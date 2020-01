Doctor Who: 10 super 11e docteur Cosplays que vous devriez voir

Doctor Who de la BBC est une longue histoire d’aventure de science-fiction sur un extraterrestre humanoïde voyageant dans le temps se faisant appeler le docteur. Il erre dans l’espace et le temps pour explorer de nouveaux mondes et rencontrer de nouvelles personnes, et bien sûr, sauver l’univers des forces du mal! Il a traversé de nombreuses incarnations (avec l’actuelle étant une elle), et l’une des plus populaires est le 11e docteur.

Joué par Matt Smith, le 11ème Docteur a repris certains des traits excentriques du 10ème Docteur mais a également donné sa propre tournure au personnage. Bien qu’il ait l’air jeune, le 11e Docteur s’habille comme un professeur d’Oxford et est beaucoup plus las du monde qu’il n’en a l’air. Il a aussi un penchant pour les fez et les noeuds papillon, et il s’est fait beaucoup d’amis lors de ses aventures. Alors, voici dix cosplayeurs dévoués qui ont vraiment donné vie au 11e docteur.

10 Ancien et nouveau

D’une certaine manière, le Docteur n’est jamais vraiment seul. Il a la mémoire et l’esprit de ses incarnations précédentes pour se référer, et parfois, ils se croisent même! Plusieurs films et épisodes de Doctor Who présentent plusieurs médecins, certains en ayant jusqu’à quatre.

Ici, ce cosplayeur dévoué s’est non seulement adapté à la tenue finale chic du 11e Docteur, mais il a également apporté des lunettes (style 10e Docteur) et a pris une photo avec le seul et unique David Bradley. En fin de compte, tous les docteurs le doivent au 1er docteur pour avoir lancé le personnage entier.

9 Montez à bord

Amy Pond, Rory Williams et Clara Oswald sont les trois compagnons principaux du 11e Docteur, et à un moment ou à un autre, nous parions qu’ils ont tous vu une scène comme celle-ci! C’est une photo classique du Docteur promettant une merveilleuse aventure à l’improviste.

Ce cosplayer a un excellent accessoire TARDIS, et cet éclairage puissant à l’intérieur fait allusion à la puissance incroyable de cette machine et à l’esprit et à la force optimistes du médecin. Et qui n’aimerait pas cette pose de docteur arrogant et confiant? Il est déjà temps d’explorer l’univers!

8 Cette saison redoutée

Aimez-vous Noël ou la saison des vacances d’hiver dans son ensemble? Geat! Mais le Docteur ne le sait pas, et depuis l’arrivée du 10ème Docteur, Noël s’est avéré être un véritable champ de bataille chaque année. Pas même le 11ème Docteur rusé ne pouvait rompre ce cycle.

Maintenant, nous avons une paire de cosplayeurs experts qui ont donné vie au 11e Docteur et à River Song, et ils ont une sorte de “souhaitons-nous bonne chance” sur leur visage alors que Noël se profile. Sera-ce des anges robots tueurs, des araignées spatiales, ou quelque chose de plus mortel encore cette année?

7 Fraîchement régénéré

Notre prochain cosplayeur est ingénieux, qui a fait référence à la toute première apparition du 11e Docteur pour une idée de costume. Le 10ème Docteur s’est régénéré à contrecœur lors de la conclusion de The End of Time, et il s’est écrasé dans l’arrière-cour d’Amy Pond une nuit fatidique.

Le 11ème Docteur avait besoin de temps pour se repérer, et l’ancienne tenue du 10ème Docteur commençait à s’effondrer (sans parler du tournevis sonique). Ce cosplayer nous apporte non seulement la tenue usée du 10e docteur, mais aussi la pomme qui l’a aidé à prouver ses prouesses de voyage dans le temps à Amy.

6 L’aventure continue

Dans l’ordre de production de l’émission, c’est le 10e docteur qui rencontre River Song pour la première fois, mais elle est devenue plus tard une alliée encore plus importante du 11e docteur, mais pas tout à fait une compagne à plein temps. Elle a été d’une grande aide lors des événements du Jour de la Lune, par exemple.

Ces deux cosplayers ont des tenues tranchantes comme des rasoirs pour rejouer les personnages, et mieux encore, ils sont posés juste pour que cela ressemble à une vraie scène de Doctor Who. Dans quel genre de cornichons se sont-ils embarqués cette fois-ci?

5 Cyber-docteur

Qu’est-ce que c’est ça? Comment le Docteur s’est-il retrouvé avec la technologie Cyberman? Ne sont-ils pas ennemis?! Eh bien, pendant l’épisode Nightmare in Silver, le docteur et quelques compagnons s’affrontent contre les Cybermen renaissants, et ce n’est pas une tâche facile de les éliminer.

En fait, le Docteur affronte une version cybernétique de lui-même, et ses implants le poussent à se plier au mode de vie Cyberman. La volonté du médecin est-elle suffisamment forte pour l’emporter? Nous devons dire que l’accessoire de ce cosplay est assez réaliste pour être un accessoire!

4 Dame 11e

Le Docteur n’est pas devenu une femme avant l’arrivée du 13ème Docteur, mais les cosplayeurs adorent les cosplays de genre comme celui-ci, et cela s’est avéré super. Son expression sévère fait un contraste amusant avec le fond joyeux, c’est sûr.

Son costume est bien fait de la tête aux pieds, et comme certains autres cosplayers de cette liste, elle a opté pour la tenue finale du 11e Docteur. Les fans semblent aimer celui-là; est-ce à cause de l’élégante chaîne en or et de la veste violet foncé? Peut être!

3 Le pire des ennemis

Si vous pensiez que le Docteur et les Cybermen étaient des ennemis amers, attendez que les Daleks arrivent! Leurs campagnes de génocide alimentées par la haine sont l’ultime insulte aux valeurs et au mode de vie du Docteur, et il n’y a ni négociation ni paix en ce qui concerne ces choses.

Mais ce cosplayeur 11th Doctor (également dans la tenue finale) prend une pose dramatique aux côtés de cette excellente réplique de Dalek, et nous adorons les couleurs richement réalisées et la lueur dure du tournevis sonique. Le docteur signifie affaires!

2 mauvais pulls sont cool

Le 11th Doctor est un habile pointu, et il établit une nouvelle norme pour la mode masculine interstellaire. Mais il n’est pas au-dessus des faux pas de la garde-robe aussi, et cette fois, un cosplayeur nous apporte le célèbre pull de Noël laid!

Mais le 11ème Docteur est trop confiant pour être gêné, donc plus de pouvoir pour lui. Il prépare un fez et ce fameux sonic aussi, et il semble qu’il soit prêt à se mettre au travail. À ses côtés, Clara Oswald, tout aussi confiante, est prête pour le pire!

1 Je n’ai jamais lu celui-ci auparavant

Le 11th Doctor est un curieux mélange d’ancien et de nouveau: des vêtements de style professeur et des vieux livres moisis, combinés avec une vigueur juvénile et un amour des machines. Nous ne pouvons pas nous empêcher de l’aimer pour cela, et aujourd’hui, un cosplayeur nous montre le côté low-tech du Docteur.

Les Time Lords sont la race la plus avancée à avoir jamais existé, mais même ils peuvent parfois apprécier un bon livre, et ce cosplayer a fait du bon travail en nous montrant un 11e docteur à mi-chemin d’une bonne lecture. Il pourrait cependant arracher la dernière page.

