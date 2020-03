DOOM Eternal peut atteindre 1000 FPS sur PC

Billy Khan, programmeur en chef chez id Software, a confirmé que DOOM Eternal pourra fonctionner à un maximum de 1 000 images par seconde. Oui, nous n’avons pas manqué un zéro, ce sont mille images par seconde, ce sera le débit maximum que nous pouvons atteindre sur PC si nous avons le matériel “approprié”.

DOOM Eternal utilise, contrairement à DOOM 2016, le nouveau moteur graphique idTech 7. Ce moteur représente un bond important tant au niveau de la qualité graphique que de la géométrie et de l’optimisation. Il est vrai que id Software n’a pas encore parlé des exigences finales de DOOM Eternal, mais nous avons une idée assez claire du niveau minimum et recommandé que nous devons respecter pour le déplacer.

Nos estimations correspondent également aux commentaires formulés par Billy Khan. En parlant du maximum d’images par seconde que nous pouvons atteindre dans DOOM Eternal, le programmeur a confirmé que dans leurs tests internes avec le matériel actuel, ils ont atteint le 400 FPS, ce qui signifie que toute équipe haut de gamme actuelle devrait pouvoir la déplacer sans 200 FPS

DOOM Eternal sera une référence et un prodige d’optimisation

Les améliorations graphiques qui apporteront le nouveau logiciel d’identification, ainsi que cette grande évolutivité jusqu’à 1 000 FPS serviront à rendre DOOM Eternal in une référence qui restera en vigueur pendant des années. On n’exagère pas, DOOM 2016 reste l’un des jeux les plus importants pour tester les performances d’un PC, et son optimisation reste un exemple pour les développeurs.

En ce sens, id Software a également confirmé qu’il souhaitait répéter les valeurs de l’original et que DOOM Eternal deviendrait un autre exemple de bonne optimisation, à la fois CPU et GPU. Pour y parvenir, ce jeu évoluera avec le matériel le plus “vénérable” et aussi avec le matériel le plus récent, à tel point qu’il pourra même s’entendre avec des composants qui ne sont pas encore sortis.

Je pense que c’est une déclaration d’intention par id Software, une confirmation que DOOM Eternal sera prêt à tirer parti du matériel des consoles de nouvelle génération et les architectures RDNA 2 et Ampère d’AMD et de NVIDIA, respectivement.

Il sera intéressant de voir comment il évolue au niveau du processeur lorsqu’il arrivera sur le marché le 20 mars. En réponse à ce que Software id a dit, il est prévu que idTech 7 sera en mesure de paralléliser la charge de travail dans les processeurs avec plus de huit cœurs, mais tant que nous ne l’avons pas dans notre banc d’essai, nous ne pouvons pas l’assurer.