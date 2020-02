Dix films classiques qui ont imaginé un futur de l’intelligence artificielle

Depuis Jules Verne et son “Voyage vers la Lune”, les êtres humains ont fait de notre mieux pour anticiper l’avenir. En imaginant jusqu’où les nouvelles frontières de la connaissance peuvent nous mener et jusqu’où nous pouvons progresser. Au cinéma, la science-fiction a anticipé des dispositifs comme les téléphones et les montres intelligentes, les véhicules autonomes, les écrans tactiles ou la réalité augmentée.

Bien sûr, il parle de l’intelligence artificielle depuis des décennies. Des ordinateurs super intelligents capables de se rapporter à nous, de se mettre à notre service ou de tracer des plans diaboliques pour nous anéantir. Aujourd’hui, chez MCPRO, nous regardons en arrière et collectons dix films classiques qui anticipaient déjà l’avenir de l’IA.

Métropole (1927)

Aucune histoire du cinéma digne de ce nom ne surplombe la »Métropole» de Frizt Lang, film phare de l’expressionnisme allemand. Le film nous place précisément dans Metropolis, une mégalopole que Lang place dans une année 2026 future et dystopique.

En cela, les classes sociales sont bien différenciées: d’une part, les travailleurs qui vivent dans des ghettos souterrains de ceux qui ne peuvent pas partir; de l’autre une classe intellectuelle qui les maltraite. Dans ces conditions, le terreau idéal pour une révolution se forme, qui explose curieusement lorsque l’un des robots intelligents de la ville Il commence à harceler les travailleurs pour lutter pour leurs droits.

2001: Une odyssée dans l’espace (1968)

«2001: une odyssée dans l’espace» appartient à ce genre de films que beaucoup ont prétendu voir, mais dont ils ne se souviennent vraiment qu’à cause du «Ainsi parlait Zarathoustra» (Richard Strauss) qui résonne en arrière-plan dans lequel il s’agit d’une de ces scènes qui font désormais partie de notre imaginaire collectif.

Et bien qu’il ait été honoré à juste titre dans un chapitre des Simpsons, peu de gens se souviennent de Hal 9000, un terrible ordinateur à bord du vaisseau spatial, équipé non seulement d’intelligence artificielle, mais aussi d’émotions et de sentiments … qui vont bien au-delà du simple souci du bien-être des membres d’équipage qui vous accompagnent à bord du navire.

Colossus: le projet interdit (1970)

La crainte d’une catastrophe nucléaire imminente et dans laquelle les êtres humains ne peuvent rien faire pour l’éviter se reflète dans une bande enregistrée au cours d’une des périodes les plus tendues de la guerre froide. Colossus nous raconte comment le Dr Charles A. Forbin a créé un supercalculateur afin de consuler toutes les armes nucléaires américaines. Cependant, lorsque la machine commence à fonctionner, elle contacte immédiatement son soviétique similaire.

Les deux ordinateurs insistent pour être unis et, après avoir pris des dispositions pour préserver la confidentialité des informations, les deux pays acceptent. Cependant, cette union finit par créer un nouveau problème: les deux ordinateurs menacent de larguer des missiles nucléaires si l’un ou l’autre est désactivé.

West Word: Metal Souls (1973)

Bien avant que HBO ne décide de porter ce projet sur le petit écran, Michael Crichton (oui, le même de Jurassic Park) a raconté l’histoire de ce parc d’attractions pour adultes géré par Delos dans le grand et où les invités humains peuvent avoir toutes sortes de relations avec ses habitants androïdes.

Bien sûr, ni les effets spéciaux ni la qualité des androïdes ne sont les mêmes que ce que le canal de paiement proposerait plus de quarante ans plus tard, l’esprit de l’histoire est le même … avec un casting qui comprend de grands noms comme ceux de Yul Brynner ou James Brolin.

Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie (1981)

Basé sur le livre de Douglas Adams, le “Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie” a l’honneur d’être l’un des films de science-fiction les plus drôles de tous les temps.

En cela, le terrien Arthur Dent vit le pire jour de sa vie. Votre maison sera démolie, découvrez que son meilleur ami est un étranger Et pour couronner le tout, la planète Terre est sur le point d’être dévastée pour laisser la place à un contournement hyperespace. La seule chance d’Arthur de survivre est de faire de l’auto-stop et d’arrêter un vaisseau spatial qui passe.

Dans l’histoire, Dent découvre que le sens de la vie, l’univers et tout le reste est recherché par un supercalculateur appelé «Deep Thought», qui conduit les protagonistes à une aventure dans laquelle ils doivent chercher la question à poser.

Blade Runner (1982)

«J’ai vu des choses auxquelles tu ne croirais pas. Attaquez des navires en flammes au-delà d’Orion. J’ai vu des rayons C briller dans le noir près de la porte Tannhäuser. Tous ces moments seront perdus dans le temps, comme des larmes sous la pluie ».

Ce monologue, l’un des plus célèbres de l’histoire du cinéma, est prononcé par le réplicant Roy Batty avant sa mort, tandis que Harrison Ford se rend compte que l’histoire est peut-être très différente de ce qu’on lui a raconté. Il est un coureur de lame et dans un quartier sombre et décadent de Los Angeles, il faut éliminer les réplicants illégaux.

L’histoire des coureurs de lame, de la Tyrell Corporation et même celle du chercheur Rick Deckard se poursuivent dans la suite Blade Runner 2049 (2017). Philip K. Dick (“Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?”) Je serais très fier.

Jeux de guerre (1983)

S’il y a un film qui a été laissé dans la rétine des “geeks” nés avant 1980, c’est probablement “War Games”.

Et pas tant pour la qualité de la bande, mais pour leur faire croire qu’un pirate informatique adolescent pourrait provoquer un conflit nucléaire entre les États-Unis et l’Union soviétique en “jouant” avec le programme d’IA qui contrôle le déploiement et le lancement de missiles. .

Si une leçon qu’ils ont apprise aux États-Unis après avoir regardé le film, c’est que faire aveuglément confiance à la technologie n’est pas la chose la plus sensée, et est-ce que Stanley Kubrick l’a déjà dit dans «Téléphone rouge? On s’envole pour Moscou »(1964) une guerre nucléaire ne doit pas être prise pour une plaisanterie.

Rêves électriques (1984)

Les “rêves électriques” ont évolué en plus de trente ans vers “Elle” en parlant d’amour entre hommes et machines. Dans cette folle comédie romantique, on nous raconte l’histoire de Miles, un séduisant architecte célibataire amoureux de son voisin.

Un jour, tout en travaillant à la construction d’une invention pour détecter et arrêter les tremblements de terre, cela provoque une forte combustion de votre ordinateur. Après l’accident, la machine prend conscience d’elle-même, se configurant comme une IA avec des sentiments. Et même si au début tout se passe “raisonnablement bien”, les problèmes surgissent lorsque cet étrange être électrique tombe amoureux de la même femme que le protagoniste.

Terminator (1984)

Il n’y a pas beaucoup de suites qui dépassent la qualité du titre original, bien que peu doutent que “The Godfather II”, “The Empire Strikes Back” et la deuxième partie de ce Terminator original soient des exemples clairs. Malgré cela, le Terminator 1984 n’est pas un mauvais film et la prémisse était certainement assez originale pour l’époque.

Nous sommes en 2029 et les machines dominent le monde, mais il manque un maillon: John connor. Il est devenu le leader de tous les êtres humains qui luttent pour y mettre fin. Pour éviter cela, les machines décident d’envoyer un robot aussi intelligent que mortel au passé: Terminator.

Court-circuit (1986)

Sans être un chef-d’œuvre du cinéma, Short Circuit a réussi à sa manière à gagner le statut de film culte (ou d’être plus modeste, film culte familial) dans les années 80. L’histoire ne peut certainement pas être plus “quatre-vingts”. Un prototype de robot militaire appelé «Numéro 5» prend conscience de lui-même lorsque la foudre le frappe.

À cette époque, il éprouve une intense soif de connaissances qui le fait fuir de l’établissement où il doit se réfugier dans la maison du Speck, où il passe une grande partie de son temps à vivre des aventures folles et à lire des encyclopédies.