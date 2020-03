Doom Eternal à 8K envoie une carte graphique de 2500 $ en enfer – mais c’est toujours un plaisir à jouer

Doom Eternal est le dernier opus de la série emblématique de jeux de tir à la première personne, et maintenant qu’il est lancé, nous avions hâte de l’essayer en 8K sur notre plate-forme de jeu spécialement conçue, qui comprend la carte graphique grand public la plus puissante du monde: le Nvidia RTX Titan.

Nous avions déjà constaté que même si Doom Eternal était fantastique, il réussissait extrêmement bien à fonctionner sur une large gamme de cartes graphiques en 4K, mais fonctionner à une résolution de 7680 × 4320 8K est un tout autre niveau de douleur, même pour les plus puissants de PC de jeu.

Cependant, la bonne nouvelle est que Doom Eternal joue remarquablement bien à 8K, dépassant facilement nos attentes. Cependant, cette performance 8K a un prix très élevé, à la fois en termes de cash et de taux de trame.

Cliquez sur l’image pour la voir en pleine gloire 8K (Crédit d’image: iD Software)

Performances Doom Eternal 8K

Notre système de test 8K

PC construit par Chillbast

Carte mère: GAMING Asus ROG STRIX Z390-E

Refroidisseur CPU: Noctua NH-U14S

Ventilateurs de boîtier: Noctua NF-A14 PWM Chromax 140 mm

Processeur: Intel Core i9-9900K, 8 cœurs / 16 threads

GPU: Nvidia GeForce Titan RTX

Espace de rangement: 500 Go Samsung 970 EVO Plus M.2 PCIe

Stockage secondaire: 2 To Samsung 860 QVO

Puissance: Corsair RM850x 80 PLUS Gold 850W PSU

Cas: Fractal Design Vector RS Verre Trempé

RAM: G.Skill Trident Z RGB 32 Go DDR4 3200 MHz

Moniteur: Dell UltraSharp UP3218K

Alors, allons droit au but: comment Doom Eternal fonctionne-t-il à une résolution de 8K? Nous sommes heureux de dire, sacrément bien, tout bien considéré.

Jouer à Doom Eternal à une résolution de 8K et avec des paramètres graphiques sur “ Ultra Nightmare ”, qui est le plus élevé possible, nous a donné des fréquences d’images moyennes de 39,9 images par seconde (FPS).

Comme nous l’avons mentionné dans nos tests approfondis de GPU Doom Eternal, le jeu ne dispose pas d’un outil de référence intégré. Au lieu de cela, nous avons utilisé MSI Afterburner pour enregistrer les fréquences d’images pendant que nous jouions. Ces résultats couvrent environ 15 minutes de jeu au début du jeu, et incluent également des couloirs étroits, de grandes salles remplies d’ennemis et de grands espaces.

Gérer près de 40 images par seconde dans des paramètres ultra à des résolutions de 7 680 × 4 320 est très impressionnant, mais c’est loin du minimum de 60 images par seconde que la plupart des joueurs PC attendent de nos jours. De plus, si vous avez un moniteur avec un taux de rafraîchissement élevé, où vous vous attendez généralement à des fréquences d’images facilement supérieures à 100 FPS, cette fréquence d’images de 40 FPS ne vous impressionnera pas beaucoup.

Il convient également de noter que Doom Eternal est un jeu effréné et rapide qui a été conçu pour se sentir rapide et réactif, donc ayant des fréquences d’images moyennes de 40 images par seconde (et nous avons enregistré des fréquences d’images minimales de 18 images par seconde), cela signifie que vous n’allez pas obtenir l’expérience complète de jouer à 8K, peu importe à quel point cela a l’air.

Bien sûr, nous jouions avec les paramètres graphiques les plus élevés, donc si vous passiez un peu de temps à peaufiner les graphiques, vous pourriez augmenter ce taux de rafraîchissement plus haut. Cependant, cela nous amène à notre autre problème avec Doom Eternal à 8K …

Cliquez sur cette capture d’écran pour voir le niveau de détail à 8K (Crédit d’image: iD Software)

Un GPU monstre pour tuer des monstres

Pour obtenir 40FPS à 8K, nous exécutons Doom Eternal sur un PC avec une carte graphique Nvidia RTX Titan … qui coûte 2499 $ (environ 2000 £, 3600 AU $).

Et c’est uniquement pour le GPU. Nous l’avons également joué sur le moniteur Dell UltraSharp UP3218K, qui coûte 3899,99 $ (3200 £, environ 7000 AU $).

Prenez en compte le reste du PC et vous envisagez une configuration qui coûte environ 10 000 $ / 9 000 £ / 17 000 $ AU … juste pour jouer à 40FPS.

Alors, jouer à Doom Eternal à 8K en vaut-il la peine? Non pas du tout. Bien sûr, vous obtenez des droits de vantardise, mais c’est un jeu qui met l’accent sur la vitesse, les FPS et les réponses ultra-rapides, des choses qui sont toutes sacrifiées si vous jouez à 8K.

Et, bien que ce jeu soit certainement joli par endroits, il n’est pas censé être une vitrine graphique. Parce que presque personne ne jouera au jeu à 8K, les textures ne sont pas conçues pour ces résolutions. Ainsi, lorsque vous jouez à 7680 × 4320, vous obtenez un coup sûr à la performance sans la bosse correspondante en fidélité graphique.

La réduction de la résolution à 4K vous donne alors un bien meilleur retour sur votre investissement. En fait, lors de nos tests, nous avons constaté que le Nvidia GeForce RTX 2060 Super, un GPU qui est un cinquième du prix du RTX Titan, peut gérer 4K à 60FPS.

Jeux 8K: pas prêt pour les heures de grande écoute, mais pour y arriver

Ainsi, la performance 8K de Doom Eternal est un sac mixte. D’une part, le fait qu’il dépasse les 30 images par seconde (les fréquences d’images que beaucoup de gens considèrent comme le minimum absolu pour un jeu jouable) à 8K est impressionnant.

Nous avons essayé Gears 5 et Red Dead Redemption 2 à des résolutions de 8K, et ces deux jeux ont eu du mal à fonctionner à quelque chose approchant une fréquence d’images jouable à 8K, malgré le matériel puissant (et très cher) sur lequel ils fonctionnaient.

Cela témoigne des développeurs de iD Software et de l’API Vulkan que Doom Eternal utilise. Cela fait du jeu un port PC brillant, avec des performances qui battent facilement la PS4 Pro et la Xbox One X, même sur des PC de jeu moins chers.

Et, alors que les jeux 8K à 60FPS semblent encore loin (à moins que vous ne jouiez à de vieux jeux comme Halo: Combat Evolved, que nous avons exécutés à une vitesse de 8K @ 60FPS), Doom Eternal prouve que les jeux 8K jouables sont possibles à droite maintenant pour les jeux modernes – tant que vous avez le budget.

Cependant, si vous souhaitez jouer à Doom Eternal en 4K et 60FPS, ce qui, selon nous, offre la meilleure expérience, consultez nos sélections du meilleur matériel ci-dessous:

