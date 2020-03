Pour bien commencer le week-end, nous avons un grand cadeau pour vous aujourd’hui. DroneDJ s’est associé à DJI pour cette promotion et nous offrirons un DJI Mavic Mini, notre nouveau drone de voyage préféré, et un package Mavic Mini Care Refresh. Tout ce que vous devez faire pour avoir une chance de gagner ce magnifique petit drone pliant est de vous inscrire en utilisant le formulaire ci-dessous. Les gagnants seront annoncés le 15 mars.

DJI Mavic Mini Giveaway de DroneDJ

L’un de nos drones préférés doit être le DJI Mavic Mini pesant moins de 250 grammes. Les jambes repliées, vous pouvez facilement jeter ce drone dans votre sac à dos et l’emmener avec vous lors de tous vos déplacements. Cependant, ne vous laissez pas tromper par le prix bas, le faible poids et la taille de jouet de ce drone. Les capacités vidéo sont en fait assez bonnes, même sans vidéo 4K. En outre, ce drone a une portée décente et fonctionne remarquablement bien dans des conditions de vent élevé.

Fonctionnalités de DJI Mavic Mini

Il ne pèse que 249 grammes et ne nécessite donc pas d’enregistrement FAA lorsqu’il est utilisé à des fins récréatives.

Prend des images fixes de 12 mégapixels avec un capteur de 1 / 2,3 pouces et une vidéo de 2,7 K à 30 images par seconde

Possède une caméra stabilisée par cardan à 3 axes

Livré avec une télécommande

Cliquez sur ce lien pour plus de spécifications et d’informations sur le site Web de DJI.

Comment participer?

Si vous voulez courir la chance de gagner ce petit drone, mais capable, assurez-vous de remplir le formulaire DJI Mavic Mini Giveaway ci-dessous (ou utilisez ce lien) et acceptez nos termes et conditions. Le DJI Mavic Mini Giveaway du DroneDJ est uniquement ouvert aux résidents américains et canadiens de 18 ans et plus. Nous annoncerons les heureux gagnants le 15 mars sur notre site Web, www.dronedj.com. Nous contacterons les gagnants par email.

Termes et conditions

Notez que cette tombola est ouverte uniquement aux résidents américains et canadiens âgés d’au moins 18 ans. Le gagnant de la première place reçoit un tout nouveau DJI Mavic Mini et le gagnant de la deuxième place recevra le package Mavic Mini Care Refresh. Les gagnants seront sélectionnés au hasard par et à la seule discrétion de DroneDJ. Pas d’achat nécessaire. L’envoi du formulaire plusieurs fois n’augmentera PAS vos chances de gagner. Si nous recevons plusieurs inscriptions de la même personne, cette personne sera disqualifiée. Nous annoncerons les heureux gagnants le 15 mars sur notre site Web, www.dronedj.com. Nous contacterons les gagnants par email. Vos informations sont en sécurité avec nous et ne seront pas partagées, vendues ou louées à une autre partie. Assurez-vous de cocher la case du formulaire qui indique que vous acceptez ces termes et conditions.

Reste en contact!

Si vous souhaitez rester à jour avec toutes les dernières nouvelles, scoops, rumeurs et critiques sur les drones, suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram, ou inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne qui sort tous les jours de la semaine à 18 heures ET.

Achetez votre prochain drone directement auprès de fabricants tels que DJI, Parrot et Yuneec, ou auprès de détaillants comme Adorama, Amazon, B&H, BestBuy, DroneNerds ou eBay. Pour nos lecteurs canadiens, nous vous recommandons d’acheter vos drones chez Drone Shop Canada. En utilisant nos liens, nous vous ferons une petite commission sans frais supplémentaires pour vous. Merci d’avoir aidé DroneDJ à grandir!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à DroneDJ sur YouTube pour des vidéos exclusives