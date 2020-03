Disponible Zorin OS 15.2, plus raffiné et mis à jour

Maintenant disponible Zorin OS 15.2, la nouvelle version de la distribution Linux qui veut contester la position des nouveaux venus les plus recommandés pour Windows à la très Linux Mint. Êtes-vous à la recherche d’une alternative agréable, simple et centrée à cent pour cent pour l’utilisateur d’un PC domestique? C’est un candidat à considérer.

Zorin OS 15.2 est la nouvelle mise à jour de Zorin OS 15 et Zorin OS 15.1, qui est une preuve à part entière, mais le souligner sert également à relier les articles qui collectent les nouvelles des deux versions, qui ensemble et composent progressivement la version la plus ambitieuse à ce jour de cette distribution.

Nous nous épargnons donc de répéter ce que nous avons déjà dit et nous nous concentrons sur Zorin OS 15.2, qu’il ne reçoit pas avec trop de nouvelles, mais avec suffisamment pour le remarquer. À commencer par la mise à jour des composants de base, qui sont ceux qu’Ubuntu 18.04.4 LTS a apportés le mois dernier et incluent comme Noyau Linux 5.3, avec toutes les améliorations de support que cela implique.

Pour le reste, Zorin OS 15.2 mettre à jour les applications tels que LibreOffice (6.3.5.2), GIMP (2.10.14) et bien d’autres et voici ce que cette version offre, une mise à jour de maintenance comparable à l’Ubuntu 18.04.4 LTS susmentionnée, avec l’ajout d’applications. Il s’agit, en somme, d’un renouvellement du support d’installation destiné à de nouvelles installations, au service des utilisateurs qui l’ont déjà installé et mis à jour.

Si vous ne connaissez pas beaucoup Zorin OS, nous nous référons à l’introduction de l’article: c’est une distribution utilisateur final PC, elle est basée sur Ubuntu, elle a son propre bureau adapté de GNOME et l’œil a l’air très bien. Nous vous rappelons également qu’il est disponible en quatre éditions: Ultimate (payant et avec quelques extras superflus), Core, Lite et Education. Ceux que vous souhaitez essayer sont Core ou Lite, ce dernier avec le bureau Xfce.

Selon ses développeurs, la version actuelle et ses mises à jour s’accumulent déjà plus de 900 000 téléchargements, dont la plupart proviennent de Windows et Mac “reflétant notre mission d’apporter la puissance de Linux à des personnes qui n’y ont jamais eu accès auparavant.” Ce n’est pas pour beaucoup, bien sûr, mais au-delà de l’auto-pompe est une proposition frappante.