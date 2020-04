Donner en retour pendant une crise: ce que les entreprises VPN font pour aider

L’épidémie de coronavirus en cours a mis la vie quotidienne au point mort dans de nombreuses régions du monde et tandis que les géants de la technologie tels que Microsoft, Google et Apple font leur part pour aider, tout comme les sociétés VPN et un certain nombre d’autres sociétés (consultez notre liste mise à jour quotidiennement des logiciels et services spécifiques à la pandémie offerts par Google et autres).

De nombreux fournisseurs de VPN aident à soutenir les petites entreprises en leur donnant un accès gratuit à leurs services. Par exemple, Surfhsark offre des plans VPN de six mois aux petites entreprises comptant jusqu’à dix employés, tandis que Ring VPN offre gratuitement son service à tous les utilisateurs britanniques pendant 90 jours.

Les petites entreprises auront certainement besoin d’aide pendant cette période difficile, il est donc formidable de voir que les fournisseurs de VPN font leur part pour aider. Cependant, d’autres entreprises ont adopté une approche différente pour aider ceux dans le besoin, que nous explorerons plus en détail ci-dessous.

Faire un don au Coronavirus Relief Fund

CyberGhost a récemment annoncé son association avec l’organisation à but non lucratif GlobalGiving qui met en relation des donateurs avec des projets locaux dans le monde entier pour contribuer au Coronavirus Relief Fund.

La société fait don de 10% de toutes les ventes effectuées sur son site Web à GlobalGiving. Cela comprend tout, du plan mensuel de CyberGhost à son plan de trois ans. Cependant, CyberGhost va encore plus loin en faisant don de 10% de toutes les ventes, quelle que soit la façon dont un utilisateur paie. Donc, même si vous achetez l’un de ses plans VPN en utilisant Bitcoin, la société échangera la crypto-monnaie afin de la donner.

La campagne vient de se terminer, mais CyberGhost publiera bientôt les détails de son rapport de don pour faire savoir à ses utilisateurs combien il a collecté pour le fonds de secours pour le coronavirus.

Soutenir les organisations à but non lucratif

NordVPN fait également sa part en donnant aux organisations à but non lucratif enregistrées six mois d’accès gratuit à son service VPN ainsi qu’à son gestionnaire de mots de passe NordPass et à son service de stockage de fichiers cryptés NordLocker.

Pour être éligibles à cette offre, les journalistes, les défenseurs des droits humains et autres organisations à but non lucratif doivent simplement postuler ici pour voir s’ils sont éligibles. La campagne a déjà été bien accueillie par des organisations à but non lucratif comme Amnesty International qui dépend de NordVPN pour garantir la sécurité de ses employés:

«NordVPN est essentiel pour Amnesty afin de garantir la sécurité des employés en offrant un service VPN stable et de haute qualité ayant une couverture mondiale. Complétant les applications pour une communication sécurisée, NordVPN permet au personnel d’Amnesty de faire son travail dans un environnement sécurisé numériquement qui le protège des influences extérieures. »

Lutter contre la désinformation des coronavirus

Des recherches menées par Atlas VPN ont révélé que la censure d’Internet laisse les citoyens de certains pays soit mal informés, soit mal informés sur l’étendue de l’épidémie de coronavirus.

Pour aider à lutter contre la désinformation sur le virus, la société VPN a annoncé qu’elle offrira un abonnement de trois mois à son service premium. Cependant, l’offre est accessible à tous les utilisateurs et pas seulement à ceux qui résident dans des pays soumis à de fortes restrictions Internet comme la Chine ou l’Iran.

Le journalisme est une autre façon de lutter contre la désinformation, c’est pourquoi le fournisseur de VPN américain Orchid a annoncé qu’il donnerait aux journalistes du monde entier un accès gratuit à son VPN basé sur la blockchain pour aider à lutter contre la censure de la presse. Pour être éligible à cette offre, les journalistes qui ont des informations de presse et une preuve de statut peuvent envoyer un e-mail à l’entreprise pour obtenir un accès gratuit à son VPN.

Don de ressources informatiques

Pour aider au cours de la pandémie mondiale, ProtonMail a annoncé qu’il propose désormais un stockage supplémentaire, des services de messagerie électronique et VPN gratuits ainsi que d’autres ressources à ses utilisateurs.

Alors que le travail à distance devient plus répandu et que le besoin de communications sécurisées augmente, la société a décidé d’augmenter l’espace de stockage pour tous ses clients payants et les utilisateurs Plus et Professional recevront désormais 5 Go de stockage supplémentaires.

ProtonVPN, d’autre part, a répondu à la demande accrue de services VPN en ajoutant 53 serveurs supplémentaires dans 17 pays. Ces nouveaux serveurs sont distribués à travers l’Europe et les Amériques, car ces régions sont actuellement les plus touchées par le virus.

Afin de soutenir l’effort mondial de lutte contre Covid-19, Proton fournira également des services de messagerie électronique et VPN gratuits aux organisations participant à la lutte mondiale.

En outre, la société a commencé à faire don des ressources informatiques de son centre de données de Zurich au projet Rosetta @ home, qui exploite les ressources informatiques fournies par des particuliers pour exécuter des simulations informatiques afin de prédire la structure à l’échelle atomique d’importantes protéines de coranvirus. Ces protéines seront ensuite utilisées dans le développement de vaccins et d’autres médicaments.

