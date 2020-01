Doom Eternal PC Précommandes en vente pour 20% de réduction

Avec Final Fantasy VII Remake retardé jusqu’au 10 avril, vous n’aurez plus à le parcourir à temps pour jouer à Doom Eternal le 20 mars. Bien sûr, vous devrez toujours équilibrer le nouveau Doom avec Animal Crossing: New Horizons ( le parfait duo de jeux), qui sort le même jour. Cependant, vous pouvez soulager votre portefeuille le 20 mars si vous prévoyez de jouer à Doom Eternal sur PC. Green Man Gaming propose actuellement de belles offres sur les éditions standard et Deluxe de Doom Eternal, qui utilisent toutes deux le lanceur de Bethesda.

Les deux éditions du jeu sont déjà réduites de 14%, mais l’utilisation du code promotionnel DOOM20 à la caisse fera baisser le prix à 48 $ pour l’édition standard et à 72 $ pour l’édition Deluxe. Dans l’ensemble, vous économisez 12 $ sur l’édition standard et 18 $ sur l’édition Deluxe, ce qui est probablement la meilleure remise que vous trouverez sur Doom Eternal avant le lancement.

La précommande de l’une des versions de Doom Eternal vous offre le pack Rip and Tear, qui comprend Doom 64, le skin Doot Revenant, le skin de fusil de chasse et un niveau de campagne bonus baptisé Cultist Base.

L’édition de luxe est livrée avec le pass Year One, le skin Demonic Slayer et un pack de sons d’armes classiques qui modifie les effets sonores de chaque arme Doom Eternal. Le Year One Pass est le principal attrait ici, car il donne accès aux deux extensions de campagne qui sortiront dans l’année du jeu de base.

Doom Eternal n’est pas le seul jeu à venir en promotion avant sa sortie en 2020. Si vous êtes impatient de Resident Evil 3, Green Man Gaming vend actuellement des précommandes pour le remake pour 47,39 $.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Doom Eternal – Bande-annonce officielle du gameplay 2

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.