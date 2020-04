DJI Mavic Air 2: une mise à niveau majeure avec une caméra 48mp / 4K60 est plus Mavic 2 qu’Air

Toutes les rumeurs étaient vraies: le DJI Mavic Air 2 est maintenant officiel, et nous avons eu quelques jours d’avance pour évaluer le nouveau prodige à 799 $. (Acheter chez DJI ou Adorama / 988 $ Fly More)

Parlez de gros chiffres dans un petit boîtier (570 g): appareil photo 48 mégapixels qui partage le capteur Sony IMX586 avec les smartphones phares récents. Ajoutez la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde, ce qui est le double de la fréquence d’images du grand frère Mavic 2 Pro.

Il y a beaucoup plus à cela, alors lisez la suite car nous vous proposons des images exclusives et des prises ci-dessous:

Mavic Air 2 Prix et disponibilité

Le Mavic Air 2 coûtera 799 $ seul ou 988 $ pour le pack Flymore qui comprendra 2 batteries supplémentaires, un boîtier, un concentrateur de charge et des filtres ND. Comparez cela au Mavic 2 Zoom / Pro au prix de 1349 $ / 1499 $ et au précédent Air, au prix initial de 900 $ mais se vendant actuellement à 599 $.

Mavic Air 2 sortie de boîte et premier vol

Parce que j’avais une unité d’examen, la case que j’avais était cochée. Mais c’est un montage assez facile. Mettez simplement la batterie à l’arrière, enfilez 4 accessoires et jetez votre smartphone dans le connecteur. (Le mien est venu avec un câble d’éclairage attaché et USB-C dans la boîte.)

Il y a une nouvelle application DJI Fly à télécharger, si vous ne l’avez pas déjà téléchargée pour le Mavic Mini. Les examinateurs ont obtenu une version spéciale avec la possibilité de piloter l’Air 2. Il est un peu plus facile pour les débutants de prendre le pilotage avec cette application, mais pour ceux qui sont habitués à l’application Go 4, la courbe d’apprentissage est assez douce.

Les batteries étaient chargées aux 3/4 environ, alors je suis allé juste à l’extérieur et j’ai lancé. Je l’ai donné à mon fils pour pilote, car il a beaucoup piloté d’autres Mavics. J’ai également amené mon Mavic 2 Pro pour prendre des images 4K, bien qu’à 30 images par seconde.

Voici un exemple du vol de l’Air 2. Remarquez les mouvements du cardan lorsque l’Air 2 accélère et s’arrête. En voici un autre:

Malheureusement, j’aurais probablement dû penser à faire ce type de travail vidéo à la fin de l’examen parce que ce qui s’est passé ensuite est super cringey. Mon fils pilotait le Mavic Air 2, et j’ai décidé de faire un survol inopiné. En même temps, il a décidé de monter. J’ai réussi à couper 3 des 4 accessoires du Mavic Air 2 avec mon Mavic 2 Pro, et ça a baissé.

Cet incident aurait pu être évité si le Mavic Air 2 avait un capteur orienté vers le haut. En bref test de son système de détection et d’évitement, le drone a pu éviter les arbres et même les petites branches qui avaient déclenché les drones DJI précédents. Je suppose que c’est le seul type d’incident auquel ils n’étaient pas préparés!

Les deux drones ont pu se stabiliser bien avant de toucher le sol, mais je n’ai que 2 hélices Air 2 supplémentaires même si 3 ont subi des dégâts importants. Le reste du Mavic Air 2 allait bien. Donc malheureusement, c’est tout le test en vol que je pouvais faire jusqu’à ce que j’obtienne de nouvelles hélices cette semaine.

Cela ne signifie pas que je n’ai pas beaucoup appris sur ce drone Mavic Air 2 et que je n’ai pas encore essayé toutes les nouvelles fonctionnalités. Mais cela n’a pas du tout diminué mon enthousiasme pour le piloter. Découvrez la vidéo d’examen complète ci-dessous:

Voici les nouvelles fonctionnalités que vous devez connaître et les choses que nous allons couvrir dans les prochaines semaines

Caméra de haute qualité – Mavic Air 2 utilise un capteur de caméra 1/2 ″ sur un cardan 3 axes, capable d’enregistrer des photos 12MP ainsi que des images 48MP en utilisant le nouveau capteur Quad Bayer. Mavic Air 2 est le premier drone Mavic à offrir une vidéo 4K à 60 images par seconde et 120 Mbps.

SmartPhoto – Les pilotes peuvent choisir cette nouvelle fonctionnalité; et, en utilisant la reconnaissance de scène avancée

technologie, Mavic Air 2 optimisera les paramètres de la caméra et choisira automatiquement l’un des trois modes à appliquer. Reconnaissance générale des scènes (y compris l’herbe, les arbres, les couchers de soleil, la neige) ou HyperLight pour les scènes à faible luminosité où l’appareil photo prend plusieurs images d’exposition variable et les fusionne pour une image de haute qualité avec un faible bruit ou une image HDR. Le mode 48MP n’est pas disponible lors de l’utilisation de SmartPhoto.

HyperLapse 8K – Mavic Air 2 est le premier à proposer Hyperlapse 8K pour des séquences époustouflantes à partager avec le monde. Les utilisateurs peuvent également choisir des résolutions plus faibles, notamment 4K, 2,7K et 1080. Notez que l’Hyperlapse 8K sera disponible à la mi-mai 2020 via une mise à jour du firmware.

Une suite de fonctionnalités HDR: Mavic Air 2 est préprogrammé avec une suite de fonctionnalités HDR, y compris la vidéo HDR et le panorama HDR. La résolution maximale de la vidéo HDR est de 4K 30 ips.

34 minutes de temps de vol – Combinant les mises à jour de la technologie de la batterie, le poids du drone, une conception aérodynamique, de nouveaux moteurs / ESC, le Mavic Air 2 dispose d’un temps de vol maximum de 34 minutes. Veuillez noter qu’en raison de la conception des drones, des temps de vol plus longs sont obtenus lorsque le drone est en mouvement par rapport au vol stationnaire.

APAS – Mavic Air 2 propose le vol autonome le plus récent et le plus avancé de DJI. APAS 3.0 utilise une nouvelle technologie de cartographie et des algorithmes de trajectoire de vol pour des transitions ultra fluides autour, sous ou au-dessus des objets sur la trajectoire du drone.

FocusTrack – Les pilotes peuvent choisir parmi trois nouveaux modes pour capturer des séquences cinématographiques avec un sujet verrouillé dans le cadre.

ActiveTrack 3.0: Les pilotes peuvent sélectionner un sujet que Mavic Air 2 suivra automatiquement,

aider les opérateurs à enregistrer facilement du contenu convaincant. Dans la 3ème itération, la mise à jour

La fonctionnalité ActiveTrack utilise une technologie de cartographie de pointe et une nouvelle trajectoire de vol

algorithmes pour offrir une meilleure reconnaissance du sujet et éviter les obstacles, ainsi que la

possibilité de ré-engager rapidement le sujet s’il se déplace temporairement derrière un objet. 4K

30 ips est la résolution maximale lors de l’utilisation d’ActiveTrack.

Point d’intérêt 3.0: Définir une trajectoire de vol automatisée autour d’un sujet spécifique. le

une itération mise à jour améliore la reconnaissance de la surface, ce qui peut parfois interférer avec

suivi du centre et la possibilité de suivre dynamiquement des sujets comme les personnes, les véhicules et

plus.

Spotlight 2.0: Trouvé dans les drones DJI professionnels comme l’Inspire 2, Spotlight 2.0 verrouille un

le sujet dans le cadre pendant que l’utilisateur a la liberté de mouvement du drone.

Plage de transmission d’image de 10 km – La technologie de transmission exclusive OcuSync 2.0 de DJI fournit une alimentation vidéo HD extrêmement fiable à partir du drone à une distance maximale de 10 km. OcuSync 2.0 prend en charge les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5,8 GHz et utilise une fonction de commutation automatique pour se déplacer entre les deux en fonction de la force du signal, tandis que la technologie anti-interférence bloque les signaux indésirables pour garder le flux vidéo clair. Les pilotes doivent toujours vérifier les règles et règlements de la région dans laquelle ils évoluent avant de voler. Les pilotes doivent toujours garder leur drone à portée de vue.

L’application DJI Fly – La nouvelle application DJI Fly offre une expérience utilisateur simple et intuitive, vous permettant de capturer facilement des plans cinématographiques. Il propose même des modèles de créateur et un coach volant débutant, une fonctionnalité qui donne aux nouveaux utilisateurs les bases dont ils ont besoin pour démarrer rapidement et en toute sécurité.

Télécommande mise à jour – Une nouvelle conception de télécommande ergonomique offre une sensation bien équilibrée et monte maintenant le téléphone sur le dessus de la télécommande. Un haut-parleur robuste à l’arrière projette également clairement les messages à l’opérateur. Le nouveau support de téléphone à ressort sur le dessus du contrôleur offre une ligne de vue plus claire à l’appareil mobile. Les boutons personnalisés sont faciles d’accès.

AirSense: Le Mavic Air 2 est également le premier drone grand public de DJI conçu pour inclure la technologie AirSense, qui offre une sécurité renforcée en avertissant les opérateurs de drones d’autres avions à proximité. AirSense reçoit des signaux appelés ADS-B des avions et des hélicoptères, et affiche leur emplacement sur l’écran du contrôleur. La pandémie de coronavirus a créé des problèmes de chaîne d’approvisionnement, par conséquent AirSense dans le Mavic Air 2 ne sera initialement disponible qu’en Amérique du Nord où les autorités ont mis en œuvre les réglementations les plus strictes tandis qu’une version sans AirSense sera vendue dans toutes les autres régions, où ADS- Les exigences B pour les hélicoptères et les avions sont moins strictes. En raison de la pandémie, l’Amérique du Nord recevra d’abord Mavic Air 2 avec AirSense. Toutes les autres régions commenceront

expédition d’unités avec AirSense en été.

Fonctions de sécurité supplémentaires – Le Mavic Air 2 utilise des capteurs d’obstacles à l’avant, à l’arrière et en bas pour informer les pilotes lorsqu’ils sont trop près d’un objet. Une lumière auxiliaire a également été ajoutée.

Conclusion:

Si vous songez à un drone de l’ordre de 500 $ à 1 500 $, je dois croire que le Mavic Air 2 est celui qu’il vous faut en ce moment. Son appareil photo, avec la capacité 4K60 et le capteur 48MP, est bien meilleur que tout autre drone dans cette gamme de prix. Sa durée de vol de 34 minutes et sa portée d’OcuSync 2.0 de 10 km sont également des caractéristiques qui tuent. Pour une comparaison, regardez simplement la matrice DJI fournie ci-dessous:

Légèrement plus grand que l’Air d’origine et avec de nombreuses capacités du Mavic Pro / Zoom à bas prix, c’est plus qu’une simple mise à niveau. Comme le dit DJI, il s’agit d’une toute nouvelle génération de drones. (Achetez chez DJI ou Adorama / 988 $ Fly More, Amazon)

