Doctor Who: tous les indices de la série classique sur l’enfant intemporel

Docteur WhoLa torsion Timeless Child a été préfigurée dans la série classique. Personne ne peut blâmer Chris Chibnall, le showrunner de Doctor Who, pour son manque d’ambition; il a promis que la saison 12 changerait toute la tradition de la série, et il a livré. La finale de la saison 12 de Doctor Who a vu le docteur de Jodie Whittaker apprendre qu’elle est, en fait, l’enfant intemporel.

L’enfant intemporel était un mystérieux réfugié d’un autre univers découvert par l’explorateur gallifreyan Tecteun. Tecteun a été stupéfaite d’apprendre que cet enfant possédait le pouvoir de régénération, et elle a consacré sa vie à percer le secret génétique de l’enfant intemporel. Elle a réussi, et les Time Lords sont nés. Le Docteur est beaucoup plus âgé qu’elle ne l’avait jamais imaginé, avec un nombre incalculable d’incarnations antérieures; sa mémoire a été effacée par les Time Lords, qui lui ont caché la vérité pendant toutes ces années.

Connexes: Doctor Who’s Timeless Child Twist peut répondre au dernier mystère de David Tennant

Le Timcon Child retcon de Chibnall ne correspond pas du tout à la série Doctor Who relancée. Curieusement, cependant, il s’intègre parfaitement aux éléments du classique Doctor Who. Cela oblige les téléspectateurs à faire certaines hypothèses, cependant; à savoir que la régénération secoue les neurones du Docteur, et certains Médecins se souviennent plus de leur histoire que d’autres. En effet, l’ère Chibnall elle-même laisse entendre subtilement que les souvenirs du Docteur remontent à la surface à l’occasion, mais l’effacement de l’esprit du Seigneur du Temps empêche le Docteur de trop interroger. Cela expliquerait une étrange allusion dans Doctor Who saison 11 que Whittaker’s Doctor savait qu’il y avait eu des femmes médecins précédentes. Cela dit, examinons les indices du classique Doctor Who qui peuvent maintenant être pris pour pointer vers l’enfant intemporel.

Il est facile d’oublier que les Time Lords étaient eux-mêmes un retcon, et les deux premières incarnations du Docteur ont prétendu avoir inventé le TARDIS elles-mêmes; en fait, la petite-fille du docteur Susan a en fait dit que c’était elle qui avait trouvé le mot “TARDIS” en premier lieu. Ceci est plus explicite dans l’histoire de Patrick Troughton “Tomb of the Cybermen”, où le Docteur a insisté sur le fait que son voyage dans le temps était bien supérieur à tout ce que les humains de la Terre avaient inventé. “Votre père et Maxtible travaillaient sur le même problème”, a-t-il expliqué à sa nouvelle compagne Victoria, “mais j’ai mis au point un modèle assez spécial, qui me permet de voyager dans l’univers du temps”. Les aspects de cela ne sont pas encore clairs – plus particulièrement la question de l’identité de Susan – mais le retcon Child Timeless ouvre la possibilité que le Docteur ait, en effet, inventé le TARDIS.

Quel âge a le docteur? Cela a toujours été l’un des problèmes les plus flagrants de Doctor Who lore, le docteur faisant d’innombrables déclarations contradictoires:

Dans “The Power of the Daleks”, le deuxième docteur nouvellement régénéré a dit que cela faisait plus de 750 ans qu’il avait quitté son monde natal. Plus tard, dans “The Tomb of the Cybermen”, le deuxième docteur a dit à Victoria qu’il était “quelque chose comme” 450 ans en termes terrestres. Dans “Doctor Who et les Siluriens”, le troisième docteur a dit qu’il avait vécu “plusieurs milliers d’années”. Il a tenté de faire la même remarque dans “The Mind of Evil”, mais s’est coupé. Le quatrième médecin a toujours affirmé avoir vécu environ 750 à 760 ans. Le sixième médecin a affirmé à deux reprises avoir 900 ans, dans “Révélation de les Daleks “et” The Mysterious Planet. “Dans” Time and the Rani “, le Septième Docteur prétendait avoir 953 ans.

La nouvelle série a été presque aussi incohérente, mais la retcon Timeless Child explique cette incohérence; la mémoire du Docteur est en faute, certains Médecins se souvenant à moitié plus que d’autres.

En relation: La révélation de l’enfant intemporel de Doctor Who brise le nom et la régénération de Matt Smith

Dans l’histoire “Planet of Evil”, le quatrième docteur et sa compagne Sarah Jane Smith se sont rendus sur la planète Zeta Minor après avoir reçu un appel de détresse. Le Docteur a appris que Zeta Minor était “la frontière entre l’existence telle que vous la connaissez et [another] univers, “un composé d’antimatière.” Depuis le début des temps, “at-il expliqué,” il a existé côte à côte avec l’univers connu. Chacun est l’antithèse de l’autre. Vous ne l’appelez rien, un mot pour couvrir l’ignorance, puis il y a des siècles, les scientifiques ont inventé un autre mot pour cela. L’antimatière, ils l’ont appelé. “Cela établit clairement un précédent pour le même type de frontière vu dans Doctor Who saison 12, et révélé être l’origine du docteur.

Fait intéressant, le Docteur semblait tout à fait à l’aise avec l’idée de limites à d’autres univers, et dans une scène intrigante, il a suggéré qu’il était parfaitement placé pour négocier une trêve avec les habitants de l’univers de l’antimatière. “Je ne suis pas entièrement sans influence”, a-t-il observé d’un ton énigmatique. Il avait raison, promettant aux créatures de l’antimatière de retourner tous les échantillons d’antimatière. Sarah Jane a demandé s’il voulait dire sa promesse en tant que Lord Time; plutôt que de répondre, le Docteur évita la question.

Le Docteur a fréquemment démontré des pouvoirs psychiques au-delà de ceux des autres Time Lords, les engageant avec succès dans des duels mentaux et utilisant son esprit pour prendre le contrôle de la Matrice. Cela a toujours semblé en contradiction avec l’affirmation selon laquelle le Docteur n’est qu’un Time Lord ordinaire, bien que rebelle; certains des êtres qu’il a égalés ou battus comptent parmi les plus grands seigneurs du temps de l’histoire, y compris l’ingénieur solaire Omega et le seigneur de guerre du seigneur du temps Morbius.

L’indice le plus critique a été offert dans “Le cerveau de Morbius”, dans lequel le Docteur s’est engagé dans le duel psychique crucial avec Morbius. Les souvenirs des médecins précédents ont été affichés sur un moniteur, avec Morbius déclarant: «Jusqu’où, docteur? Depuis combien de temps vivez-vous? Retour, retour à vos débuts…» Les images ont continué après William Hartnell, affichant huit autres visages, apparemment à l’époque robe, avant que la machine explose. Le producteur Philip Hinchcliffe a déclaré au Radio Times qu’il avait vraiment l’intention de suggérer qu’il y avait eu d’autres versions du Docteur avant Hartnell. “Je viens de penser qu’il était tout à fait possible que William Hartnell n’ait pas été le premier Doctor Who”, a-t-il expliqué. “Alors oui, pour autant que [writer] Bob [Holmes] et j’étais inquiet, les autres visages étaient censés être d’anciens médecins… il est vrai que j’ai essayé de laisser entendre que William Hartnell n’était pas le premier médecin. “Chibnall a ouvertement reconnu ces visages comme canon, car ils sont apparus dans la mémoire du médecin quand elle a frayé un chemin hors de la matrice.

En relation: Docteur qui vient de supprimer l’une des règles du Seigneur du temps les plus frustrantes de l’émission originale

Dans les années 1980, le rédacteur en chef Andrew Cartmel et les divers écrivains de Doctor Who ont décidé qu’ils devaient redonner un sentiment de mystère au docteur. À cette fin, il existe un certain nombre de lignes de dialogue dans les saisons 25 et 26, ce qui laisse entendre que le Docteur a une histoire oubliée depuis longtemps – et les références peuvent maintenant être considérées comme pointant vers l’enfant intemporel. Ils comprenaient:

Un glissement de langue dans “Souvenir des Daleks”, lorsque le Docteur se souvint de la première utilisation de la Main d’Omega – le manipulateur stellaire à distance qui a créé l’Œil d’Harmonie, la source d’énergie pour tous les TARDIS. “Et n’avons-nous pas eu de problème avec le prototype”, se souvient-il, et l’a-t-il modifié en “ils” lorsqu’il a été défié par Ace. Dans une scène ultérieure, le Docteur a dit à son ennemi Davros qu’il était “bien plus qu’un simple Lord du temps”. ” Cette ligne a été en fait coupée de l’émission télévisée originale, apparemment parce que le showrunner John Nathan Turner s’est opposé à dépeindre le Docteur comme une sorte de dieu. Il a cependant été diffusé dans d’autres régions. Dans “Silver Nemesis”, la sinistre Lady Peinforte a prétendu connaître l’histoire secrète du Docteur et ses actions pendant l’histoire ancienne de Gallifrey. Dans “Ghost Light”, l’entité cosmique nommée Control a réclamé le Docteur ne correspond à la description d’aucune espèce exotique; il est raisonnable de supposer que Control avait connaissance des Time Lords. “La Malédiction de Fenric” a vu un être monstrueux appelé Fenric attribuer un pouvoir énorme au Docteur. La créature a réclamé le docteur une fois “a tiré des os du sable du désert et les a découpés en morceaux d’échecs.”

La série originale a été annulée en 1989 et le soi-disant plan directeur Cartmel n’a jamais été achevé. Ces indices ont été mis de côté par Docteur Who showrunner Russell T. Davies quand il a relancé la série en 2005, mais ils ont maintenant été résolus à l’époque de Chris Chibnall.

Plus: La révélation de l’enfant intemporel de Doctor Who brise le nom et la régénération de Matt Smith