Dois-je acheter Samsung The Frame TV?

Si vous recherchez un nouveau téléviseur Samsung et que vous ne voulez pas vous contenter d’un écran LED classique, le téléviseur The Frame de Samsung peut être un ensemble intéressant à regarder.

Il existe de nombreux téléviseurs, mais parfois vous voulez que quelque chose se démarque vraiment de la concurrence. Le Frame TV de Samsung en fait partie. Avec un design orienté esthétique et un facteur de forme contrairement au reste de la gamme de téléviseurs Samsung 2020, vous pouvez être sûr que vous obtenez quelque chose de différent – et avec une mise à niveau du panneau QLED, c’est loin de son itération initiale de 2017.

Mais que fait exactement The Frame TV différemment – et même si cela semble bon, y a-t-il un inconvénient qui pourrait ne pas être apparent à première vue? Ce guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur le téléviseur The Frame de Samsung, du prix et de la taille au type de technologie de panneau alimentant son écran.

Les meilleures offres de Samsung The Frame TV d’aujourd’hui

Samsung The Frame Lifestyle …

Samsung 43 “classe le cadre …

Qu’est-ce que le téléviseur Samsung The Frame?

Le Frame TV est l’un des téléviseurs design de Samsung, avec le Samsung Serif TV axé sur le style et le Samsung Sero TV rotatif (oui, vous avez bien lu).

La conception du Frame TV est basée sur celle d’un cadre photo. Cela signifie que tout se déroule sur un boîtier métallique épais – contrairement à l’apparence à lunette zéro du Samsung Q950TS 8K QLED – qui donne à l’écran un contour ferme et sera sûr d’avoir un impact dans votre salon.

Il existe également un certain nombre d’options de coloration différentes pour le cadre autour de l’écran: blanc, noir, marron, beige, rouge bordeaux et beige argile.

Vous pourrez également utiliser le mode Art de Samsung – un paramètre pour le téléviseur qui affiche des œuvres d’art, des photos ou des peintures plutôt que de garder l’écran noir lorsqu’il n’est pas utilisé, un peu comme un écran intelligent renforcé. Bien sûr, vous utilisez une petite quantité d’énergie par rapport à une mise hors tension correcte, mais cela signifie que votre nouvel achat de téléviseur peut être calibré pour mieux correspondre à votre décor.

Le mode Art peut également s’appuyer sur des centaines d’œuvres issues de collections de renommée mondiale, telles que le musée V&A, la galerie Tate et le musée Van Gogh.

Le cadre TV peut être placé sur un comptoir, mais il se sentira probablement plus à l’aise avec son support mural No Gap, qui gardera l’écran à fleur de mur et l’aidera à mieux se camoufler avec son environnement.

(Crédit d’image: TechRadar)

Samsung The Frame TV: quelles tailles sont disponibles?

Combien coûte le téléviseur The Frame de Samsung? Cela dépend, comme toujours, de la taille du téléviseur que vous choisissez.

Alors que le modèle 2018 ne comportait que trois tailles – 43 pouces, 55 pouces et 65 pouces – qui s’est depuis élargi avec une taille de 49 pouces, ainsi que les énormes tailles de 75 pouces et de minuscules 32 pouces pour 2020.

Cela donne une énorme variété, ce qui signifie que The Frame TV est un téléviseur qui peut être adapté à votre situation de vie spécifique. Vous voulez un écran massif pour mettre la crainte de Dieu dans vos enfants? Ou un minuscule présentoir Cutsey qui peut tenir sur une étagère ou être facilement rangé? Le Frame TV peut tout faire.

La petite taille est inhabituelle pour un tel ensemble premium – car nous nous attendons généralement à des pièces de second ordre pour de si petits téléviseurs. Vous avez une baisse de la résolution vidéo, de 4K UHD à Full HD (1080p), même si vous ne le remarquerez pas vraiment sur un écran aussi compact.

Nous avons parlé à James Parker, responsable de la gestion des produits TV chez Samsung Electronics UK, qui nous a dit que «24% des gens remplacent leur téléviseur pour des raisons liées à l’intérieur, et donc The Frame en 32 pouces comble le vide du marché pour un transférable Un téléviseur qui peut s’adapter à n’importe quel espace, quelle que soit sa taille. »

Parker a ajouté que la plus petite taille a été spécialement conçue pour se «fondre harmonieusement dans le décor de la chambre» par rapport à d’autres versions plus grandes de l’ensemble. Le modèle 32 pouces est livré avec un boîtier de connexion Mini One pour ranger ses câbles (relativement plus petits), ainsi qu’un «support inclinable flexible pour que le cadre puisse être regardé verticalement ou horizontalement», tout comme le Samsung Sero TV.

(Crédit d’image: Samsung)

Prix ​​et offres Samsung The Frame TV

Le modèle 2020 est désormais disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie – pour la plupart des tailles, au moins.

La plus petite taille (32 pouces) commence à seulement 599 $ aux États-Unis, mais n’a pas encore atterri au Royaume-Uni ou en Australie.

Si vous allez plus grand que cela, vous paierez 999 $ / 1199 £ / 1559 AU $ pour le 43 pouces, 1299 $ pour le 50 pouces, 1499 $ / 1599 £ / 2295 AU $ pour le 55 pouces, 1999 $ / £ 2199/2695 $ AU pour le 65 pouces, et 2999 $ / 3499 £ / 3995 $ AU pour le 75 pouces.

Les meilleures offres d’aujourd’hui Samsung The Frame (2020)

Samsung The Frame Lifestyle …

Aux États-Unis, vous pouvez opter pour des frais mensuels, répartis sur trois ans (36 mois) via Samsung Financing, plutôt qu’un paiement unique – tandis que ceux d’entre vous en Australie peuvent également répartir le coût sur 50 mois. Vous ne finirez pas non plus par payer davantage, ce qui en fait un moyen intelligent de financer votre nouveau téléviseur The Frame.

Si vous recherchez quelque chose de moins cher, vous avez également la possibilité d’acheter le modèle 2019, qui commence à 999 $ / 799 £ / 1499 AU $ pour la taille de 43 pouces, passe à 1199 $ / 999 £ pour le 49 pouces (pas d’AU modèle) ou 1399 $ / 999 £ / 2499 AU $ pour le 55 pouces, et culmine à 1799 $ / 1499 £ / 3499 AU $ pour la taille de 65 pouces.

Les meilleures offres Samsung The Frame d’aujourd’hui (2019)

Samsung 43 “classe le cadre …

Pour les acheteurs britanniques, Samsung offrira également deux lunettes gratuites à l’achat d’un téléviseur The Frame 2019 – d’une valeur généralement de 229 £ – pour le reste de 2020, ce qui signifie que vous pouvez remplacer la lunette chaque fois que vous avez envie de redécorer. Les acheteurs américains, en revanche, peuvent bénéficier d’une réduction de 50% sur une seule lunette personnalisable lorsqu’ils effectuent un achat.

Mais c’est un téléviseur, après tout – alors que faisons-nous de sa qualité d’image?

Samsung The Frame TV Review: pas l’image complète

Les téléviseurs Samsung Designer tels que le cadre ne sont pas souvent disponibles pour un examen traditionnel – étant donné que Samsung les considère comme des achats de style de vie (pas de technologie) et essaie d’éviter que ces ensembles soient comparés sur la base de spécifications individuelles.

Nous avons pu revoir le modèle Samsung The Frame TV 2018, louant son “magnifique cadre en métal bruni” et ses succès esthétiques – bien que la qualité d’image médiocre et la mauvaise mise à l’échelle nous aient empêchés de pouvoir le louer davantage.

(Crédit d’image: TechRadar)

Nous avons constaté que «nous avions quelques petits problèmes, mais cohérents, avec les artefacts et le blocage lors de la mise à l’échelle, en particulier à partir de SDR, mais pas au détriment d’une image généralement capable. Des couleurs plus vives à la fin du spectre sont cependant de nature à causer des problèmes: le l’écran de titre cyan et rose de Killing Eve pourrait entraîner des clignotements et des blocages déconcertants autour des lettres. “

Nous avons également déclaré que “l’image se présente mieux avec des scènes plus sombres et des palettes plus sombres, plus conformes à l’atmosphère de la galerie pensive de contempler les peintures dans le magasin d’art de la télévision”.

C’est clairement un problème que Samsung était au courant, avec les versions 2019 et 2020 de The Frame TV dotées d’un écran QLED plutôt que de l’écran LCD rétroéclairé du modèle 2018.

Le panneau QLED pour les modèles 2019/2020 est absolument une mise à niveau, avec une luminosité plus élevée et un contraste amélioré – grâce à un filtre quantique métallique unique aux ensembles QLED – par rapport aux LCD. Cependant, nous n’avons pas eu l’occasion de revoir nous-mêmes le modèle 2019 ou 2020.

Les principaux problèmes auraient donc dû être résolus, et si vous achetez le téléviseur The Frame de Samsung, c’est probablement pour ses visuels et ses illustrations, plutôt que d’obtenir nécessairement la meilleure image télévisée.