Doctor Strange Concept Art révèle un look alternatif pour Dormammu

Un artiste qui a travaillé sur le film Marvel Docteur étrange a révélé un nouveau concept art illustrant une conception alternative pour Dormammu. Le film mettant en vedette Benedict Cumberbatch fait partie de la phase 3 du MCU et a suivi Captain America: Civil War. Le docteur Strange était un peu un départ pour Marvel, car il plongeait complètement dans les éléments mystiques des bandes dessinées. Beaucoup ont fait l’éloge du style visuel du film, au point qu’une suite, Doctor Strange dans le multivers de la folie, est prévue pour l’année prochaine. Doctor Strange est également apparu dans d’autres films MCU, notamment Thor: Ragnarok et Avengers: Infinity War. Malheureusement, il était l’une des personnes malchanceuses prises par Thanos, bien qu’il soit finalement revenu dans Avengers: Fin de partie.

Cela a ouvert la voie à Doctor Strange dans le multivers de la folie, bien que le film ait connu des revers en coulisses. En janvier, il a été révélé que le réalisateur du film original, Scott Derrickson, avait quitté le projet en raison de différences créatives. Les commentaires précédents sur le film suggèrent qu’il pourrait être lié à Derrickson qui a poussé à plus d’éléments d’horreur, ce que Marvel n’aurait peut-être pas voulu. Le mois dernier, le studio a engagé Sam Raimi pour prendre la relève, un réalisateur bien-aimé de la trilogie Tobey Maguire Spider-Man, entre autres films. Derrickson a immédiatement soutenu l’idée, appelant Raimi “un excellent choix pour reprendre le docteur Strange”.

Un personnage clé du premier film est le méchant Dormammu, qui essaie de faire entrer les univers dans sa dimension sombre. Il est finalement déjoué par le docteur Strange et sert également de reflet sombre du héros. En fait, Benedict Cumberbatch a contribué à la voix de Dormammu et a également effectué un travail de capture de mouvement. Maintenant, l’artiste Marvel Jerad S. Marantz révèle un autre look pour Dormammu via un nouveau concept art. Découvrez-le ci-dessous:

Bien que le Docteur Strange dans le Multivers de la folie ne sortira pas avant l’année prochaine, les fans peuvent obtenir de nouvelles informations à ce sujet avant cette date. WandaVision, le nouveau spectacle Disney + avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, fera ses débuts en décembre. Cette série devrait être directement liée à Doctor Strange dans le multivers de la folie, avec Scarlet Witch d’Olsen dans les deux. Doctor Strange et Scarlet Witch ont des pouvoirs similaires, mais n’ont pas encore trop interagi dans le MCU. Espérons que les événements de WandaVision nous éclaireront sur ce à quoi s’attendre dans la suite de Doctor Strange.

Comme l’excitation pour les nouvelles versions du film, c’est amusant de revisiter des personnages de Docteur étrange, en particulier Dormammu. La version finale du film est assez céleste, il est donc intéressant d’entendre que les cinéastes envisageaient à l’origine “des options plus humaines”, comme l’explique Marantz dans sa légende. L’art conceptuel est une partie importante du processus de tout film, en particulier ceux impliquant des créatures et d’autres êtres qui n’ont pas encore été explorés sur film. Pendant que les fans attendent que Docteur Strange dans le Multivers de la folie fasse ses débuts, ils peuvent revisiter l’art comme celui-ci pour leur rappeler pourquoi ils sont tombés amoureux du film original.

