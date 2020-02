Dix jeux remasterisés qui méritent une seconde chance

Les jeux remasterisés sont à la mode et compréhensibles, car ils permettent aux développeurs et aux éditeurs de regagner des revenus avec les titres existants en faisant un effort qui parfois peut devenir minime, tout le contraire de ce qui se passe avec un remake.

Lorsque nous parlons d’un remake, nous faisons référence à un jeu qui a été refait à partir de zéro et adapté aux consoles de nouvelle génération ou au matériel PC le plus récent. Le jeu peut garder l’essence de l’original dans une plus ou moins grande mesure, mais du point de vue technique, c’est quelque chose de totalement nouveau.

Au contraire, les jeux remasterisés partent de la base du titre d’origine et gardent toutes leurs clés, bien qu’ils aient une mise à jour technique qui se concentre normalement sur les touches suivantes:

Adaptation au travail sur les plateformes actuelles.

Améliorations graphiques mineures: elles dépendent de chaque titre, bien que dans certains cas elles puissent être très marquées.

Petits changements dans le gameplay.

Nouveaux extras et modes de jeu.

Pour mieux comprendre l’idée, il suffit de donner deux exemples simples et directs: Resident Evil HD Remaster C’est comme si son propre nom indique une édition remasterisée du Resident Evil original qui est venu sur GameCube, et c’est un remake complet de l’original qui a fait ses débuts sur PS1, Sega Saturn et PC.

Les différences sont importantes. Le titre GameCube était une reconstruction totale de l’original à partir de zéro qui a néanmoins conservé son histoire, sa jouabilité, ses personnages et presque toutes ses mécaniques, tandis que la version remasterisée pour PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et PC était une mise à jour qui améliorait la résolution, les textures , effets d’ombre et de lumière et adapté le jeu aux formats d’écran actuels.

Maintenant que nous avons des différences claires Entre les jeux remasterisés et les «remakes» (remake), nous pouvons passer au cœur de cet article, dans lequel nous vous laisserons une sélection de dix jeux remasterisés auxquels vous devriez donner une seconde chance.

Collection 1-Resident Evil Origins

C’est un pack qui comprend les éditions remasterisées de Resident Evil et Resident Evil Zero. Les deux nous racontent les origines du virus T, coupable de l’infection qui a dévasté Raccoon City dans Resident Evil 2.

Les améliorations techniques qui incluent les jeux originaux qui sont venus sur GameCub et Wii Ils sont remarquables, à tel point qu’ils parviennent à les placer à un niveau très proche de ce que nous pourrions considérer comme un titre de nouvelle génération, mais ils gardent la mécanique des originaux et avec elle tout leur charme.

Il est disponible sur PC, PS3, Xbox 360, PS4 et Xbox One.

2-Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered

Il a généré une certaine controverse à ses débuts car il ne pouvait être acheté que pendant un certain temps avec Call of Duty: Infinite Warfare, mais la vérité est qu’il est l’un des meilleurs jeux remasterisés qui existent actuellement.

Il est conforme à tout ce que l’on peut attendre d’un jeu de ce type: il garde son gameplay intact mais introduit améliorations graphiques très marquées qui rendent le jeu superbe, au point qu’il vous sera difficile de croire que vous êtes face à un simple “remaster”.

Il est disponible pour PC, PS4 et Xbox One.

3-Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Je sais que c’est compliqué d’encadrer ce titre comme un pur remaster, mais ses propres développeurs l’ont décrit comme un édition “remasterisée + (plus)”, et donc nous respecterons vos critères et l’inclurons dans cette liste.

Vicarious Visions ne le considère pas comme un remake et la vérité est que je peux le comprendre, car même si en termes de qualité graphique il présente une énorme avancée par rapport aux jeux originaux, la vérité est que cette trilogie conserve les clés et l’essence de ceux-ci .

Il est disponible pour PC, PS4 et Xbox One.

4-Halo: la collection Master Chief

Il s’agit d’une collection qui comprend les quatre premiers versements de la célèbre franchise créée par Bungie, adaptés et améliorés pour tirer parti du plus grand potentiel de Xbox One, la console de nouvelle génération de Microsoft.

Les garçons de 343 Industries ont fait un excellent travail avec cette collection, dans laquelle nous pouvons souligner la mise à jour impressionnante de la section technique de Halo: Combat Evolved, Halo 2 et Halo 3. Pour enlever le chapeau, mais sans relâcher le dard.

Il est disponible pour Xbox One.

5-Starcraft Remastered

Il a été l’un des jeux remasterisés les plus attendus du moment, et aussi l’un des mieux exécutés. Blizzard a introduit des améliorations claires au niveau graphique qui sont notées dans le résolution d’écran, définition et netteté des scénarios, des constructions et des personnages.

Le gameplay n’a pas été affecté mais la mise à jour a été claire et on le constate dans son plus grand support et intégration avec la plateforme cloud Blizzard, ainsi que dans la possibilité de le déplacer en résolution 4K et dans la qualité de sa bande originale.

Il est disponible pour PC (Windows et Mac).

6-Dark Souls Remastered

Il s’agit d’une révision importante du titre original qui a répondu à toutes les attentes qu’il avait engendrées, car il s’accompagne non seulement d’améliorations au niveau graphique mais aussi corriger quelques erreurs et cela met fin aux problèmes de performances qu’il a subis dans certains domaines.

Au niveau technique, nous bénéficierons d’une résolution plus élevée, de textures plus définies et d’effets de lumière et d’ombre améliorés. Le gameplay reste intact, mais le mode multijoueur a été étendu à un maximum de 6 personnes et des serveurs dédiés ont été intégrés.

Il est disponible pour PS4, Xbox One et PC. Il arrivera également sur Nintendo Switch.

7-The Last of Us: Remastered

À mon avis, c’est l’un des meilleurs jeux remasterisés de la nouvelle génération et un exemple de l’excellent travail que Naughty Dog a fait avec la PS3 originale, un titre qui a conduit à cette console à la limite de ses possibilités.

L’édition remasterisée apporte tellement d’améliorations graphiques que, à certains égards, elle atteint le niveau de ce que l’on pourrait attendre d’un titre de nouvelle génération. Cela se traduit par une plus grande immersion et dans une expérience de jeu beaucoup plus riche.

Il est disponible pour PS4.

8-Grim Fandango

L’original était considéré comme l’un des meilleurs jeux des LucasArts disparus et l’édition remasterisée a élevé la barre de ce qui semblait autrefois imbattable.

Sur le plan technique, il a reçu un nettoyant visage important ce qui est perceptible dans tous les sens, bien que la netteté se démarque surtout grâce à l’augmentation de la résolution, la qualité des textures, les effets des lumières et des ombres et sa bande sonore.

Il est disponible pour PS4, Xbox One, PC (Windows et Linux), Mac, PS Vita, Android et iOS.

9-Gears of War: Ultimate Edition

Cette édition remasterisée de l’original qui a fait ses débuts sur Xbox 360 et est ensuite arrivée sur PC Il a un visage et une croix. Nous avons le visage dans la version Xbox One, qui frôle à tous les niveaux un niveau exceptionnel.

Les améliorations au niveau technique sont énormes, à tel point qu’en certaines occasions, cela ressemblera plus à un remake qu’à un remaster, et en plus il est capable de fonctionner à merveille sur le matériel modeste de la Xbox One. La croix est que la version PC est mal optimisé et malgré le temps dont il dispose, cela pose toujours des problèmes de performances même sur des équipements très puissants.

Il est disponible pour Xbox One et PC.

10-Ombre du colosse

L’original pour PS2 était une œuvre d’art et l’édition remasterisée c’est tout simplement génial, à tel point qu’elle brouille la ligne mince qui sépare les concepts de remaster et de remake.

Sur le plan technique, le saut présenté est si grand que sinon parce qu’ils conservent la même base et les mêmes mécaniques pourraient passer par deux jeux différents. Sans aucun doute l’un des meilleurs jeux remasterisés qui ont été publiés jusqu’à présent.

Il est disponible pour PS4.

