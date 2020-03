données volées et comptes chèques vidés, attention

De nombreux utilisateurs risquent quotidiennement de se retrouver impliqués dans une escroqueries informatiques mis en œuvre par des experts malveillants, qui trouvent toujours de nouvelles opportunités à exploiter pour propager leurs tromperies. Dans de nombreux cas, les escroqueries ont ciblé les titulaires de cartes de crédit et les comptes chèques; mais tout le monde peut tomber dans un piège et recevoir l’un des nombreux e-mail frauduleux.

Phishing: les escroqueries par e-mail continuent, attention aux données et à l’argent!

Les escroqueries en ligne qui arrivent par e-mail restent fréquentes et de nombreux utilisateurs sont ciblés. Des détenteurs de cartes de crédit et des comptes courants aux clients d’entreprises bien connues, tout le monde risque de perdre des données sensibles et de l’argent en raison des divers tentatives de phishing. Une arnaque, cette dernière, capable de tromper psychologiquement suffisamment ses victimes pour les inciter à autoriser sans le savoir la fraude, les incitant à fournir personnellement leurs identifiants, codes et mots de passe.

Tout cela se fait grâce à des expédients très précis conçus par les malfaiteurs, qui créent des communications capables d’intimider et d’intriguer les différents utilisateurs; puis envoyez-les à pages frauduleuses capable de voler des informations qui s’avéreront utiles aux criminels; qui pourra ainsi compléter le coup.

Il est donc conseillé de ne se fier à aucun message reçu et de le prêter attention maximale. Il est toujours conseillé de s’assurer que l’e-mail ou le SMS arrivé sur votre appareil provient bien de l’entité désignée afin d’exposer toute tromperie. Il est donc recommandé de ne jamais saisir de données, codes ou mots de passe en ligne pour quelque raison que ce soit en utilisant les pages suggérées par des tiers.