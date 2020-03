DOOM Eternal performance avec 26 cartes graphiques

DOOM Eternal est devenu l’une des plus grandes versions de Bethesda (éditeur) et id Software (développeur). Nous terminons notre analyse (vous pouvez le lire à partir de demain), mais je peux vous dire que c’est une excellente évolution de DOOM 2016, un jeu qui, pour moi, est encore l’un des meilleurs titres d’action à la première personne, et l’une des franchises les plus fortes “redémarre” à ce jour.

J’avais des doutes sur les performances de DOOM Eternal principalement en raison du saut à moteur graphique idTech 7 et la promesse d’id Software de pouvoir déplacer une géométrie beaucoup plus complexe. Les nouveaux ajustements graphiques m’ont également un peu dérouté, mais après plusieurs heures de jeu, je peux vous dire de vous reposer, l’optimisation est excellente et le jeu fonctionne très bien même sur des cartes graphiques bon marché.

Au niveau CPU, ce n’est pas trop exigeant, en fait un processeur quadricœur et quatre threads suffit pour jouer sans problème, bien qu’il évolue de manière optimale dans les processeurs de quatre cœurs et huit fils ou six noyaux et six brins. Ce sont les niveaux recommandés et optimaux, tant que le processeur IPC est au niveau d’un Série Ryzen ou Core 4000 de première génération.

Concernant la RAM, il faut avoir au moins 8 Go pour éviter les saccades, et un SSD nous aidera réduire considérablement les temps de chargement.

Performances éternelles de DOOM: une Radeon RX 570 peut la déplacer sans problème

Les exigences officielles publiées par Bethesda montraient des exigences matérielles assez élevées, mais nous avons pu confirmer qu’elles étaient gonflées, car une carte graphique comme la Radeon RX 570 4 Go, Bien qu’il s’agisse d’une simple révision du RX 470 avec des fréquences d’horloge plus élevées, il est capable d’un mouvement fluide en 1080p.

Il ne fait aucun doute que l’optimisation est très bonne, mais il faut garder à l’esprit que la configuration graphique qui nous permet d’établir le jeu dépend de la quantité de mémoire graphique vous avez notre carte. Par exemple, si nous avons une carte graphique avec 2 Go de mémoire graphique, comme la GTX 1050, nous serons très limités et nous ne pourrons jouer qu’avec des réglages moyen-bas, bien que les performances soient bonnes.

Dans les cartes graphiques de 4 Go, nous pouvons profiter d’une bonne expérience de haute qualité, tout en modèles avec 6 Go et 8 Go sont ceux qui permettent d’accéder à des paramètres plus élevés. Dans tous les cas, DOOM Eternal est magnifique même en qualité moyenne et est très frénétique, alors ne vous inquiétez pas si votre équipe ne vous autorise pas à entrer en mode “ultra cauchemar”.

En regardant les graphiques qui l’accompagnent, nous pouvons montrer que la meilleure carte graphique en termes de rapport qualité-prix pour jouer à DOOM Eternal en 1080p avec la qualité graphique maximale est la Radeon RX 580 8 Go, une carte graphique que l’on peut se procurer entre 120 et 160 euros, selon le revendeur où l’on regarde.

Si nous voulons jouer en 1440p avec une qualité maximale et profiter d’une fluidité totale, il est conseillé d’en avoir au moins un GTX 1070 Ti ou Radeon RX Vega 56. Je dis cela parce que ce que nous voyons dans les graphiques sont des FPS moyens, et il y a des zones où nous pouvons voir des variations très marquées des FPS, il est donc préférable d’aller en excès pour éviter des pics minimum en dessous de 60 FPS.

Enfin en 2160p (résolution 4K) nous allons avoir besoin d’un RTX 2080 ou Radeon VII-RX 5700 XT, mais il faut tenir compte de ce que j’ai dit précédemment, qu’il y aura des zones avec des variations très marquées où cette moyenne pourrait tomber en dessous de 60 FPS.