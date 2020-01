DLC Pokémon Épée et Bouclier: tous les Pokémon de retour confirmés jusqu’à présent

Pokemon Sword and Shield bénéficiera de deux grandes extensions cette année, chacune d’entre elles emmenant les joueurs dans une nouvelle partie de la région de Galar qui abrite de nombreux Pokemon nouveaux et anciens à collectionner. En tout, plus de 200 Pokémon familiers seront ajoutés aux jeux Switch cette année, et vous n’avez pas besoin de posséder les extensions pour les obtenir – tous les joueurs pourront récupérer les Pokémon par le biais de transactions ou en transférant ceux que vous ” ve capturé dans les jeux précédents via le service Pokemon Home.

Au cours du récent Pokemon Direct, le développeur Game Freak nous a donné un aperçu de certains des nouveaux Pokémon et des Pokémon qui reviennent à Sword and Shield avec chaque extension. Nous avons répertorié tous les Pokémon mentionnés lors de la présentation ci-dessous. Chaque extension introduira également de nouvelles versions de Pokémon familiers, telles que les formes Gigantamax des démarreurs Sword and Shield et Galarian Slowpoke, ces dernières que vous pouvez attraper maintenant grâce à une récente mise à jour Sword and Shield.

La première extension de Sword and Shield, Isle of Armor, devrait être lancée en juin. Selon Game Freak, le thème de cette extension est la “croissance”, et il emmènera les joueurs sur l’île éponyme où ils rencontreront un nouveau personnage rival et un vieil homme nommé Mustard, le plus ancien champion de la Ligue Pokemon de Galar et Leon’s ancien mentor.

La deuxième extension, The Crown Tundra, suivra cet automne. Son thème est “exploration” et il présente une nouvelle fonctionnalité de jeu en coopération qui vous permet d’explorer les tanières Pokemon Max Raid avec d’autres joueurs. Dans ces tanières se cachent une variété de Pokémon légendaires des jeux précédents, ainsi qu’une poignée de nouveaux.

Le pass d’extension Pokemon Sword and Shield coûte 30 $ USD et est disponible en pré-achat maintenant. Si vous le ramassez, vous recevrez en bonus un uniforme Pikachu et un uniforme Évoli pour votre entraîneur. Vous pouvez suivre toutes les autres nouvelles de Pokemon Direct dans notre récapitulation.

Extension de l’île d’Armure

Retour de Pokémon

BulbasaurIvysaurVenusaurSquirtleWartortleBlastoiseHorseaSeadraKingdraFletchlingFletchinderTalonflameLarvestaVolcaronaDedenneRockruffLycanroc

Nouveau Pokémon

Galarian SlowpokeGalarian SlowbroKubfuUrshifu

Extension de la toundra de la Couronne

Retour de Pokémon

Nidoran (M) NidorinoNidokingNidoran (F) NidorinaNidoqueenSphealSealeoWalreinGibleGabiteGarchompAmauraAurorus

Le retour des légendaires

MewtwoEnteiRaikouSuicuneHo-OhLugiaRegirockRegiceRegisteelLatiosLatiasGroudonKyogreRayquazaAzelfMespritUxieHeatranCresseliaDialgaPalkiaGiratinaTornadusThundurusLandorusReshiramZekuTu

Nouveau Pokémon

Galarian SlowkingCalyrexGalarian Articuno * Galarian Zapdos * Galarian Moltres * Régi sans nom 1 Régi sans nom 2

* Nom actuellement non confirmé

