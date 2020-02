DocuSign paiera 188 millions de dollars pour acquérir le logiciel de démarrage de contrat d’IA Seal – .

Le géant de la signature électronique Docusign a annoncé aujourd’hui qu’il allait acquérir Seal Software pour 188 millions de dollars en espèces.

Fondée en 2010, Seal Software, basée à Walnut Creek, en Californie, se présente comme le «leader mondial de l’analyse des contrats d’entreprise». Il aide des entreprises telles que Nokia, Dell et PayPal à gérer les contrats et est en concurrence avec la startup Icertis de la région de Seattle.

DocuSign revend déjà le produit Seal dans le cadre de son DocuSign Agreement Cloud. Il avait également précédemment investi dans la startup en mars dernier.

Seal Software avait levé près de 60 millions de dollars, selon Crunchbase.

DocuSign est basé à San Francisco mais possède son plus grand bureau à Seattle, où la société a été fondée à l’origine en 2003. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 249,5 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 40%. Les actions ont augmenté de 50% au cours de la dernière année.