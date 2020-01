Disons clairement que les jeux vidéo ne sont pas à blâmer

Que s’est-il passé ce matin Torreón, Coahuila, est une tragédie où vous voulez la voir. Les niveaux de violence sont accablants. À la suite de la fusillade au Collège Cervantes, le gouverneur de l’entité, Miguel Angel Riquelme Solís, a fait une déclaration qui est ce que nous avons écrit ce texte.

Qu’a dit le gouverneur? Que l’attaque a été influencée par un jeu vidéo. Avec les données et la recherche, nous expliquerons dans ce texte pourquoi les jeux vidéo ne sont pas à blâmer.

Les accusations ne sont pas nouvelles

Les jeux vidéo sont les boucs émissaires de ces massacres depuis des années et des personnes (y compris les responsables de la sécurité d’une ville, d’un État ou d’un pays) Ils ne perdent pas l’occasion de les blâmer.

Depuis Columbine jusqu’au tournage de Torreon, les jeux finissent toujours boueux.

Dans un contexte purement américain, Brian Klaas Expliquez facilement comment il n’y a pas de corrélation entre les tirs et les jeux. En comparant le nombre d’habitants, les ventes de jeux vidéo et les homicides commis avec des armes à feu, nous constatons qu’il y a quelque chose de TRÈS étrange aux États-Unis.

Nous savons qu’au Mexique, la situation à cet égard est très différente, mais il convient de le mentionner: 14 mille 542 morts dans le pays de Trump contre seulement 31 au Royaume-Uni.

🇬🇧Pop. 65 million

🇺🇸Pop. 330 million (5x) 🇬🇧Video game revenues: ≈$5 billion

🇺🇸Video game revenues: ≈$25 billion (5x) 🇬🇧Gun homicides (2017): 31

🇺🇸Gun homicides (2017): 14,542 (469x) Stop blaming the video games you absolute morons. — Brian Klaas (@brianklaas) August 4, 2019

Mais qu’en est-il de l’influence des jeux sur l’esprit des gens?

Ce qui est mentionné aujourd’hui par le gouverneur de Coahuila concerne davantage «l’influence» qu’un jeu peut avoir sur l’esprit des gens. Pour la malchance du gouverneur, il y a des études et des chiffres qui nient la possibilité qu’il a évoquée.

Une étude très complète menée par Christopher J. Ferguson du département de psychologie du Université Stetson Il a prouvé tout le contraire du discours qui a été répété toute la matinée:

La consommation de jeux vidéo diminue les niveaux de violence parmi ceux qui jouent et en concluant que la consommation de médias violents n’est pas une cause de violence accrue dans la société.

Tu ne nous crois pas? Vous pouvez le vérifier ici avec toute la méthodologie utilisée pour arriver aux conclusions mentionnées.

Arman Azad, journaliste de CNN publié en août 2019 un excellent rapport à ce sujet. Dans ce rapport, il a parlé avec Andrew Przybylski, professeur à Université d’Oxford Identique à l’étude des médias numériques.

Przybylski a publié une étude où il a analysé plus d’un millier d’adolescents britanniques et n’a trouvé aucune relation entre le moment où ils jouaient à des jeux vidéo violents et les comportements agressifs.

«Bien sûr, un match très difficile ou très frustrant ou qui vous fait perdre; ça te met en colère La question ici doit être: Est-ce que les gens sortent et commettent des meurtres après avoir perdu dans Call of Duty? Non, ce n’est pas le cas »

La même étude de Przybylski constaté qu’un environnement familial positif est un facteur de protection contre les actes de violence, cet environnement réduit l’agressivité et les comportements antisociaux.

L’étude complète peut le vérifier ici.

Pourquoi la chemise du tireur fait-elle partie de la conversation?

La chemise «Natural Selection» précitée Il ne s’agit pas d’un jeu vidéo. Oui, il y a aussi un jeu vidéo appelé Sélection naturelle même c’est une modification de Demi-vie. Le jeu qui, selon le gouverneur, fait référence au maillot a été lancé en 2002.

Cependant, la chemise «Natural Selection» a été portée par l’un des tueurs de Columbine en 1999, soit: 3 ans AVANT la publication du jeu.

La “référence” n’est pas un jeu, c’est Columbine.

Enfin, nous consultons le Docteur Romano Ponce-Díaz qui a consacré sa vie académique à l’étude des jeux vidéo, sa narration et l’impact qu’ils ont sur la vie des joueurs, voici ses mots:

«Dans l’avenir de l’existence humaine, les formes artistiques et l’expression narrative d’une manière ou d’une autre ont représenté et même fait des excuses pour la violence; Chercher à désigner les jeux vidéo comme des personnes directement responsables de massacres comme celui du Colegio Cervantes, c’est vouloir effacer les influences idéologiques, politiques, familiales et culturelles qui amènent un individu à sentir qu’il a droit à la vie d’autrui. Il est très simple de signaler un bouc émissaire avant de poser des questions vraiment pertinentes.

Et même d’un point de vue moral, préférer blâmer les jeux vidéo pour les massacres est un moyen de fermer les yeux sur le mal humain.

Et cela n’exclut pas que de nombreux jeux vidéo répètent ou perpétuent des notions violentes de résolution de conflits, de relation avec l’autre, etc. Mais je considère que la généralité de les représenter nuisibles en soi, comme «bons» en soi – comme certains apologistes comme moi pourraient le faire – est quelque peu limitée, car cela reviendrait à dire que la littérature elle-même est misogyne à cause de «l’art de traiter les femmes “ou très progressives pour certains manifestes décoloniaux”.

