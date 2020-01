Doctor Who Saison 12 montre comment répondre aux critiques des fans

Docteur Who La saison 12 a trouvé un moyen équilibré de répondre aux critiques des fans que d’autres franchises ont du mal à atteindre. En train de se diriger vers son point médian, la saison 12 de Doctor Who est généralement considérée comme une amélioration de la première saison de Jodie Whittaker derrière les contrôles TARDIS, bien qu’il y ait eu quelques hauts et des bas sur le chemin. L’ouverture de “Spyfall” en deux parties a été largement présentée comme la meilleure aventure du Treizième Docteur à ce jour, mais le “Orphan 55” suivant a été considéré comme artificiel et prédicateur. Heureusement, les fans et l’opinion critique ont rebondi pour une aventure historique de Nikola Tesla, gardant Doctor Who saison 12 sur un parcours relativement solide.

Certes, la course actuelle de Doctor Who est plus positive que celle de la saison 11. Bien que les débuts de Whittaker (et le nouveau Docteur elle-même) aient surtout été acclamés, la première saison de Chris Chibnall en tant que showrunner était sans aucun doute la plus conflictuelle depuis le retour de Doctor Who. TV en 2005.

Dans le long intervalle entre les saisons, certains des détracteurs les plus extrêmes ont affirmé que le nouveau garde ne durerait pas et que Doctor Who pourrait bientôt revenir au statu quo afin d’éviter l’annulation après la chute des cotes au cours de la saison 11. Cependant, le nouveau les épisodes prouvent que toutes les rumeurs de la disparition du docteur ont été considérablement exagérées, et bien qu’il puisse y avoir des inquiétudes concernant les audiences nationales, la BBC est évidemment satisfaite de la direction dans laquelle le docteur se dirige; mais cela ne signifie pas que la critique n’a pas été prise en compte. Voici comment Doctor Who a montré aux autres franchises comment répondre aux critiques des fans.

D’une manière générale, il y avait 3 camps d’opinion en ce qui concerne la saison 11 de Doctor Who. Nombreux étaient ceux qui ont vraiment apprécié l’approche fraîche que Chris Chibnall a apportée à la franchise emblématique. Le nouveau showrunner a effectué une réinitialisation logicielle après avoir succédé à Steven Moffat et tout, de la cinématographie et de la musique à la dynamique TARDIS, a été secoué – un changement que certains ressentaient tardait à venir. Jodie Whittaker a été saluée comme le docteur entrant et l’épisode “Rosa” s’est retrouvé à attirer les applaudissements des fans anciens et nouveaux. Presque tout le monde aimait Bradley Walsh en tant que Graham rugueux mais infailliblement loyal, et la direction plus cinématographique offrait un éclat visuel poli qui manquait aux saisons précédentes. Malheureusement, la navigation au vortex n’a pas été facile.

Parmi les diverses critiques de la saison 11 de Doctor Who, la plus fréquente est peut-être que la vision de Chiball ne ressemblait pas à Doctor Who – un point de vue compréhensible compte tenu des changements massifs qui ont été apportés. En effet, la saison 11 semblait délibérément prendre ses distances avec le passé de Doctor Who. Il n’y avait pas de méchants familiers avant la finale spéciale du Nouvel An, la tradition du Seigneur du temps introduite était principalement fraîche, plutôt que de faire écho à la mythologie établie, et le Docteur arborait une toute nouvelle personnalité, radicalement différente. Le terrain familier était rare dans Doctor Who saison 11, et bien que cela ait pu être une tentative délibérée d’attirer de nouveaux fans dans la franchise, cela a également aliéné certains qui avaient vécu avec le docteur pendant plusieurs (re) générations.

On pouvait s’y attendre, certains ont pris moins de problèmes avec les histoires, le ton et la direction de la saison 11, et étaient plus préoccupés par sa politique sociale. Un certain contingent ne pouvait tout simplement pas contourner la notion de femme médecin et soutenait que la présence de Jodie Whittaker ruinait la franchise du fait qu’elle n’était pas un homme. De même, le nouveau casting de Doctor Who a été décrit comme étant trop diversifié par une minorité vocale et l’expression “trop ​​PC” était une insulte courante en ligne. Loin des personnages, les messages moraux et le sous-texte de Doctor Who ont également été attaqués pour être trop prédicateurs, avec Whittaker’s Doctor sans doute la régénération la plus pacifique à ce jour.

Les médias sociaux ont radicalement changé la façon dont l’opinion critique sur les films et les émissions de télévision se forme. À l’ère des smartphones, tout le monde peut exprimer sa position et dispose d’une plate-forme publique pour le faire; naturellement, cette situation présente à la fois des avantages et des inconvénients. Bien qu’il soit certainement plus facile d’évaluer la façon dont le public se sent à propos d’une nouvelle version, les opinions sont formées avec une telle immédiateté que les films ou les épisodes télévisés sont culturellement jugés dès leur sortie, où les critiques de films et le bouche à oreille prenaient un certain temps à couler vers le bas dans l’audience générale. Cette configuration a complètement modifié la façon dont les studios de cinéma répondent aux critiques. Comme on le voit avec Cats et Sonic the Hedgehog, il est de plus en plus courant de retravailler un film après l’achèvement, et les reprises sont maintenant une pratique standard, où elles étaient autrefois une solution de dernier recours.

Le changement dans la façon dont les fans partagent leurs opinions a suscité des réactions diverses et extrêmes des studios. À une extrémité du spectre, la Justice League de 2017 a été l’une des plus grandes histoires de films de ces dernières années, en grande partie grâce à la coupe Snyder. Après avoir été déçu par les critiques et les bombardements au box-office, les fans ont compris qu’il pourrait exister une coupe originale alternative de Zack Snyder, et les médias sociaux ont été utilisés pour diffuser une campagne massive pour la sortie de cette version du film. Même si la coupe Snyder est désormais confirmée, Warner Bros. ” réponse aux appels assourdissants a été de mettre leurs doigts dans leurs oreilles et de faire comme si tout allait bien. Non seulement Warner a même refusé de reconnaître la coupe Snyder, mais ils ont régulièrement doublé leur propre version du film en la mettant en évidence dans le marketing.

Passant à l’extrême opposé, la trilogie de la suite de Star Wars a permis à l’opinion des fans d’influencer directement le cours de son histoire, même au détriment de la franchise. Le dernier Jedi de Rian Johnson était un film très conflictuel et, tout comme Doctor Who saison 11, les fans étaient mécontents que le ton ne soit pas toujours en accord avec ce qui était avant. Disney était tellement préoccupé par la négativité montrée envers The Last Jedi, qu’ils ont amené J.J. Abrams revient pour diriger le dernier versement, en remplacement de Colin Trevorrow. Le résultat de The Rise of Skywalker était une tentative claire de défaire The Last Jedi, modifiant complètement la révélation de la filiation de Rey, recadrant l’accent mis sur la fin du Jedi et reléguant Rose Tico à un peu plus qu’un extra. Même certains qui n’aimaient pas The Last Jedi étaient contrariés par la façon dont Disney a essayé d’écrire le film de son existence, et cette approche a contribué à ce que The Rise of Skywalker se sente précipité et surchargé d’exposition.

Avec Warner Bros. refusant de croire que quelque chose ne va pas avec leur film Justice League et Disney donnant la priorité aux fans apaisants plutôt que de raconter une histoire cohérente, il doit y avoir un terrain d’entente où l’opinion des fans est abordée d’une manière qui améliore le produit, et la saison Doctor Who 12 a atteint cet objectif.

L’une des plus grandes critiques après que Chris Chibnall a repris Doctor Who était le manque de méchants reconnaissables, et la série a depuis répondu avec Daleks, Cybermen, le Master et le Judoon, avec potentiellement plus à venir dans les épisodes restants de la saison 12. En outre , Jodie Whittaker’s Doctor commence à se sentir plus intégré à la longue histoire du personnage que dans la saison isolée 11. Son retour dramatique dans un Gallifrey désolé s’est avéré être un moment charnière pour le Treizième Docteur et diverses références et oeufs de Pâques à la série classique ( La régénération de Tom Baker, par exemple) aide à ancrer Doctor Who dans le passé, plutôt que de l’ignorer. Sur le plan thématique et tonal, la saison 12 est beaucoup plus cohérente avec les époques Davies et Moffat, répondant à une autre critique majeure de la première course de Whittaker.

Mais s’il est clair que Doctor Who a écouté les fans et tenté de répondre à certains des problèmes exprimés après la saison 11, Chibnall a clairement tracé un certain nombre de lignes rouges indiquant ce qui ne doit pas changer et a maintenu certains ajouts qui n’étaient pas universellement bien- reçu. Il n’y a absolument aucune atténuation de la nouvelle féminité du Docteur, par exemple, et les derniers épisodes contiennent plusieurs barbillons pointus envers ceux qui ne pouvaient pas se mettre derrière une femme Docteur. Bien que ce ne soit pas nécessairement une surprise, Doctor Who a également été clairement sans vergogne quant à la perception d’être politiquement correct.

En plus de faire œuvre de pionnier en incarnant un acteur d’origine indienne en tant que maître, Doctor Who saison 12 a poursuivi ses nuances féministes et ses commentaires sociaux et même si cela a peut-être été quelque peu mal géré dans “Orphan 55”, le fait que Chibnall continue avec ses penchants moraux face à la critique méritent d’être applaudis. Malgré une idée fausse commune du contraire, Doctor Who a toujours été une série politiquement consciente et a défendu les valeurs d’égalité. Cela pourrait ne pas être universellement populaire à l’ère de Trump et du Brexit, mais rappeler la moralité de Doctor Who en réponse aux critiques en ligne trahirait l’histoire de la série plus qu’elle ne l’honorerait. Garder cet esprit en place tout en cédant du terrain à certaines des critiques les plus constructives montre à Warner Bros.et à Disney une autre façon de traiter l’opinion négative des fans.

Docteur Who la saison 12 se poursuit avec “Fugitive of the Judoon” le 26 janvier sur BBC et BBC America.