Doom Eternal peut fonctionner à 1000 FPS avec le bon matériel

En ce qui concerne Doom Eternal id, le logiciel va grand, avec de superbes visuels 4K et, apparemment, une fréquence d’images qui atteint un maximum de 1000 images par seconde. Si vous avez le bon matériel, bien sûr.

Dans une vidéo récente avec IGN, le programmeur principal du moteur d’id Software, Billy Kahn, a expliqué que de grandes améliorations avec le moteur id Tech 7 ont fait des “plus grandes explosions” et des “effets de particules d’apparence vibrante” de Doom Eternal, ainsi que cette fréquence d’images élevée, possible.

Selon Kahn, avec Doom Eternal “si vous avez le bon matériel, il pourrait atteindre 1000 images par seconde”.

Visuels fluides

Il poursuit en disant qu’il n’y a “vraiment pas de limite supérieure”, ajoutant “J’ai eu du matériel ici localement que nous avons construit juste pour les tests, où nous avions des scènes fonctionnant dans les 400 images par seconde.”

C’est une grande amélioration par rapport aux 250 images par seconde que Kahn dit avoir été atteintes par le moteur id Tech 6 du développeur utilisé dans le développement de Doom 2016.

L’avantage de cette maximisation est que non seulement cela rend Doom Eternal beau maintenant, cela signifie qu’il est à l’épreuve du temps pour les années à venir, permettant aux joueurs d’emporter le jeu avec eux lors de la mise à niveau de leur matériel.

«Il évoluera avec le matériel que vous avez», dit Kahn, «depuis le très vieux matériel jusqu’au plus récent qui ne sera peut-être même pas sur le marché».

Ce type d’évolutivité est idéal pour ceux qui jouent sur PC car cela signifie qu’ils devraient voir une amélioration des performances à chaque mise à niveau qu’ils font. Mais cela augure bien aussi pour les utilisateurs de console. id Software a déjà déclaré dans une interview à Metro qu’il serait «logique» de chercher à intégrer la prochaine génération de consoles, Xbox Series X et PS5.

Kahn aborde initialement les améliorations Xbox One X et PS4 Pro qui ont été rendues possibles avec id Tech 7 dans la vidéo, mais il ajoute également que “id Tech 7 fonctionnera très bien sur les plates-formes de nouvelle génération”, faisant allusion à certains “vraiment cool plans »pour l’avenir, sans vouloir dire quoi que ce soit de trop concret.

Doom Eternal sortira sur consoles et PC le 20 mars, donc il n’y a vraiment pas longtemps à attendre. Dans nos mains sur le temps avec le jeu, nous avons été ravis par son «énergie pure» et son «action frénétique», le marquant comme l’un de nos jeux les plus attendus de 2020.