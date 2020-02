Doctor Strange 2: Sam Raimi est le réalisateur parfait pour Multiverse of Madness

Sam Raimi serait le réalisateur parfait pour Docteur étrange dans le multivers de la folie. La suite de Doctor Strange est devenue un problème pour Marvel Studios, le réalisateur Scott Derrickson ayant démissionné en raison de différences créatives. Derrickson et Marvel semblent s’être séparés à l’amiable, et il reste crédité en tant que producteur exécutif, mais c’est toujours un vrai coup dur.

Aucune des parties ne rend public la nature de leur différend, mais il n’est pas difficile de rejoindre les points. Derrickson est un réalisateur d’horreur accompli, connu pour des films comme The Exorcism of Emily Rose, Sinister et Deliver Us From Evil. S’exprimant au SDCC, il a fortement laissé entendre que Docteur Strange 2 serait le premier film d’horreur du MCU. Malheureusement, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, avait d’autres idées. “Je ne dirais pas nécessairement que c’est un film d’horreur”, a-t-il observé, “mais … ce sera un gros film MCU avec des séquences effrayantes.” Le réalisateur et le studio étaient clairement en désaccord sur la mesure dans laquelle Doctor Strange dans le Multivers de la folie devrait être influencé par le genre d’horreur. Vraisemblablement, ces différences sont devenues inconciliables.

Il y a eu des spéculations intenses sur qui remplacerait Derrickson en tant que réalisateur, avec Marvel désireux de poursuivre le projet malgré tout. Étonnamment, les derniers rapports suggèrent que le vétéran super-héros et réalisateur d’horreur Sam Raimi est en pourparlers pour Doctor Strange 2. Marvel Studios a la réputation d’embaucher des réalisateurs talentueux avec seulement un petit nombre de fonctionnalités derrière eux; cela leur permet généralement de pousser un peu plus leur style de maison. Mais Raimi serait l’exception, facilement le cinéaste le plus accompli à travailler avec Marvel Studios à ce jour. Dans ce cas, cela ne devrait vraiment pas être un problème.

De nos jours, Kevin Feige est quelque chose d’une légende, l’esprit visionnaire derrière le succès stratosphérique du MCU. Revenez au début du 21e siècle, cependant, et il était un producteur associé au visage frais qui a impressionné Avi Arad de Marvel avec sa connaissance de l’univers Marvel. Feige a été embauché par Marvel Studios, qui à l’époque fonctionnait en octroyant des licences à leurs studios de cinéma; et il s’est vite retrouvé à travailler avec Sam Raimi sur les films Spider-Man. “Et quand je dis ‘travailler avec’, je le dis plus comme passer du temps et regarder”, a expliqué Feige à Vanity Fair. Feige n’est jamais entré dans les détails de ce qu’il a appris, mais dans diverses interviews, il a suggéré que son temps avec Raimi était fondamental pour sa carrière de cinéaste.

Pour sa part, Raimi a longtemps regardé le MCU à distance, ravi de la transformation de Marvel en un mastodonte du box-office. En 2015, on lui a demandé s’il voudrait jamais retravailler avec Marvel. “Je pense qu’ils sont si complets maintenant, Marvel”, a-t-il observé. “Ils n’ont probablement plus besoin de moi. Mais s’ils avaient besoin de moi? J’adorerais. C’est super d’être voulu.” Il semble que Marvel ait en effet décidé qu’il avait besoin de Raimi – et j’espère que cela signifie qu’il reviendra, bien qu’avec une relation très différente avec Kevin Feige, qui est maintenant président de Marvel Studios.

Aucun autre réalisateur n’a la réputation de Sam Raimi en ce qui concerne le genre des super-héros. Il y a une raison pour laquelle Kevin Feige a tant appris de la trilogie Spider-Man de Raimi; c’est parce que les deux premiers films sont très bons. Raimi a mélangé sans effort son horreur de marque avec le genre d’humour léger qui est maintenant devenu le style de la maison Marvel; la scène la plus troublante a probablement été celle où le docteur Octopus s’est réveillé dans un hôpital pour apprendre que ses bras de robot s’étaient fondus sur son corps. Le travail de caractère de Raimi était solide et ses choix de casting étaient si bons que beaucoup soutiennent toujours que Tobey Maguire et Kirsten Dunst sont les meilleurs Spider-Man et Mary Jane. Même les personnages secondaires ont été bien gérés, avec J.K. Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson si parfaitement casté qu’il reprit le rôle dans Spider-Man: loin de chez soi. Les scènes d’action étaient brutales et viscérales, Spider-Man payant le prix physique et émotionnel pour se retrouver du mauvais côté d’une bombe gobeline verte ou de l’un des bras du docteur Octopus.

Il est vrai que la trilogie Spider-Man s’est terminée non pas par un coup, mais par un gémissement; mais cela était dû en grande partie aux interférences du studio. “J’ai essayé de faire [Spider-Man 3] du travail, “réfléchit Raimi,” mais je ne croyais pas vraiment en tous les personnages, donc ça ne pouvait pas être caché aux gens qui aimaient Spider-Man. Si le réalisateur n’aime pas quelque chose, c’est mal de leur part de le faire quand tant d’autres personnes l’aiment. “Cette leçon pourrait être la clé de la livraison de Doctor Strange 2, avec Multiverse of Madness si rempli de personnages qu’il y a des inquiétudes. rembourré.

Pendant ce temps, le fond d’horreur de Sam Raimi – en dehors du genre des super-héros, il est surtout connu pour les films Evil Dead – signifie qu’il est parfait pour Doctor Strange 2. À présent, il est clair que Marvel Studios n’a aucune envie de faire un film d’horreur complet, mais le le fait demeure qu’il y a clairement un désir pour une gamme plus diversifiée de tons et de styles dans le genre des super-héros. Fox l’a prouvé avec Deadpool et Logan, tandis que Joker de Todd Phillips est devenu l’adaptation de bande dessinée la plus rentable de tous les temps. Bien que le mélange de super-héros et de quasi-horreur de Raimi soit très différent de celui de Derrickson, il serait toujours extrêmement efficace.

Doctor Strange 2 porte officiellement le titre de Doctor Strange dans le Multivers de la folie. La plupart des téléspectateurs ont supposé que cela se référait uniquement à des Terres alternatives, sous une forme similaire à la récente crise de DCTV sur la Terre infinie. Derrickson, cependant, avait laissé entendre que le concept Marvel du Multivers était tiré du Docteur Strange # 21, envisageant la Terre comme au centre d’une mer infinie. Les Terres alternatives – du type vu dans Avengers: Fin de partie – ne sont qu’un seul coup de nage retiré du centre; plus vous vous éloignez, plus les lois de la nature changent, et il existe même des univers de poche tels que l’Enfer de Mephisto ou la Dimension sombre. Il convient de se rappeler que Marvel veut aller de l’avant avec Doctor Strange 2, ce qui signifie que le script ne changera pas beaucoup, donc cela sera vraisemblablement vrai même dans un monde post-Derrickson. Le potentiel d’horreur de ce modèle – qui, selon Feige lui-même, pourrait introduire des monstres surnaturels tels que des vampires et des loups-garous dans le MCU – est énorme. Et Raimi est parfaitement équipé pour en tirer le meilleur parti.

En fin de compte, l’implication de Sam Raimi pourrait être exactement ce dont le docteur Strange 2 a besoin. Il était considéré comme le film de phase 4 le plus excitant lorsqu’il a été annoncé au SDCC, mais le récit est devenu beaucoup plus troublé à la suite du départ de Derrickson et d’un flux de rumeurs ajoutant continuellement plus de personnages au mélange. Il y a un sens dans lequel Marvel semble avoir perdu la confiance du public avec Doctor Strange 2, et ils doivent la regagner. Une annonce qui plaira aux fans comme le retour de Raimi servirait certainement le but; il est une légende parmi les amoureux du genre super-héros, et toutes les nouvelles et rapports précédents seraient oubliés.

Comme indiqué, Raimi a déjà suggéré qu’il reviendrait à Marvel s’il sentait qu’il était nécessaire. Quand cela vient à Docteur étrange dans le multivers de la folie, il y a vraiment un trou étonnamment en forme de Raimi dans les plans de Marvel. J’espère que les pourparlers se déroulent bien et qu’il s’inscrit pour la suite de super-héros – une chance de prouver au monde qu’il est toujours aussi bon qu’en 2004, quand il a fait le classique et inoubliable Spider-Man 2.

