DOOM Eternal a fière allure avec le lancer de rayons

Le travail effectué par le logiciel avec DOOM Eternal a été excellent. Comme nous vous l’avons dit dans notre analyse, ils ont façonné un titre de premier niveau qui émerge comme un candidat ferme pour meilleur jeu d’action de 2020, et il est également l’un des meilleurs optimisés, grâce à la bonne utilisation de Vulkan et aux avantages du nouveau moteur graphique idTech 7.

Malheureusement, la promesse d’un support de lancer de rayons n’a pas encore été tenue. Id Software et Bethesda ont confirmé à l’époque que DOOM Eternal allait avoir une telle technologie, appliquée tout en maintenant le système classique de rendu hybrideC’est-à-dire, généralement tramé avec une application partielle du lancer de rayons pour améliorer un aspect spécifique du jeu.

L’absence de lancer de rayons est due à la nécessité de travailler en profondeur dans l’intégration de obtenir un résultat optimalAutrement dit, id Software n’a pas eu le temps de terminer cette intégration et d’obtenir un résultat optimal en termes d’optimisation, il n’a donc pas eu d’autre choix que de la retarder et de l’introduire a posteriori, quelque chose que nous avions déjà vu à l’époque avec Wolfenstein: Youngblood .

Vu le résultat offert par l’intégration du lancer de rayons dans Wolfenstein: Youngblood avec ce patch ultérieur, nous avons des raisons d’être optimisés avec le lancer de rayons dans DOOM Eternal, surtout s’il est accompagné du Technologie NVIDIA DLSS 2.0, un système de redimensionnement intelligent qui améliore les performances sans réduire de manière significative la qualité de l’image.

Je veux dire

DOOM Eternal a fière allure avec des effets d’éclairage réalistes

En attendant que id Software décide d’implémenter officiellement le ray tracing dans DOOM Eternal, ce qui pourrait prendre des semaines ou des mois, nous pouvons animer l’attente avec le mod Pascal “Marty McFly” Gilcher’s Reshade Ray Tracing, qui ajouter des effets de lancer de rayons via des shaders et cela donne, comme on le voit, de très bons effets d’éclairage et d’ombre.

Ce mod améliore à la fois les effets de éclairage global, réalisant une amélioration significative qui augmente considérablement le réalisme, comme les ombres et l’occlusion ambiante. La différence est très grande, même si en retour son impact sur les performances n’est pas loin derrière, il suffit de regarder, par exemple, le changement reflété par les animations des fusées éclairantes dans les séquences où le feu semble le réaliser.

Il convient de noter, cependant, que ce mod n’utilise pas le matériel de traçage de rayons dédié des cartes graphiques NVIDIA RTX, et que ceux en vert n’ont pas à opter pour cette forme de traçage de rayons lorsqu’ils l’introduisent. officiellement dans DOOM Eternal, c’est-à-dire qu’ils pourraient appliquer le lancer de rayons aux réflexes par exemple.

Je pense personnellement que l’idéal serait de l’appliquer à l’éclairage, même si je comprends que avec toutes les sources de lumière DOOM Eternal a il pourrait être très compliqué et ont un impact intolérable sur les performances du jeu. Nous devrons attendre pour voir quelle décision id Software prend, mais j’espère qu’il atteindra une performance aussi bonne que celle que nous avons vue dans Wolfenstein: Youngblood.

Si vous avez des doutes sur les performances que vous pouvez attendre de votre équipe, je vous invite à revoir cette comparaison de DOOM Performances éternelles avec 26 cartes graphiques.