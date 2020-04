dites adieu aux blocs régionaux pour les services de streaming

Dans ce cas particulier temps besoin de entrer sans limites aux différents services de ruisselant le numérique peut être considéré comme vital. Peut-être que beaucoup d’entre vous ne le sauront pas mais à travers un VPN vous pouvez avoir la possibilité d’utiliser un canal assurer pour le navigation Web, ou vous pouvez en quelque sorte faire croire aux sites et aux plateformes que vous êtes dans un autre pays. avec PureVPN on peut alors entrer à Netflix, Disney + ou votre service préféré sans avoir à vous soumettre à personne serrure régional imposée.

En plus de cela, il est évidemment nécessaire de considérer l’apparition du sécurité, qui, comme prévu, peut être amélioré à travers un VPN. Lors de l’échange de information sur réseau, en particulier ceux public, vous pourriez être “reniflé” par un cyber criminel. Un antivirus ne suffit donc pas, mais il faut se protéger encore plus profondément.

Le service que nous verrons aujourd’hui s’appelle PureVPN et revendique maintenant plusieurs âge dans le secteur, au cours duquel il a développé une produit ed rapide fiable. la simplicité d’utilisation et l’interface puis effectuer un paquet utilisable à partir de personne et à chaque occasion. Découvrons-en un peu plus sur ses possibilités réelles.

PureVPN: nous préservons notre sécurité numérique rapidement et facilement

Comme tout autre type de VPN PureVPN est un système de cryptographie. En particulier, en créant un tunnel sûr parmi les nôtres ordinateur personnel et le lieu auquel nous devons accéder, les interférences non autorisées peuvent être complètement évitées. Le nôtre adresse IP volonté coffre-fort donc pendant le navigation et cela a deux conséquences positives immédiates. D’une part, nous en aurons une plus grande sécurité et d’autre part la possibilité de navigate tout site sans aucune sorte de restriction. Imaginez pouvoir accéder à tout bibliothèque de vos services ruisselant favoris, simplement en nous faisant croire que nous sommes ailleurs dans le monde.

Le système de cryptographie utilisé par PureVPN est un 256-bit et permet une vitesse unique en son genre. En fait, il arrive très souvent de traiter des services fonctionnels mais très lents. Un autre avantage est la service clientèle, actif 7 jours sur 7 et même 24 heures sur 24.

Je t’ai dit que PureVPN est utilisable partout, cela est en effet garanti par la convivialité sur tous les systèmes d’exploitation, de bureau ou mobile. Il peut en effet être utilisé sur Windows, Mac, iOS, Android et même Linux. Par rapport à de nombreux autres services actuellement sur le marché, nous en aurons un disponible quantité infini de serveur. Pensez seulement que dans Amérique ils sont présents 667 à en Europe bien 807.

L’interface et les fonctionnalités disponibles

Pour plus de facilité aujourd’hui, nous analyserons la version pour la nôtre smartphone, en particulier sur un appareil androïde. L ‘interface à la disposition de l’utilisateur est facile et dans quelques secondes après l’ouverture de l’application, nous serons immédiatement prêts à navigate. Dans la section «Connexion rapideEn fait, nous nous retrouverons capables de Se connecter un VPN précédemment choisi.

PureVPN fournit également une série de “Preset“En fonction du type d’utilisation que nous allons devoir faire, que ce soit streaming, navigation sur le Web, opérations pour le intimité ou simple échange de données en sécurité.

On peut en effet décider de Se connecter à un VPN faire un choix pour nation ou pour ville. Pour évaluer la serveur plus adapté à notre opération, nous pouvons également effectuer un très confortable “ping“Du réseau.

la menu tout paramètres c’est aussi suffisant simple et nous permettra de modifier certains paramètres de base, y compris le Langue. Malheureusement, il est toutefois nécessaire de signalerabsence que ça italienne.

Conclusions et prix d’abonnement

PureVPN est définitivement le solution à droite si en ces jours de quarantaine vous avez besoin ou souhaitez accéder sans limites sur Netflix, Disney + et de nombreux autres sites ruisselant Numérique. Pendant les jours où je l’ai utilisé, j’ai pu navigate avec tranquillitésûr d’avoir une grande équipe un protéger moi. Les avantages, comme ils vous l’ont dit, ne s’arrêtent pas là. Lorsque notre vie redeviendra normale, nous pourrons utiliser le service pour nous sentir plus assurer pendant la nôtre liens en voyage ou plus simplement pour forcer la mises à jour de notre smartphone.

Également du côté abonnement et abonnement, PureVPN c’est définitivement plus pas cher que de nombreux autres concurrents. On peut même faire un essai d’un mois avec une semaine gratuit à 0,99 €. Le plan mensuel au lieu de cela, il ne sera utilisable que 9,60 € par mois, tandis que pour les plans de plus longue durée, nous aurons des rabais incontournables. Il suffit de penser qu’en faisant déjà confiance à l’entreprise pour six mois nous ne pouvons que payer 6,99 € chaque mois!

Qu’attendez-vous? navigate assurer et faire une bonne fête de film?? À cela prix on ne pouvait vraiment rien demander de mieux.