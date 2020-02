Docteur Strange 2 lorgne un nouveau directeur, comme Sam Raimi de Spider-Man en pourparlers

Le docteur Strange 2 a trouvé un nouveau directeur, semble-t-il. Après que le réalisateur d’origine Scott Derrickson ait abandonné pour des “différences créatives”, Marvel parle maintenant au réalisateur de Spider-Man, Sam Raimi, de la réalisation de Doctor Strange dans le Multivers de la folie, selon Variety.

Raimi a réalisé la trilogie Tobey Maguire Spider-Man qui a commencé en 2002 et s’est terminée avec Spider-Man 3. En 2007, il a ensuite réalisé Drag Me To Hell et un préquel de Wizard of Oz pour Disney. Raimi était aligné pour diriger le film Warcraft mais il a finalement abandonné. Il a critiqué Blizzard, affirmant que l’entreprise avait perdu des mois de travail et mal géré le film.

Le docteur Strange dans le Multivers de la folie devrait sortir en salles le 7 mai 2021. La production devrait commencer en mai.

Benedict Cumberbatch revient dans le rôle titre, tandis que Benedict Wong (Wong) et Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo) reviennent également dans leurs rôles. Elizabeth Olsen figurera également dans le film en tant que sorcière écarlate.

Le Doctor Strange 2016 a rapporté 677 millions de dollars dans le monde, et les critiques l’ont apprécié.

Derrickson n’était pas le premier directeur du MCU à quitter ou à être renvoyé d’un projet. Edgar Wright devait à l’origine diriger Ant-Man tandis que Patty Jenkins était alignée pour diriger Thor: The Dark World avant de quitter. James Gunn a été licencié des Gardiens de la Galaxie 3, mais il a ensuite été réembauché.