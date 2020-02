Dites bonjour au nouveau Fantastical: un calendrier robuste pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac

Admettez-le, vous avez perdu la trace du nombre d’années écoulées depuis que vous avez payé pour Fantastical. La réponse pourrait remonter à 2013, 2014 ou 2015 pour iPhone, iPad et Mac, respectivement. Nous parlons de plus de six ans de mises à jour gratuites.

Le nouveau Fantastical est lancé aujourd’hui sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch avec une multitude de fonctionnalités qui étendent la façon dont vous pouvez utiliser l’application de calendrier intelligent. Avec la nouvelle version, les composants de base de Fantastical sont gratuits pour la première fois, les avantages des fonctionnalités pour les clients existants et de nombreuses nouvelles fonctionnalités utiles pour les abonnés.

Fantastical est également une application universelle pour la première fois, et non des achats individuels sur chaque plate-forme. Lisez la suite pour savoir ce que les nouvelles offres Fantastical.

Abonnement? Vraiment?

Fantastique remonte au Mac en tant qu’application de barre de menus avec entrée rapide des événements en utilisant l’analyse en langage naturel. Il est ensuite venu sur l’iPhone, a été repensé pour iOS 7, est arrivé sur l’iPad et a finalement obtenu un remplacement de calendrier complet sur Mac.

Chaque version a reçu des mises à jour gratuites pendant des années depuis l’arrivée du Fantastical 2 sur chaque plate-forme. Le nouveau Fantastical est à la fois un changement majeur dans le modèle d’entreprise et des mois de travail pour faire avancer l’application. Le résultat, Flexibits promet, est de nombreuses autres mises à jour à venir. C’est ainsi que vous gagnez de nouveaux abonnés et convaincez les abonnés existants de rester, non?

Personnellement, je suis souvent sceptique vis-à-vis des logiciels d’abonnement par rapport aux licences perpétuelles. En tant que client et utilisateur de Fantastical de longue date, cependant, je suis optimiste que ce soit le bon modèle commercial pour une application de calendrier premium qui souffle le calendrier intégré le moins aimé hors de l’eau.

Alors quoi de neuf?

Beaucoup. Allez sur flexibits.com/fantastical pour voir la liste complète des changements dans le nouveau Fantastical. Et David Sparks a publié un excellent guide de terrain pour le nouveau Fantastical, y compris près de deux heures de vidéo, et c’est également gratuit. Voici quelques-unes de mes fonctionnalités préférées incluses dans la nouvelle version:

Météo où vous le voulez

Le nouveau Fantastical intègre des prévisions météorologiques dans le calendrier afin que vous puissiez savoir si vous devez apporter un parapluie pour votre prochaine réunion sans vérifier les différentes applications. Et similaire à Apple Maps, Fantastical vous montrera la météo locale pour d’autres endroits lorsque l’adresse fait partie de l’entrée de calendrier.

Je vérifie rarement les prévisions pour plus d’une journée, mais maintenant les données météorologiques sont juste devant moi lorsque je vérifie mon calendrier. Personnellement, cela aide à savoir si ma course de dimanche sera à l’extérieur ou sur le tapis roulant.

Fantastical apporte des prévisions AccuWeather avancées directement dans votre calendrier. Vous pouvez également voir la température attendue dans les détails de vos événements à venir en fonction du lieu de l’événement. Le MinuteCast® d’AccuWeather affiche une prévision minute par minute du moment où il commencera ou cessera de pleuvoir ou de neiger. Le MinuteCast® s’intègre également au temps de Fantastical pour laisser des notifications, de sorte que vous n’oublierez jamais de prendre votre parapluie avec vous.

De nouvelles façons de suivre les dates importantes

L’utilité d’un calendrier ne va que si loin sans le remplir avec des dates importantes. Les événements personnels tels que les rendez-vous chez le médecin, les plans de formation et la prochaine réunion d’affaires font tous partie du calendrier.

Vous pouvez également vous abonner à des calendriers publics pour suivre les dates importantes qui ne vous sont pas propres, et le nouveau Fantastical offre la solution parfaite.

Mon ancien calendrier des New Orleans Saints a éclaté avant que mon équipe préférée ne perde son tir lors d’une victoire au Super Bowl, mais la nouvelle fonctionnalité de calendriers intéressants comprend un remplacement correctement pris en charge. En tant que passionné d’espace, je suis également amoureux des calendriers des événements astronomiques. Le nouveau Fantastical peut également s’abonner aux horaires des émissions de télévision populaires et plus encore, votre calendrier a donc des dates qui vous intéressent.

Calendriers intéressants: Fantastical comprend une collection complète de calendriers pour les vacances, les sports, la télévision et bien plus encore. Ajoutez ces calendriers à Fantastical d’un simple toucher ou cliquez pour rester au courant de ce qui se passe. Propulsé par SchedJoules, les calendriers intéressants de Fantastical facilitent plus que jamais l’ajout d’événements pertinents pour vous.

Devrions-nous nous rencontrer à 14 h, 16 h ou 18 h?

Ma journée de travail est généralement assez flexible, donc je suis connu pour proposer plusieurs heures de réunion pour mieux accueillir quelqu’un d’autre. En réalité, je peux planifier un appel ou une rencontre presque à tout moment, mais les gens aiment avoir un ensemble restreint de choix.

Le nouveau Fantastical introduit une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour proposer des réunions planifiées, et il n’exige même pas que la personne avec laquelle vous planifiez utiliser Fantastical.

Planification de réunions simplifiée: Fantastical inclut désormais des propositions de réunions, ce qui permet de demander facilement aux gens quelles dates ou heures leur conviennent. Créez une proposition à plusieurs reprises et les invités seront invités à choisir les horaires qui leur conviennent. Une fois que tout le monde répond et qu’une heure commune est trouvée, la proposition peut automatiquement être transformée en événement et ajoutée à votre calendrier. Plus de courriels, SMS ou appels!

La fonctionnalité principale de Fantastical est désormais plus puissante

La création d’événements ultra rapide est ce sur quoi Fantastical a toujours été construit, et le nouveau Fantastical ne l’oublie pas. Suggestions de saisie semi-automatique? S’il te plaît et merci!

Le moteur d’analyse du langage naturel de Fantastical a été mis à jour pour être encore plus convivial et flexible. Le nouveau Fantastical propose désormais des suggestions de saisie semi-automatique pour ajouter rapidement des invités, des lieux et des calendriers. Fantastical comprend également les événements répétitifs expressifs tels que le troisième jeudi de chaque mois, chaque week-end, le dernier jour de semaine du mois, etc. Les utilisateurs peuvent également ajouter des alertes en terminant leur saisie en langage naturel par des phrases telles que «rappelle-moi demain à 15 h», «alerte 1 heure avant» ou «alarme à 15 h».

Le calendrier est partout

Fantastical 2 pour Mac a introduit une nouvelle fonctionnalité impressionnante appelée ensembles de calendriers. Cela vous permet de basculer rapidement entre différents calendriers comme Famille et Personnel ou Work and Run Training en quelques clics ou même des déclencheurs de localisation.

Ce superbe comportement de regroupement d’agendas est désormais disponible pour la première fois sur iPhone, iPad et Apple Watch, et il est génial:

Les ensembles de calendriers sont une innovation fantastique pour gérer rapidement des calendriers et des listes de tâches comme jamais auparavant. Les ensembles d’agendas sont constitués d’agendas visibles et masqués, ce qui permet aux utilisateurs d’activer et de désactiver rapidement plusieurs agendas et listes de tâches en un clic ou en appuyant sur une touche. Encore mieux, les ensembles de calendriers basés sur l’emplacement basculent automatiquement vers un ensemble de calendriers spécifique lorsque l’utilisateur arrive ou quitte un emplacement spécifié. La nouveauté de Fantastical est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs: la possibilité de synchroniser les ensembles de calendriers sur tous les appareils, même sur Apple Watch.

Le nouveau Fantastical s’intègre également avec Todoist et Google Tasks, pas seulement avec Apple Reminders, et le moteur de synchronisation natif de l’application est plus robuste avec une intégration directe avec différents types de calendrier:

Le moteur de synchronisation natif de Fantastical permet aux utilisateurs de connecter leurs appareils directement à leurs services de calendrier tels que iCloud, Google, Exchange, Office 365, Todoist, Meetup ou tout autre service CalDAV.

Et surtout pour les amateurs d’Apple Watch comme moi, le nouveau Fantastical pour watchOS fonctionne indépendamment de l’iPhone, y compris les ensembles de synchronisation et de calendrier.

Voyez-le en action ici:

Combien coûte le nouveau Fantastical?

Fantastical a toujours offert un essai gratuit pour le Mac via le Web, mais les clients du Mac App Store et de l’iPhone et iPad App Store n’ont jamais eu d’option d’essai gratuite.

Le nouveau Fantastical comprend un niveau gratuit permanent avec certaines fonctionnalités de base qui nécessitaient auparavant un achat. Fantastical Premium déverrouille les nouvelles fonctionnalités impressionnantes et prend en charge le développement continu de la meilleure application de calendrier. Un abonnement unique comprend l’accès sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

Le nouveau Fantastical est maintenant disponible gratuitement pour Mac, iPad, iPhone et Apple Watch. La version gratuite a des fonctionnalités limitées. Un abonnement Fantastical Premium payant permet toutes les fonctionnalités et est disponible avec des options mensuelles et annuelles à prix réduit. Un seul abonnement Fantastical Premium déverrouille toutes les fonctionnalités et inclut toutes les plateformes: Mac, iPhone, iPad et Apple Watch.

Fantastical Premium est livré avec un essai gratuit de 14 jours et est disponible pour 4,99 $ (US) par mois ou 3,33 $ (US) par mois (une réduction de 33% ou 4 mois gratuitement) lorsqu’il est facturé annuellement.

Mais que faire si vous n’êtes pas nouveau dans l’écosystème fantastique? Bonne nouvelle: les utilisateurs de Fantastical 2 peuvent mettre à jour vers Fantastical 3 gratuitement et déverrouiller les fonctionnalités existantes de la version 2.0 sans frais supplémentaires.

Flexibits promet quelques avantages surprise pour les utilisateurs qui migrent également vers le nouveau Fantastical en plus d’un support technique continu et de corrections de bugs.

Une chose à noter pour les utilisateurs d’iPad: le nouveau Fantastical transforme l’application iPhone en application universelle. Cela signifie que les utilisateurs d’iPad devront télécharger le nouveau Fantastical plutôt que de mettre à jour Fantastical 2. Cependant, avoir Fantastical 2 installé déclenchera la version de mise à niveau spéciale du nouveau Fantastical.

Le nouveau Fantastical pour iPhone, iPad et Apple Watch est disponible à partir d’une entrée sur l’App Store. Le nouveau Fantastical pour Mac reste disponible sur le Mac App Store, mais les mises à jour les plus rapides et le meilleur support viennent de flexibits.com/fantastical; en savoir plus sur le site officiel.

Je suis un utilisateur inconditionnel de Fantastical depuis l’application Mac d’origine.

Maintenant, c’est gratuit pour la première fois, avec un abonnement premium pour débloquer plus de fonctionnalités (et les clients existants conservent les fonctionnalités existantes!)

Découvrez certaines de mes nouvelles fonctionnalités préférées: https://t.co/RFYh62lSxK

– Zac Hall (@apollozac) 29 janvier 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: