Shanghai, Avengers Campus ouvrira toujours comme prévu cet été. Disneyland a même récemment augmenté ses prix en prévision de la nouvelle section. En plus d’annoncer sa date d’ouverture le 18 juillet, Disney a révélé que l’attraction de Spider-Man était officiellement intitulée WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure. Sur cette attraction, les invités apprendront à conduire la dernière invention de la Worldwide Engineering Brigade dans une aventure de tir pleine d’action. Le trajet comprendra une technologie innovante qui permet aux clients de se sentir comme s’ils tiraient des toiles de leurs poignets comme Spider-Man. Brent Strong, directeur créatif exécutif de Walt Disney Imagineering, a décrit la technologie utilisée pendant le trajet lors de l’assemblée des actionnaires.

“Nous allons vous donner des super pouvoirs. Il n’y a pas un enfant qui ait lu une bande dessinée ou regardé une émission de télévision ou un film qui ne se soit pas éloigné en souhaitant pouvoir lancer des toiles, et nous allons le faire pour chaque invité unique. La nouvelle technologie peut rendre un Web virtuel sortant directement de votre poignet et dans ce monde sans toucher à une interface. C’est aussi proche que possible de Spider-Man. “

Alors que WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure est la seule attraction et attraction principale, il y aura beaucoup d’autres composants qui plairont à toutes les factions de l’univers Marvel dans Avengers Campus. Les invités pourront regarder un spectacle de scène interactif avec le docteur Strange. Les fans de super-héros peuvent rencontrer et saluer leurs personnages Marvel préférés au siège des Avengers et même regarder Spider-Man en action alors qu’il plane au-dessus de la tête des invités en sautant de toit en toit. Après une journée d’aventure pleine d’action, ils peuvent se détendre en prenant une bouchée à manger au Pym Test Kitchen. Les fans de Marvel feraient mieux d’acheter leurs billets pour Disneyland maintenant.

