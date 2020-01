Doom Eternal Dev discute de la concurrence avec Animal Crossing

Pendant notre temps à jouer les trois premières heures de Doom Eternal lors d’un événement de prévisualisation, nous avons pu rattraper le directeur créatif Hugo Martin d’id Software. Nous avons parlé de la façon dont l’équipe a changé son approche des paramètres de difficulté, pourquoi ils sont allés dans certaines directions avec ses mécaniciens et combien de temps va durer l’expérience globale. Mais nous avons également parlé d’Animal Crossing: New Horizons, l’exclusivité tout aussi excitante de Nintendo Switch qui partage la date de sortie de Doom Eternal le 20 mars.

Donc, nous lui avons demandé comment il se sentait à l’idée de lancer aux côtés de l’opposé polaire de Doom – une simulation de vie facile à vivre qui consiste à trouver du plaisir dans les tâches quotidiennes discrètes – à laquelle Martin a dit: “Je pense que c’est génial et cela témoigne de la diversité incroyable nous voyons dans les jeux aujourd’hui. Honnêtement, je prends racine pour d’autres jeux et d’autres studios. ” Il a poursuivi: “Je suis tellement fier de travailler dans l’industrie du jeu et le fait que deux jeux si différents, qui reçoivent une tonne de presse, sortent le même jour. C’est un moment incroyable pour être en développement et je suis ravi de jouer à Animal Crossing. “

Martin a partagé son enthousiasme pour les jeux indépendants et les blockbusters de grands noms, faisant allusion à ses propres expériences récentes. “Un de mes jeux préférés est Inside et je pensais juste que c’était aussi engageant que n’importe quel autre. Et God of War. Je veux dire, [between] les deux de ces jeux, lequel est-ce que j’aime le plus? Je les aime tous les deux et ils sont tous les deux complètement différents “, nous a dit Martin.

Si vous cherchez un moment plus relaxant en mars prochain, assurez-vous de tout savoir sur Animal Crossing: New Horizons. Ou si vous êtes impatient de jouer un FPS sanglant et implacable, consultez nos impressions de Doom Eternal. Ou pourquoi pas les deux?

