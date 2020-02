données à risque en raison d’e-mails et de fichiers frauduleux

Nombreux tous les jours communications frauduleuses ils se présentent à différents utilisateurs afin de les persuader et de les tromper afin de voler des données sensibles dont ils pourraient bénéficier illégalement. L’hameçonnage est l’arnaque la plus utilisée à cette fin, mais récemment, des tentatives de fraude ont été signalées par le biais de fichiers frauduleux insérés dans des communications généralisées par e-mail et SMS, qui peuvent endommager les appareils des utilisateurs concernés, voire voler des informations sensibles. présent sur les smartphones et les PC.

Arnaques en ligne: les e-mails et fichiers frauduleux peuvent endommager les appareils et voler des données!

Les tentatives de fraude qui circulent en ligne agissent par le biais de stratégies toujours nouvelles et évoluées avec l’intention de voler des informations qui peuvent offrir aux criminels la possibilité de réaliser un profit. Dans certains cas, en fait, à voler aux utilisateurs sont les informations d’identification qui permettent d’accéder au compte en ligne. Les escroqueries de ce type se produisent principalement par des attaques de phishing, mais pas seulement.

Les derniers cas signalés concernent des messages qui, signalant des communications fictives, exhortent les victimes à télécharger les fichiers joints. Les contenus, de nature frauduleuse, peuvent endommager les appareils des victimes et y dérober toutes les informations puis les supprimer.

Encore une fois, c’est toujours possible empêcher l’attaque. Il suffit, en effet, de lire très attentivement toutes les communications reçues et de procéder immédiatement élimination; ne cliquez pas sur les liens proposés par les criminels et, surtout, ne téléchargez pas les fichiers joints présents dans des e-mails ou SMS suspects. Tout cela sera suffisant pour rendre les tentatives de fraude inoffensives et protéger vos données.