Doctor Strange 2 aurait moulé le frère vaudou de Marvel Hero

Un autre héros Marvel pourrait se joindre Docteur étrange dans le multivers de la folie, car les appels de casting semblent taquiner Brother Voodoo. Lorsque Marvel Studios a annoncé l’année dernière une suite à Doctor Strange, il est rapidement devenu évident à quel point cela pouvait être important pour l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. Le film co-mettra en vedette Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et ouvrira le multivers Marvel à explorer par Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Dans les mois qui ont suivi l’annonce de Doctor Strange 2, la portée du film a continué de croître. Au lieu d’être simplement un film solo pour Doctor Strange, le film contiendrait plusieurs personnages Marvel notables différents. De nouveaux détails sur le film semblent indiquer que America Chavez alias Miss America sera incluse d’une manière ou d’une autre. Elle rejoindrait un casting de soutien qui devrait présenter les personnages de retour Wong (Benedict Wong) et Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor), et maintenant un autre héros Marvel pourrait également rejoindre le film.

En relation: Chaque jeune héros des Avengers qui pourrait apparaître dans Marvel Phase 4

Selon un casting obtenu par The Illuminerdi, Marvel cherche à lancer un personnage masculin de soutien pour le docteur Strange dans le multivers de la folie qui est d’origine caribéenne, Haïti étant mentionné explicitement. Bien que la panne ne nomme pas spécifiquement Jericho Drumm alias Brother Voodoo, la description correspond au sorcier haïtien de Marvel. À ce stade, cependant, il n’est pas confirmé que ce personnage est le frère Voodoo, il y a donc une chance que cela puisse être un personnage différent d’origine haïtienne.

Dans les bandes dessinées, frère Voodoo a été introduit pour la première fois dans Strange Tales # 169 en 1973. Il commence sa formation en sorcellerie, en particulier Houngan, après la mort de son frère, afin que son histoire MCU puisse suivre un arc similaire. Son frère, Daniel Drumm, avait un petit rôle dans Doctor Strange avant d’être tué par Kaecilius. Si Brother Voodoo fait partie de Doctor Strange 2, alors il pourrait s’avérer un puissant allié de Strange contre toutes les menaces auxquelles ils sont confrontés à travers le multivers. Mais, il convient également de mentionner l’importance du multivers dans l’histoire pourrait permettre au vaudou d’être d’une réalité différente, peut-être même en tant que Sorcier suprême alternatif.

Maintenant qu’un rumeur veut qu’un autre personnage fasse partie de Doctor Strange 2, cela soulèvera inévitablement des craintes que la suite ne soit trop encombrée. Peut-être que ces personnages supplémentaires pourraient même être l’une des raisons pour lesquelles le réalisateur Scott Derrickson a récemment quitté Doctor Strange. Cela dit, le style habituel de Marvel avec les suites est de les rendre encore plus grandes que le film précédent et d’y introduire des personnages majeurs. Quelques exemples de cette pratique incluent Black Widow débutant dans Iron Man 2, Falcon apparaissant dans Captain America: The Winter Soldier et Scarlet Witch and Vision rejoignant Avengers: Age of Ultron. Qu’il s’agisse Docteur étrange dans le multivers de la folie peut équilibrer un casting éventuellement plus important pourrait finalement dépendre de qui décide de le diriger.

PLUS: Doctor Strange 2: Le meilleur multivers des remplacements de réalisateurs de Madness

Source: L’Illuminerdi