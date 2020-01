Doom Eternal a un hub, la forteresse de Doom; Voici ce qu’il y a dedans

Nous avons récemment eu une expérience pratique avec Doom Eternal grâce à une démo de prévisualisation de trois heures, qui nous a exposé à de nombreuses façons dont le jeu s’appuie sur la formule Doom. Cette fois-ci, Doom Slayer va avoir une sorte de maison, une zone de hub appelée la Forteresse de Doom, que vous visiterez entre les missions. C’est une forteresse dans l’espace qui surplombe la Terre déchirée par l’enfer et abrite plusieurs objets à débloquer.

Dans la forteresse de Doom, vous trouverez plusieurs chambres avec des améliorations et des équipements verrouillés derrière des portes. Tout au long du jeu, vous collecterez ce que l’on appelle des batteries sentinelles; vous les ramenez à la forteresse et choisissez les portes à activer et à ouvrir. Bien que nous ne soyons pas entièrement sûr de la composition de chaque déverrouillable, nous avons repéré un robot mod, des jetons Praetor et éventuellement des améliorations de la capacité d’armure. Il existe également une arme puissante qui se déverrouille avec des clés empyréennes, que vous obtenez en terminant les défis difficiles de Slayer Gate dans les missions.

Il y a plusieurs étages à la forteresse de Doom, et au sous-sol, il y a un terrain d’entraînement que vous pouvez utiliser pour des combats d’entraînement. Cela s’appelle la prison des démons (ou Riptorium, ce qui est beaucoup plus amusant à dire). Ce qui est plus fascinant, c’est que vous pouvez voir un costume Praetor géant semblable à un robot en construction – si cela fait allusion à des choses à venir plus tard dans le jeu, nous ne pouvons qu’imaginer ce que ce serait.

Si vous voulez regarder de plus près le combat, l’exploration, la difficulté et tout le reste, assurez-vous de lire nos impressions approfondies des trois premières heures de Doom Eternal. Vous pouvez également regarder notre discussion détaillée sur Doom Eternal ou voir une ventilation des combats sauvages du jeu.

