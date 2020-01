Doom Eternal Dev dit que le logiciel d’identification “a été assez difficile la plupart de l’année dernière”

Si les trois premières heures de Doom Eternal se prolongent, la suite de Doom de 2016 s’annonce comme l’un des meilleurs jeux de 2020 – ou du moins le plus métal. Doom Eternal devrait être lancé le 20 mars pour PlayStation 4, Xbox One et PC, la version Nintendo Switch devant sortir plus tard cette année, mais elle devait initialement sortir en novembre dernier avant d’être retardée.

Dans une interview avec VG247, le producteur exécutif Marty Stratton a déclaré que l’équipe d’id Software travaillait de longues heures avant le retard. “Nous avons eu beaucoup de mal l’année dernière”, a-t-il expliqué. “Cela se déroule en plusieurs phases. Nous aurons un groupe de personnes en train de croquer, de sorte que le prochain groupe de personnes sera correctement formé. Au fur et à mesure qu’ils auront terminé, ils auront peut-être besoin de croquer un peu.”

Le resserrement des développeurs a été un problème majeur dans l’industrie du jeu vidéo au cours des deux dernières années, des critiques visant de nombreux développeurs pour avoir créé une culture d’heures supplémentaires attendues, et parfois obligatoires, au détriment du bien-être des employés. Le co-fondateur de Rockstar, Dan Houser, avait précédemment affirmé que certains employés travaillaient des semaines de 100 heures sur Red Dead Redemption 2, par exemple. La fermeture de Telltale Games a également révélé des vérités douloureuses, alors qu’il a récemment été révélé que le retard de Cyberpunk 2077 ne réduirait pas le resserrement.

“Nous essayons vraiment d’être très respectueux du temps et de la vie des gens”, a déclaré Stratton. “Nous avons des gens très dévoués qui choisissent de travailler beaucoup dans de nombreux cas. C’était bien parce que nous voulons que le jeu soit parfait. Nous voulons qu’il soit à la hauteur de nos attentes et des attentes des consommateurs.”

«Nous travaillons très dur et nous consacrerons plus de temps à cela. Parfois, lorsque nous obtenons simplement le temps supplémentaire, nous le faisons de toute façon parce que nous voulons que ce soit encore mieux. [A delay] prend un peu de vapeur et de pression, mais c’est presque une de ces choses où nous allons pousser encore plus fort pour obtenir encore plus serré que possible. “

