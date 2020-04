Dix cartes graphiques d’occasion pour faire revivre un PC

Le marché des cartes graphiques d’occasion a connu un boom majeur au cours des derniers mois. L’arrivée des séries Radeon RX 5700 et RTX 20 Super, ainsi que le lancement de jeux tant attendus tels que Red Dead Redemption 2 pour PC, ont encouragé de nombreux utilisateurs à renouveler leur carte graphique.

Pour amortir le coût d’achat d’une nouvelle carte graphique, la plupart des utilisateurs optent pour se débarrasser du modèle qu’ils ont actuellement, une réalité qui, avec le concours des générations graphiques que nous avons entraînées, a provoqué une certaine saturation sur le marché des cartes graphiques d’occasion.

Cela a un côté positif, c’est que les utilisateurs qui ont un budget très limité mais veulent acheter une carte graphique qui leur permet jouer avec des garanties vous pouvez trouver des alternatives très intéressantes à des prix assez raisonnables.

J’aime la technologie et je crois que la valeur prix-performance est l’un des piliers fondamentaux qui devraient guider tout achat. Pour lui, le marché de l’occasion me semble aujourd’hui une des meilleures options Si nous devons renouveler des composants en tout ou en partie et que nous avons peu d’argent, ou si nous voulons simplement effectuer une rénovation temporaire pour prolonger un peu la durée de vie de notre PC jusqu’à ce que nous puissions faire face à une rénovation complète.

En raison des récents changements sur le marché des cartes graphiques utilisées, tant en termes de prix que de disponibilité croissante de modèles de plus en plus “nouveaux” et puissants, j’ai décidé de mettre à jour notre guide d’achat. . Dans cet article, vous trouverez dix des meilleures cartes graphiques d’occasion que nous pouvons acheter dès maintenant pour donner une nouvelle vie à notre PC.

Nous partons, comme toujours, du rapport qualité-prix, c’est-à-dire de toutes les cartes graphiques que nous avons collectées dans ce guide une valeur très solide pour le prix qu’ils ont et sont donc une bonne option. Je vous rappelle que, comme toujours, vous pouvez nous laisser vos questions dans les commentaires et nous nous ferons un plaisir de vous aider à les résoudre.

Dix cartes graphiques d’occasion à acheter

Nous avons commandé notre sélection du prix le plus bas au plus élevé pour vous faciliter la consultation. Gardez à l’esprit que même le modèle le plus économique est capable d’offrir une bonne expérience de jeu, tant que nous sommes accompagnés, au moins, par une équipe selon les exigences minimales typiques qui, aujourd’hui, sont définies comme suit:

Processeur quadricœur avec un IPC au niveau du Core 2000 ou FX 8300.

8 Go de RAM.

Veuillez noter que de GTX 970 il est conseillé d’avoir au moins avec une série Core i5 4000 ou Ryzen 3 1200 pour ne pas tomber dans un gros goulot d’étranglement, et que à partir de GTX 1080 l’idéal est d’utiliser un type de processeur Core i5 8400, Ryzen 5 2600 ou plus pour que ces cartes graphiques puissent développer leur plein potentiel.

1.-Radeon HD 7850 2 Go

C’est une carte graphique assez ancienne, elle a été commercialisée en 2012, mais elle offre toujours de très bonnes performances dans la plupart des jeux actuels et est une des meilleures cartes graphiques que nous pouvons trouver si nous avons un très petit budget.

Avec lui, nous pouvons jouer dans les résolutions 1080p et garde notes moyennes ou moyennes-basses avec une bonne fluidité. Important, optez pour le modèle de mémoire graphique de 2 Go, car le modèle de 1 Go est loin de cela.

Architecture GCN (noyau Pitcairn LE à 28 nm).

1 024 shaders.

64 unités de texturation.

32 unités raster.

GPU 860 MHz (base).

Bus 256 bits.

2 Go de GDDR5 à 4800 MHz.

Nécessite une alimentation de 500 watts, 21 A et un connecteur à 6 broches.

Prix: 25-30 euros.

2.-Radeon RX 460 4 Go

Nous avons franchi une étape et nous avons trouvé une carte graphique qui continue d’offrir de très bonnes performances dans les résolutions 1080p, tant que nous ajustons la qualité graphique. Le modèle 4 Go offre de meilleurs résultats dans les jeux qui dépendent fortement de la mémoire graphique, comme DOOM Eternal, un titre qui évolue en douceur en qualité moyenne tout en maintenant des moyennes entre 40 et 60 FPS.

C’est également le modèle avec la plus faible consommation de toutes les cartes graphiques que nous avons collectées dans cette liste, alors gardez cela à l’esprit si la source de votre équipement est sous-alimentée.

Architecture GCN (cœur Polaris 11 à 14 nm).

896 shaders.

56 unités de texturation.

16 unités raster.

GPU à 1090 MHz-1200 MHz, mode normal et turbo.

Bus 128 bits.

4 Go de GDDR5 à 7 000 MHz.

Nécessite une source de 350 watts, 17 A et un connecteur à 6 broches.

Prix: 40-50 euros.

3.-GeForce GTX 970

C’est une carte graphique qui a encore beaucoup à dire, et elle reste certainement l’un des meilleurs modèles haut de gamme “économiques” NVIDIA a lancé jusqu’à présent, malgré la controverse qu’il a généré à l’époque pour sa configuration de 3,5 Go de mémoire rapide et 0,512 Go de mémoire lente.

Avec lui, nous pouvons jouer à la plupart des jeux avant 2019 en 1080p et des qualités maximales bénéficiant d’une fluidité totale, et presque tous les titres de 2019 à aujourd’hui en 1080p et de très hautes qualités conservant une fluidité quasi parfaite. Sans aucun doute l’une des meilleures cartes graphiques pour moins de 90 euros pour jouer avec des garanties en Full HD.

Architecture Maxwell de deuxième génération (cœur GM204-200 à 28 nm).

1 664 shaders.

104 unités de texturation.

56 unités raster.

GPU à 1051 MHz-1178 MHz, mode normal et turbo.

Bus 224 bits pour 3,5 Go de GDDR5 7 GHz et bus 32 bits pour 0,512 Go de GDDR5 7 GHz.

Nécessite une source de 500 watts, 28 A et deux connecteurs à 6 broches.

Prix: 80-85 euros.

4.-Radeon RX 570 4 Go

Il reste l’une des meilleures cartes graphiques de milieu de gamme bon marché actuellement sur le marché. Nous pouvons l’acheter neuf, mais si nous allons sur le marché de l’occasion, nous le trouverons à des prix très intéressants.

Ses performances sont en général, presque au même niveau que la GTX 970. Cela fonctionne mieux dans certains jeux, en particulier ceux qui sont basés sur DirectX 11 et qui sont “plus anciens”, tandis que la Radeon RX 570 fonctionne mieux avec les jeux les plus récents basés sur DirectX 12 et Vulkan. Avec lui, nous pouvons jouer dans des résolutions 1080p sans problème en maintenant une très haute qualité et une très bonne fluidité.

Architecture GCN (cœur Polaris 20 à 14 nm).

2048 shaders.

128 unités de texture.

32 unités raster.

Bus 256 bits.

GPU 1 328 MHz.

4 Go de GDDR5 efficace à 7 GHz.

Nécessite une alimentation de 450 watts, un connecteur 6 broches, 25 A.

Prix: 90-95 euros. Si cela ne nous dérange pas d’avoir des limitations dans les connecteurs, nous sommes prêts à accepter l’utilisation “excessive” qu’ils reçoivent habituellement, nous pouvons choisir des modèles conçus pour la cryptographie, qui sont autour 60 euros.

5.-Radeon RX 580 8 Go

C’est l’une des alternatives les plus solides que l’on puisse trouver actuellement sur le marché de l’occasion. Nous pouvons l’obtenir neuf avec des prix compris entre 160 et 190 euros, en fonction des offres que nous trouvons, donc en recourant au marché des cartes graphiques d’occasion, nous pouvons économiser beaucoup d’argent.

Il rapporte entre 8% et 15% de plus que le précédent et est, aujourd’hui, la meilleure carte graphique au meilleur rapport qualité / prix que pouvons-nous obtenir jouer en 1080p avec des qualités maximales sans sacrifier la fluidité, à l’exception de cas très spécifiques de jeux mal optimisés, comme les célèbres Control et Red Dead Redemption 2.

Architecture GCN (cœur Polaris 20 à 14 nm).

2304 shaders.

144 unités de texturation.

32 unités raster.

Bus 256 bits.

GPU 1,340 MHz-1,439 MHz, mode normal et turbo.

8 Go de GDDR5 à 8 GHz.

Nécessite une alimentation de 500 watts, un connecteur d’alimentation à 8 broches et 28 A.

Prix: 115-125 euros. On peut trouver des modèles de crypto à un prix inférieur, comme dans le cas précédent, mais avec les mêmes caractéristiques d’utilisation et de manque de connexions.

6.-GeForce GTX 1060 6 Go

Nous avons voulu nommer ce modèle pour offrir une alternative à tous ceux qui préfèrent les cartes graphiques NVIDIA et qui ne souhaitent pas obtenir un RX 580 de 8 Go.

Ce modèle a l’avantage d’être plus efficace et de nécessiter une source moins puissante, mais il a performances légèrement inférieures à celles du RX 580 de 8 Go, il est plus cher et plus difficile à trouver et a moins de mémoire graphique.

Architecture Pascal (cœur GP106 à 16 nm).

1 280 shaders.

80 unités de texture.

48 unités raster.

Bus 192 bits.

GPU à 1506 MHz-1708 MHz, mode normal et turbo.

6 Go de GDDR5 à 8 GHz.

Nécessite une alimentation de 400 watts, un connecteur 6 broches, 20 A.

Prix: 120-130 euros.

7.-GeForce GTX 1070 8 Go

J’aurais mis la Radeon RX Vega 56 ici si ce n’était pas parce qu’elle est si difficile à trouver et parce que il est difficile de l’obtenir pour moins de 220 euros sur le marché de l’occasion, et franchement, à ce prix, il n’est pas logique de chercher les alternatives que nous pouvons trouver.

La GeForce GTX 1070 marque un bond qualitatif et quantitatif important, car elle a suffisamment de puissance pour déplacer presque n’importe quoi en 1080p avec des qualités maximales et peut également offrir une expérience optimale en 1440p. De nombreuses unités arrivent sur le marché de l’occasion, ce qui maintient le prix à des niveaux très intéressants.

Architecture Pascal (cœur graphique GP104 à 16 nm).

1 920 shaders.

120 unités de texture.

64 unités raster.

Bus 256 bits.

GPU à 1506 MHz-1683 MHz, mode normal et turbo.

8 Go de GDDR5 à 8 GHz.

Nécessite une alimentation de 500 watts, un connecteur 8 broches, 30 A.

Prix: 170-180 euros.

8.-GeForce GTX 1080 8 Go

Il s’agit d’une carte graphique très puissante qui, grâce à la poussée du ray tracing parmi les utilisateurs enthousiastes, atteint également le marché de l’occasion en quantités considérables. Avec lui, nous pouvons jouer en 1440p avec des qualités maximales pour presque n’importe quoi sans avoir à renoncer à une bonne fluidité, et même à télécharger en 4K si nous voulons réduire la qualité graphique.

Une carte graphique très intéressante et fortement recommandée en ce moment si nous recherchons quelque chose de bon marché mais puissant.

Architecture Pascal (cœur graphique GP104 à 16 nm).

2 560 shaders.

160 unités de texture.

64 unités raster.

Bus 256 bits.

GPU à 1607 MHz-1733 MHz, mode normal et turbo.

8 Go de GDDR5X à 10 GHz.

Nécessite une alimentation de 500 watts, un connecteur 8 broches, 32 A.

Prix: 220-230 euros.

9.-GeForce RTX 2060 6 Go

Nous sommes face à l’une des nouvelles cartes graphiques que NVIDIA a présentées peu après l’annonce de l’architecture Turing, ce qui signifie qu’il s’agit d’un modèle de nouvelle génération. L’arrivée des cartes graphiques Super RTX de la série 20 et le lancement de la série 5700 RX d’AMD ont secoué le marché et ont conduit de nombreux utilisateurs à vendez vos RTX 2060 pour acheter “quelque chose de mieux”, ce qui leur a permis de devenir monnaie courante sur le marché de l’occasion.

Son rendement brut est presque identique à la GTX 1080et présente l’avantage de prendre en charge le lancer de rayons accéléré par matériel et DLSS 2.0.

Architecture de Turing (cœur TU106 à 12 nm).

1 920 shaders.

GPU 1 365-1 680 MHz, mode normal et turbo.

120 unités de texturation.

48 unités raster.

240 noyaux tenseurs pour l’intelligence artificielle.

30 cœurs RT pour le lancer de rayons.

Bus 192 bits.

6 Go de GDDR6 à 14 GHz.

Nécessite une alimentation de 500 watts, un connecteur 8 broches, 30 A.

Prix: 230-240 euros.

10.-GeForce RTX 2080 8 Go

La raison pour laquelle ces cartes graphiques ont une présence croissante sur le marché de l’occasion est la même que celle que nous avons donnée ci-dessus, l’arrivée de la série GeForce RTX Super. Cette nouvelle revue NVIDIA a beaucoup affecté le prix du RTX 2080, car le RTX 2070 Super fonctionne presque au même niveau (entre 4% et 8% de moins) et coûte beaucoup moins cher.

En puissance brute, le RTX 2080 fonctionne, en moyenne, 8% de plus que la GTX 1080 Ti, ce qui signifie qu’il est capable d’offrir une bonne expérience même dans les résolutions 4K.

Architecture de Turing (cœur TU104 à 12 nm).

2944 shaders.

GPU à 1515 MHz-1710 MHz, mode normal et turbo.

184 unités de texturation.

64 unités raster.

368 noyaux tenseurs.

46 cœurs RT.

Bus 256 bits.

8 Go de mémoire GDDR6 14 GHz.

Nécessite une alimentation de 600 watts, un connecteur à 6 broches et un connecteur à 8 broches de 35 A.

Prix: 430-460 euros.

Cartes graphiques d’occasion: notes finales et éléments à considérer

Avant de terminer, je veux partager avec vous un certain nombre de choses l’essentiel être clair avant de se lancer pour acheter des cartes graphiques d’occasion. Je ne veux pas trop m’étendre car mon objectif est que ce guide soit facile à consulter, bref et direct, je vais donc les résumer en une série de points:

Assurez-vous que la carte que vous allez acheter rentre dans votre châssis et que votre source peut la déplacer.

Essayez toujours de faire des achats à la main, et si vous pouvez essayer avant d’acheter.

Demandez si la pâte thermique et les tampons ont été changés, le cas échéant, surtout si vous achetez une carte graphique qui a plus de deux ans.

Les modèles avec une qualité de construction supérieure peuvent être plus chers et avoir des prix plus élevés que ceux que nous avons indiqués.

Tous les prix qui apparaissent dans cet article ont été vérifiés en recherchant les principaux marchés de seconde main, et ont été trouvés sans avoir à «fouiller» excessivement.

Le marché de l’occasion est vivant et en évolution, les prix peuvent donc varier à la fois de haut en bas.

Si vous achetez une carte graphique d’occasion de plus de deux ans, il est conseillé de faire un test de résistance pendant plusieurs minutes pour identifier les éventuels problèmes de température et de stabilité.

N’abandonnez pas le marché des cartes graphiques d’occasion, c’est une excellente option pour économiser de l’argent. Les vendeurs de produits reconditionnés sont également une bonne option, car ils donnent une garantie.