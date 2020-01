données et comptes courants à risque, attention aux e-mails

L’une des tentatives de fraude en ligne les plus utilisées par les cybercriminels est la phishing, c’est-à-dire: une arnaque en ligne qui circule principalement par courrier électronique; signaler des communications fictives; et profiter du nom des entreprises sans méfiance pour donner du poids au message; déguiser la véritable identité des criminels, afin d’intriguer et de tromper les victimes afin d’accéder à leurs données personnelles, volées à travers des pages spéciales de clones et des fichiers frauduleux, afin de pouvoir profit illégal.

Le courrier électronique n’est pas le seul moyen par lequel les cybercriminels attaquent les utilisateurs. Souvent, les tentatives de phishing sont cachées derrière les SMS, les publications circulant sur les réseaux sociaux ou les publicités qui apparaissent soudainement pendant la navigation. Malgré cela, la cible des criminels reste constante, qui tentent parfois d’extorquer même l’argent des victimes en frappant les cartes de crédit et les comptes courants sans éveiller les soupçons, se cachant derrière le nom des entreprises et des institutions bancaires manifestement sans rapport avec leur intention.

Phishing: parmi les nouveaux e-mails frauduleux, il y a un message qui peut tarir les cartes de crédit!

Parmi les derniers e-mails de phishing un message apparaît qui cible les titulaires de carte de crédit CartaSì. La communication rapporte des informations qui sont souvent utilisées par les malfaiteurs pour effectuer leurs tromperies, à savoir: blocage soudain de la carte en raison de problèmes rencontrés. Le message est suivi d’une invitation à mettre à jour les informations d’identification. Ceux-ci sont jugés nécessaires pour remédier à l’incident, en suivant un lien qui, en fait, relie les utilisateurs à une page de clone créée spécifiquement par des criminels afin de recevoir les données qui seront saisies par les victimes. Passé en quelques instants la les cartes seront taries et les économies perdues, mais se défendre ne nécessite que la bonne attention.

N’oubliez pas qu’aucune institution bancaire n’est habituée à contacter les clients pour les informer qu’ils ont rencontré des problèmes liés au statut de leur compte est suffisant pour identifier la nature d’un tel email. L’invitation à utiliser des liens déjà inclus dans le message est également juste suffisante pour exposer la tromperie, car aucune entreprise fiable ne recommande de fournir des données sensibles par le biais de ces méthodes.

L’absence de saisie des données demandées et la suppression de l’e-mail reçu, cependant, permettront de saper l’intention des cybercriminels et, par conséquent, de protéger leurs cartes de crédit.