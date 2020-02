Docteur étrange et docteur Doom: qui gagnerait?

Qui gagnerait dans une bataille entre Docteur Doom et Docteur étrange? Stephen Strange est le Sorcier Suprême de la Terre, le protecteur assermenté de cette dimension. Malgré cela, il a toujours traité le docteur Doom avec respect – et pas un peu de peur. Les deux sorciers se sont croisés plusieurs fois, mais étonnamment, ils ne sont pas venus souvent aux coups.

En théorie, le fait même que Strange soit considéré comme le Sorcier Suprême devrait signifier qu’il est le supérieur de Doom; après tout, il détient ce titre et Doom non. Pour tout ce qui est le cas, cependant, il est important de souligner que Doom est plus qu’un simple sorcier; il est également un scientifique, avec une maîtrise de la technologie de pointe qui n’a d’égale que Reed Richards. En outre, Doom a délibérément renoncé à sa propre tentative de devenir Sorcier suprême, afin de forcer Strange à lui accorder une aubaine dans le roman graphique de 1989 Doctor Strange et Doctor Doom: Triumph and Torment.

Curieusement, le docteur Doom a rarement choisi d’affronter le docteur Strange au combat. Une exception a été dans l’arc “impensable” de Mark Waid en 2003, dans lequel Doom a conclu un marché faustien pour un pouvoir mystique supplémentaire. Rehaussé par des démons, son premier acte fut d’embusquer Strange et de le vaincre; comme Strange réfléchissait à l’époque, “La surprise a plus que compensé [Doom’s] depuis lors, cependant, Doom a continué à grandir en tant que pratiquant des arts mystiques, au point où Strange le considérait potentiellement comme le prochain Sorcier Suprême. Doom semble avoir passé beaucoup de temps à étudier les sorts préférés de Strange, et en conséquence a pu dévier sans effort des incantations communes et briser les bandes cramoisies de Cyttorak.La sorcière écarlate en est venue à croire que le pouvoir mystique croissant de Doom dépassait à la fois le sien et celui du docteur Strange, et elle s’est enfuie vers Doom pour l’aider à contrôler ses pouvoirs.

Malgré toutes les compétences magiques de Doom, il semble probable que Strange triompherait si les deux se combattaient dans les Marvel Comics modernes. Des bandes dessinées récentes ont vu Strange contraint d’apprendre de nouvelles approches de la magie, établissant une forge mystique où il construit de nouvelles reliques d’une puissance incalculable. Cela signifie effectivement que les armes et les capacités de Strange augmentent de jour en jour, tandis que Doom ne semble intéressé que par l’apprentissage des sorts qu’il juge nécessaires à sa propre protection. Doom a encore une fois pris du retard.

Le point peut-être le plus intéressant, cependant, est que le docteur Doom n’a jamais fait une offre sérieuse pour devenir le Sorcier Suprême. Doom n’est rien sinon un égoïste, et l’idée que quelqu’un d’autre ayant le titre de “Suprême” devrait l’ennuyer beaucoup. Il est possible que Doom comprenne les responsabilités qui accompagnent le rôle et ne les veuille pas; alternativement, une autre possibilité est que, dans son cœur, le docteur Doom sait que Strange est l’homme meilleur.

