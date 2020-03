Doom Eternal PC performance: 4K60 avec un Nvidia GeForce RTX 2060 Super

Doom Eternal sur PC est enfin sorti, après des mois sans avoir publié un énorme jeu de tentes, et cela n’aurait vraiment pas pu arriver à un meilleur moment. Parce que nous sommes tous sur le point de passer beaucoup de temps à l’intérieur, il est bon d’avoir enfin un si bon titre pour nous creuser les dents pendant un certain temps.

Mais si vous êtes sur PC, cela peut être angoissant lorsque vous prenez le premier jeu AAA de l’année. Comment ça va fonctionner? Ma carte graphique sera-t-elle suffisante? Cela fera-t-il hurler mon processeur de douleur induite par la chaleur?

Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, les performances de Doom Eternal PC sont plutôt excellentes, offrant des fréquences d’images impressionnantes sur toute la gamme des cartes de génération actuelle. Même la Nvidia GeForce GTX 1060 peut absolument manger ce jeu à 1080p, avec des fréquences d’images 1440p jouables.

Réduire ces taux de trame (Crédit d’image: Future)

Mettre à l’épreuve les performances de Doom Eternal PC

Spécifications du système de test

CPU: AMD Ryzen 9 3900X (12 cœurs, jusqu’à 4,6 GHz)

Refroidisseur CPU: NZXT Kraken M22

RAM: LED Corsair Vengeance de 32 Go à 3200 MHz

Carte mère: AsRock x570 Phantom Gaming X

SSD: Samsung 970 Evo @ 1 To

Source de courant: EVGA Supernova 1000 T2

Cas: Cooler Master H500P Mesh

Parce qu’il est difficile d’évaluer à quel point vous pouvez vous attendre à ce qu’un jeu fonctionne en fonction des exigences du système PC que les développeurs publieront avant le lancement d’un jeu, nous, chez TechRadar, avons décidé de le mettre à l’épreuve. Nous avons accès à toutes les meilleures cartes graphiques grand public du marché et avons même réussi à en ramener la plupart chez nous.

Mais en raison de l’actualité, il y a quelques GPU qui ne sont pas disponibles pour nous que nous aurions aimé tester – à savoir le Nvidia GeForce GTX 1660 et GTX 1660 Super et l’AMD Radeon RX 590. Peut-être la prochaine fois.

En ce qui concerne la section du jeu que nous avons testée, nous avons trouvé un point de contrôle environ 15 minutes après la première mission, juste après avoir obtenu le canon qui a beaucoup d’action. Nous avons réglé une minuterie de deux minutes pour chaque course. Parce que Doom Eternal n’a pas de référence sur des rails que nous pouvons répéter encore et encore, nous avons dû jouer chaque fois nous-mêmes.

Bien que cela signifie que vous pouvez être sûr à 100% que ces chiffres représentent un gameplay réel, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un jeu chaotique et que nous n’avons pas pu obtenir des runs identiques pour deux runs de référence.

Le jeu est si saccadé sur l’AMD Radeon RX 5500 XT et le Nvidia GeForce 1060 que nous ne pouvons tout simplement pas vous recommander de jouer en 4K avec l’une de ces cartes – ou quoi que ce soit avec une spécification inférieure.

Nous avons testé en 1080p, 1440p et 4K sur les préréglages High et Ultra Nightmare, mais il y a quelques mises en garde. Doom Eternal ne vous permettra même pas de régler le jeu sur Ultra Nightmare si vous avez moins de 8 Go de VRAM. Bien que nous aurions pu abaisser les textures jusqu’à Ultra pour que le jeu fonctionne, cela ajouterait trop de mises en garde aux résultats, donc nous avons juste, eh bien, nous ne l’avons pas fait.

Et, enfin, pour l’AMD Radeon RX 5500 XT et le Nvidia GeForce 1060, les performances étaient vraiment saccadées à 4K haute, nous n’avons donc pas fait la référence. Nous obtenions une moyenne de 30 images par seconde, mais le jeu est si saccadé que nous ne pouvons tout simplement pas vous recommander de jouer à cette résolution avec l’une de ces cartes – ou quoi que ce soit avec une spécification inférieure.

Maintenant, entrons dans les résultats.

Image 1 de 6

(Crédit d’image: Infogram; Future) Image 2 de 6

(Crédit d’image: Infogram; Future) Image 3 de 6

(Crédit image: Infogram; Future) Image 4 sur 6

(Crédit image: Infogram; Future) Image 5 sur 6

(Crédit image: Infogram; Future) Image 6 de 6

(Crédit d’image: Infogram; Future)

Parlons chiffres

Juste quelques semaines avant le lancement de Doom Eternal, certaines exigences système ont fuité pendant un moment, ce qui a amené les gens à croire que le matériel bas de gamme ne serait pas acceptable. Eh bien, heureusement, Doom Eternal fonctionne comme un rêve.

Le jeu est incroyablement rapide, tout comme la nature de Doom, il est donc extrêmement important d’obtenir des fréquences d’images élevées. Doom Eternal ressemble simplement à des ordures à moins de 60 images par seconde, vous allez donc vouloir atteindre ce nombre ici.

Heureusement, chaque carte graphique que nous avons testée a pu atteindre bien au-dessus de ce nombre à des réglages élevés de 1080p, même la Nvidia GeForce GTX 1060 âgée obtenant 86 sps en bonne santé.

Et, si vous souhaitez passer à la 4K, vous serez heureux de savoir que de nombreuses cartes graphiques sont également capables de cela, avec tout ce qui précède et y compris une Nvidia GeForce RTX 2060 Super ou une AMD Radeon RX 5700 XT capable de rester au-dessus 60 images par seconde avec des réglages élevés 4K.

Le RTX 2060 et l’AMD Radeon RX 5600 XT se rapprochent, mais ne parviennent finalement pas à franchir cette barrière de 60 ips. Quelques ajustements supplémentaires aux chiffres vous permettront probablement d’atteindre ce nombre. Cependant, avec l’une de ces cartes, nous vous recommandons de vous en tenir à 1440p ou 1080p, où elles sont en mesure de vous offrir une joie de cadence élevée.

Si vous êtes comme l’éditeur qui écrit ceci, et que vous aimez lancer tous les paramètres graphiques jusqu’à Ultra Nightmare à 4K tout en obtenant une fréquence d’images élevée, vous devriez être heureux de savoir que vous n’avez pas besoin d’une Nvidia GeForce RTX 2080 Ti pour y parvenir. Alors que ce GPU est évidemment capable de gérer cela, offrant une juteuse 104 images par seconde au maximum en 4K, vous pouvez en fait simplement utiliser un Nvidia GeForce RTX 2070 Super pour obtenir 65 images par seconde avec tout ce qui est monté jusqu’à 11.

Quand nous avons vu l’utilisation du CPU (Crédit d’image: id Software)

Ok, qu’en est-il de l’utilisation du CPU et de la RAM?

Le port PC de Doom Eternal fonctionne sur l’API VULKAN, que nous adorons. Notre système de test est équipé d’un AMD Ryzen 9 3900X, et nous avons repéré plusieurs occasions où le jeu était en mesure d’utiliser les 12 cœurs et les 24 threads. C’est encore un autre jeu qui va aider à mettre fin à l’ère des jeux à un seul fil.

La configuration système requise du jeu recommande un AMD Ryzen 7 1800X ou un Intel Core i7-6700K pour Doom Eternal, et oui, c’est essentiellement ce que nous recommandons également. Si vous êtes en mesure de mettre la main sur au moins un processeur à 8 cœurs, c’est ce que nous vous conseillons d’utiliser.

Cependant, nous devrions être clairs à 100% ici: nous n’avons testé aucun autre processeur pour le moment. Nous ne pouvons pas vous dire si le jeu fonctionnera ou non avec un processeur quad-core, mais nous pouvons supposer que c’est le cas.

En ce qui concerne la mémoire système, tout au long de tous nos tests, avec uniquement Doom Eternal et MSI Afterburner ouverts (pour enregistrer les fréquences d’images), le système utilisait 9 Go de RAM. Windows 10 réserve généralement plus de mémoire qu’il n’en a réellement besoin.Par conséquent, même si vous pouvez probablement vous en sortir avec 8 Go de RAM, nous vous recommandons 16 Go.

Donc, en gros, Doom Eternal en est un enfer d’un port PC, offrant des performances incroyables à tous les niveaux. Cependant, c’est un jeu intensif en processeur, donc si vous utilisez un ancien processeur, vous risquez de rencontrer des problèmes. Mais, si vous avez un processeur moderne et à peu près n’importe quelle carte graphique de cette génération, que ce soit d’AMD ou de Nvidia, vous allez vous amuser à une fréquence d’images élevée, et c’est exactement ce que nous aimons voir des meilleurs jeux PC.

Et, si vous cherchez une mise à niveau pour vous préparer à Doom Eternal, nous sommes allés de l’avant et avons inclus notre outil de comparaison de prix exclusif pour nos composants Doom Eternal recommandés.

