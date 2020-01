DMCC enregistre une croissance de 5,4% des nouvelles inscriptions de sociétés en 2019

Le Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), la zone franche à la croissance la plus rapide au monde, a enregistré une croissance de 5,4% d’une année sur l’autre des inscriptions de nouvelles sociétés en 2019 à 1969 et abrite désormais plus de 17000 entreprises.

DMCC, une entité gouvernementale créée pour les grandes multinationales et les start-ups en 2002, a terminé 2019 avec les enregistrements du quatrième trimestre les plus solides en quatre ans.

Au total, 559 entreprises ont adhéré à la zone franche au quatrième trimestre, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période en 2018. Cela fait suite à l’enregistrement de 202 nouvelles entreprises membres en octobre 2019, le chiffre le plus élevé en un mois pour deux. ans.

«DMCC est une plaque tournante mondiale du commerce et un quartier d’affaires interconnecté au cœur de Dubaï. Nous avons ajouté 2 000 entreprises d’horizons et de secteurs variés en 2019. La solide performance de 2019 est le résultat de notre écoute de nos sociétés membres, de l’amélioration constante de nos services et de l’élargissement de notre engagement auprès des milieux d’affaires du monde entier », Ahmed Bin Sulayem, Executive Le président-directeur général, DMCC, a déclaré dans un communiqué.

Les nouvelles sociétés membres comprennent des start-ups, des PME et des sociétés multinationales de divers secteurs, ajoutant à l’écosystème commercial diversifié que DMCC a construit au sein de sa communauté Jumeirah Lakes Towers (JLT). Plus de 100 000 personnes vivent, travaillent et prospèrent dans JLT, où la vie quotidienne est transformée par les solutions de quartier intelligent de DMCC.

Bin Sulayem a déclaré que DMCC continue d’attirer des investissements étrangers directs à Dubaï en provenance des principaux marchés internationaux, dont la Chine et l’Inde.

«Nous sommes impatients d’accueillir davantage d’entreprises en 2020 et d’augmenter notre contribution au PIB de Dubaï et à la stratégie nationale de diversification économique au sens large», a-t-il déclaré.