Doctor Who: l’avertissement du seul Cyberman et de Jack expliqués

Docteur Who la saison 12 a taquiné une autre nouvelle menace – avec le capitaine Jack avertissant du Lone Cyberman. Il y a un sens dans lequel la saison 12 de Doctor Who se transforme en quelque chose de mystérieux, avec une myriade de points d’intrigue qui demandent franchement des explications supplémentaires. Qui est l’enfant intemporel? Comment le nouveau / ancien docteur de Jo Martin s’inscrit-il dans la continuité du spectacle? Et comment le Maître a-t-il détruit son monde natal, Gallifrey?

Le dernier épisode de Doctor Who, “Fugitif du Judoon”, a ajouté une autre question à la liste croissante. Une sous-intrigue de premier plan présentait le retour tant attendu du capitaine Jack Harkness, portant un avertissement selon lequel le docteur devrait se méfier du Lone Cyberman. Jack avait l’intention d’utiliser un Time Scoop primitif pour prendre le Docteur et l’avertir en personne, mais à la place, il a involontairement récupéré ses trois amis. “Dis au Docteur,” les avertit-il, “le Lone Cyberman… ne lui donne pas ce qu’il veut!”

Connexes: Doctor Who écrit Torchwood & UNIT avec une seule ligne

L’équipe TARDIS est plus que déconcertée par l’avertissement, mais le Docteur est beaucoup plus concerné. Elle note que le temps semble tourmenter à son sujet, avec de vieux amis et ennemis refaisant surface. Cela ne semble pas une coïncidence, et elle soupçonne que le Lone Cyberman n’est qu’une partie du modèle. Mais qu’est-ce que Jack Harkness signifie exactement?

L’avertissement de Jack Harkness est généralement ambigu, notamment parce qu’il est téléporté loin alors qu’il n’est qu’à mi-chemin de le livrer. Pourtant, il parvient à fournir un peu de contexte pour cela. Selon Jack, à un moment donné dans le futur, les Cybermen étaient devenus ce qu’il décrit simplement comme «un empire du mal». Cet empire a été vaincu par une sorte d’alliance et le Cyber ​​Empire a été laissé en ruines. L’Alliance a envoyé quelque chose “dans le temps, dans l’espace” afin de vaincre les Cybermen; malheureusement, Jack se laisse distraire par les protocoles de sécurité du vaisseau spatial et ne donne aucun détail supplémentaire.

Et pourtant, le capitaine Jack semble croire que le Cyber ​​Empire pourrait se relever – grâce à l’aide du médecin. Il pense qu’il y a un Lone Cyberman, peut-être le dernier de sa course, et qu’il pourra en quelque sorte faire appel au Docteur pour lui donner ce qu’il veut. Si elle le faisait, les Cybermen retourneraient faire des ravages à l’échelle galactique. À ce stade, on ne sait pas pourquoi Jack pensait que le Docteur pouvait être manipulé par un Cyberman de cette manière; il est possible qu’il pense que le Lone Cyberman a une sorte d’influence sur elle, ou bien peut en quelque sorte faire appel à son sens de la pitié et de la compassion. Ce dernier serait tout à fait approprié, étant donné que les Cybermen ont souvent insisté sur le fait que les émotions du médecin sont sa faiblesse.

Ironiquement, le fait même que Doctor Who soit une série de voyages dans le temps rend difficile de cerner avec précision l’avertissement du capitaine Jack. Il y a eu de nombreux cyber-empires dans Doctor Who, poussés à maintes reprises par des races qui ont résisté à la subjugation et à la transformation en Cybermen. Cependant, la référence à l ‘”Alliance” pourrait bien être importante, car jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une seule fois où une alliance notable a été formée contre les Cybermen. C’était au 26ème siècle, la Terre jouant un rôle clé dans l’alliance; le Cyber ​​Empire craignait à juste titre l’alliance et a fait de son mieux pour l’empêcher en tentant de déclencher un événement de niveau d’extinction sur Terre. Ils ont été empêchés par le cinquième docteur dans l’histoire classique “Earthshock”, et leur complot d’extinction s’est retourné contre eux à cause du voyage dans le temps, car ils ont causé par inadvertance la mort des dinosaures et la montée de l’humanité.

Connexes: Docteur qui vient de changer complètement ses règles de voyage dans le temps

Doctor Who a rarement été particulièrement intéressé par le genre de grande guerre cosmique montrée dans des franchises comme Star Trek et Star Wars. Le Docteur est généralement à l’écart, apaisant les choses, plutôt que de participer aux grandes batailles. En conséquence, la guerre entre l’Alliance et le Cyber ​​Empire n’a jamais été explorée en détail. Dans certains romans liés – maintenant d’une canonicité douteuse – l’Alliance a formé Spacefleet, une organisation militaire qui a acquis une renommée galactique et détruit avec succès les Cybermen, poursuivant également la guerre contre les Daleks. Bien sûr, il est possible que Jack parle d’une alliance différente, l’une d’une autre période, mais pour l’instant c’est le plus probable.

La référence de Jack à l’Alliance envoyant quelque chose “dans le temps, dans l’espace” est particulièrement intéressante. Cela suggère que l’Alliance a décidé de frapper contre les Cybermen de la même manière qu’elle avait tenté d’éliminer l’humanité; en utilisant le temps comme une arme contre eux. Cela pourrait bien expliquer, en partie, pourquoi le capitaine Jack pense que le docteur sera attiré par cela; parce qu’il sait que l’Alliance provoque des changements dans l’histoire et qu’ils attireraient inévitablement l’attention du Docteur tôt ou tard.

Les bandes-annonces de la saison 12 de Doctor Who ont confirmé que le Lone Cyberman trouverait son chemin vers le docteur. Quel que soit le but de ce Cyberman, il semble avoir opéré sur les lignes de front de la Cyber ​​Wars, et a subi d’énormes dégâts. Il est même possible que le Cyberman ait été désactivé depuis assez longtemps, étant donné que sa surface semble avoir été rouillée et corrodée. Pourtant, des clichés du Lone Cyberman ont montré qu’il avançait avec une détermination déterminée à travers un champ de bataille, son mouvement étant libre; cela signifie probablement que les dommages ne sont pas trop graves.

Fait intéressant, les bandes-annonces ont mis en parallèle des plans du Lone Cyberman avec le médecin de Jodie Whittaker reconnaissant que “quelque chose m’arrive. Je le sens.” Cette ligne de dialogue est tirée de “Fugitive of the Judoon”, mais dans son contexte, le Docteur observe qu’il y a beaucoup plus en jeu que ce mystérieux Lone Cyberman. Il reste à voir si le Lone Cyberman est plus important que le docteur ne le pense, comme le suggèrent les bandes-annonces, ou si le showrunner Chris Chibnall apprécie un peu les téléspectateurs trompeurs.

PLUS: Doctor Who Saison 12 continue Time Lord Retcon de Steven Moffat