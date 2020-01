donc vous entrez secrètement sans dernier accès

Par plusieurs moyens, de nombreuses personnes ont réussi à exécuter certaines fonctions WhatsApp, simplement en se référant à des applications externes. Évidemment, la plate-forme comprend également plusieurs fonctionnalités incluses au cours de son voyage, qui ont été mises en œuvre avec les nouvelles mises à jour.

Le public est habitué à ce genre de continuité que la plateforme donne à ses mises à jour, qui sont prêtes à arriver pendant cela aussi 2020. Évidemment, cependant, quand une excellente opportunité se présente, tout le monde est prêt à la saisir à la volée, comme dans le cas présent. Il y a quelque temps, on parlait d’un niveau plus élevé de intimité, ce qui peut être réalisé simplement en utilisant une nouvelle application qui plaira à beaucoup. Nous parlons d’un solution juridique et surtout très simple à utiliser.

WhatsApp, de cette façon, vous pouvez entrer dans le chat en secret sans vous présenter et sans mettre à jour votre dernier accès

WhatsApp le permet, mais avec des conséquences qui peuvent également limiter votre action. Nous parlons de la possibilité d’obscurcir le dernier accès, ainsi que de l’opportunité de ne pas activer les ticks bleus. Vous pouvez également le faire sur l’application de messagerie bien connue, mais vous recevrez le même traitement ne pouvant pas voir les mêmes informations sur les contacts que vous consultez. C’est précisément pour cela qu’il existe une application grâce à laquelle vous pouvez lire les messages WhatsApp sans y prêter attention.

Nous parlons invisible, une plateforme qui iNTERCEPTIONS tous les messages provenant de WhatsApp. De cette façon, vous pouvez les lire sans enregistrer votre dernier accès et sans montrer à l’expéditeur les graduations bleues.