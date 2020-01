“Donnez un sou à votre sorceleur” atterrit sur Apple Music et Spotify

Le succès de “The Witcher” sur Netflix a été mondialement reconnu et, surtout, immédiatement après le lancement de la série. Pour surprendre et catalyser l’attention, presque plus que les aventures de Geralt de Rivia, c’est la colonne qui accompagnait le sorceleur.

En fait, le ménestrel Ranuncolo (appelé Jaskier dans la version originale) chante les actes du héros car il le connaît mieux et fait face à de nouveaux défis avec lui. Mais la chanson qui a conduit Ranuncolo à faire le saut est certainement “Donnez un sou à votre Witcher” (dans la version originale “Lancez une pièce à votre sorceleur« ).

The Witcher atterrit également sur Spotify et Apple Music

La chanson est devenue un slogan sur le net, au point de gagner de nombreuses reprises dans tous les genres possibles, du rock au métal en passant par les versions mélodique et a cappella. Les différents YouTubers et chanteurs qui se sont engagés à faire une reprise ont obtenu des millions de vues, contribuant également au succès de la série.

Enfin, Netflix a décidé d’aller plus loin et de faire plaisir aux fans. La chanson, à partir d’aujourd’hui, est disponible sur Spotify et Apple Music. Comme si cela ne suffisait pas, le L’intégralité de la bande originale de “The Witcher” arrivera le 24 janvier prochain sur les deux services de streaming de musique. Le compte Twitter officiel de la série a pris soin de le confirmer.

Pour le moment, on ne sait pas exactement quelles chansons seront insérées, mais grâce à certaines avancées, on sait que la compilation sera très corsée. Les indiscrétions indiquer plus de 55 chansons pour un total d’environ 3 heures de musique.

Quand un humble barde

A écrit une chanson entraînante

Vous avez tweeté et nous avez demandé

Qu’est-ce qui prend si longtemps?

The Witcher Soundtrack Vol.1 débute partout le 24 janvier.

“Toss A Coin” sort maintenant: https://t.co/Id6mEUhRf0 pic.twitter.com/PNMxBeFlkS

– The Witcher (@witchernetflix) 22 janvier 2020