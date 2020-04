DisplayPort Alt Mode 2.0 offrira des résolutions 16K avec USB4

VESA a annoncé une mise à jour pour DisplayPort Alt Mode 2.0, une interface qui nous permettra de gérer les écrans vidéo avec 16K résolutions sur la nouvelle norme USB 4.0. Nous vous mettons dans une situation de ce que cela signifie au cas où vous seriez un peu perdu. Quelque chose qui n’est pas du tout difficile avec le nombre de règles existantes.

L’USB Type-C, le connecteur le plus avancé du port de connexion des périphériques et des appareils, a non seulement fait ses débuts avec une conception symétrique et donc réversible fonctionnant dans n’importe quelle position (ce qui évite de nombreux problèmes techniques liés aux ports et connecteurs endommagés lorsqu’ils sont forcés), mais qui a élargi sa compatibilité connecteur universel et polyvalent.

De cette façon, en plus de charger les batteries des appareils mobiles et de transférer des données sur les normes USB 3.2, 3.1, 3.0 et 2.0, il a étendu sa compatibilité pour gérer d’autres protocoles tels que Thunderbolt d’Intel, HDMI, avec le même connecteur et le même câblage. DisplayPort et jusqu’à port vidéo analogique VGA.

DisplayPort Alt Mode 2.0

La Video Electronics Standards Association (VESA) a introduit l’année dernière une spécification DisplayPort 2.0 améliorée avec un mode alternatif pour USB-C, triplement de la bande passante DisplayPort 1.4a jusqu’à 77,4 Gbit / s.

Ce mode est appelé DisplayPort Alt Mode 2.0 et la nouveauté annoncée hier est une mise à jour qui anticipe l’arrivée de l’USB 4.0 prévue pour 2021. En pratique, un ordinateur qui utilise l’USB 4.0 et ce mode DisplayPort spécial, pourra le faire avec un câble USB Type-C alimente le contenu multimédia sur un écran avec une résolution 16K @ 60Hz.

Il permettra également d’augmenter les taux de rafraîchissement pour Les moniteurs 4K et 8K offriront des performances améliorées pour les utilisations de réalité virtuelle et augmentée. Par exemple, la spécification devrait être en mesure d’offrir du contenu simultané sur trois écrans avec une résolution 4K à 144 Hz et avec prise en charge d’une plage dynamique élevée.

DisplayPort Alt Mode 2.0 sera possible grâce à l’effort combiné de VESA et USB-IF, et il vise très bien grâce à un connecteur USB Type-C qui devient la grande norme de connexion: universel, polyvalent et avec un plus grand potentiel.