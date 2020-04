DJI Mavic Air 2: spécifications divulguées

DJI est l’une des sociétés leader dans les drones et les professions domestiques, et parmi toute sa gamme de produits, les Mavic Air sont les plus acclamé pour ses spécifications et sa polyvalence. Maintenant, la société est immergée dans le développement et processus de production du prochain DJI Mavic Air 2, et avant sa présentation officielle, ses spécifications techniques et son manuel ont été divulgués au réseau.

Cette liste de spécifications nous donne une bonne idée de la suite de DJI, et la vérité est que, sur le papier, il semble que cela améliorera toutes les options du modèle précédent. En ce sens, et comme nous pouvons le lire sur dronedj, le nouveau DJI Mavic Air 2 peut atteindre une vitesse pouvant atteindre 68,4 km / h avec un temps de vol maximum de 34 minutes Grâce à une batterie de type Lipo c’est 3500Ah à 11.5V avec une performance de plus de 40WH de capacité.

Sur l’appareil photo, l’un des aspects les plus enseignés des drones domestiques, il semble que le Mavic Air 2 montera un nouvel appareil photo de 48 mégapixels avec la possibilité de capturer des vidéos 4K, un capteur d’obstacles et des modes de vol intelligents. Tout cela, combiné à l’inclusion de un nouveau système de capteurs et d’antennes, permettrait au drone s’éloigner du contrôle jusqu’à une distance de 8 km, une énorme augmentation par rapport aux versions précédentes.

De plus, le drone arriverait sur le marché avec un nouveau contrôleur avec des fonctions supplémentaires et, logiquement, une plus grande capacité à atteindre une distance de 8 km par rapport à laquelle le DJI Mavic Air 2 pourra s’en éloigner.

Son arrivée sur le marché est encore inconnue, mais la vérité est qu’avec le sceau FCC, le manuel divulgué et le teaser que la société a publié la semaine dernière, il ne devrait pas falloir longtemps avant que le nouveau drone DJI ne fasse Son apparition sur le marché, notamment avec une présentation officielle entre les deux, ne devrait pas faire attendre beaucoup plus longtemps, fixée, si les choses ne changent pas, pour le 27 avril prochain, selon l’annonce du DJI lui-même.

