Doom Eternal obtient une nouvelle bande-annonce demain

Bethesda a annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle bande-annonce de Doom Eternal arrive demain. Bien que nous ne sachions pas exactement ce que la bande-annonce impliquera, il est sûr que nous aurons un autre regard sur le mode campagne, où les joueurs vont pirater les Hordes de l’enfer, sur Terre et ailleurs.

La nouvelle bande-annonce arrive à 12h30. ET. Vous pouvez vous brancher sur la chaîne Bethesda Twitch avant cette date, car le compte à rebours commencera à 11 h 00 HE. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cela lorsque la bande-annonce sera publiée.

Pour plus d’informations sur Doom Eternal, vous pouvez consulter la bande-annonce de Battlemode publiée l’année dernière. Doom Eternal est le premier jeu Bethesda Softworks d’id Software développé avec id Tech 7. Après sa sortie initiale en novembre 2019, il devrait maintenant sortir le 20 mars plus tard cette année, à l’exception de la version Nintendo Switch, qui est étant développé séparément par Panic Button et n’a pas de date de sortie.

Raise Hell

Doom Eternal

Ils sont en colère, tu es pire.

Doom Eternal apporte tout ce que les joueurs ont adoré dans le jeu Doom 2016 avec encore plus d’exécutions, plus de démons, plus de campagne et des combats plus brutaux.